BTK, Türk Telekom'a Nisan ayındaki internet kesintisi nedeniyle ceza verdi





Ülkemizde çok sayıda internet sağlayıcısı firma olsa da, genel anlamda internetin ana omurgası Türk Telekom'un sorumluluğu altında ve altyapıyı bu firmalara Türk Telekom sağlıyor.





Geçtiğimiz yıl 27 Nisan günü internette büyük bir kesinti yaşanmış ve yaklaşık iki saat boyunca tüketiciler internete erişim sağlayamamıştı. İlk saatlerde bunun RedHack grubu tarafından yapılan bir saldırı olduğu iddia edilse de sonrasında Türk Telekom, Phorm hizmetinin lokal kurulumu esnasında bir arıza yaşandığını ve bu arızanın da tüm Türkiye'yi etkilediğini açıklamıştı.





Geçtiğimiz ay sonunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu - BTK tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda, yaşanan bu kesinti ile ilgili Türk Telekom'a ceza verilmesi kararlaştırıldı.





Kurul, firmanın sorumluluğu altındaki ana şebekenin ulusal düzeyde kritik bilgi altyapısı olduğuna, firmanın şebeke hiyerarşisinde yer almayan bir cihaz üzerinde anlık değişim yaptığı ve bunun test etmeden devreye aldığı ve bu işlemlerin herhangi bir onay mekanizması olmadan yapıldığına hükmetti.





Bunun sonucunda Türk Telekom hakkında İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları

İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliği'nin "İşletmecinin, uluslararası standartlara ve/veya Kurumun belirlediği hizmet kalite standartlarına uymaması" bendini ihlal ettiği kararına varıldı ve 2011 yılındaki net satış tutarının yüzbinde sekizi oranında cezaya çarptırıldı. Bu da yaklaşık 590 bin TL seviyesinde.

Donanım Haber tarafından da konu edinilen Phorm platformu, Türk asıllı ABD'li bir girişimci tarafından kuruldu ve basit anlamda kullanıcıların web faaliyetlerinin bilgilerini tutarak daha özel reklamlar gösterilmesi konusunda firmalara çözümler sunuyor.

http://www.tk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/2013%20DK_SDD-65.pdf