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BTK, Türk Telekom'a Nisan ayındaki internet kesintisi nedeniyle ceza verdi

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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BTK, Türk Telekom'a Nisan ayındaki internet kesintisi nedeniyle ceza verdi

Ülkemizde çok sayıda internet sağlayıcısı firma olsa da, genel anlamda internetin ana omurgası Türk Telekom'un sorumluluğu altında ve altyapıyı bu firmalara Türk Telekom sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl 27 Nisan günü internette büyük bir kesinti yaşanmış ve yaklaşık iki saat boyunca tüketiciler internete erişim sağlayamamıştı. İlk saatlerde bunun RedHack grubu tarafından yapılan bir saldırı olduğu iddia edilse de sonrasında Türk Telekom, Phorm hizmetinin lokal kurulumu esnasında bir arıza yaşandığını ve bu arızanın da tüm Türkiye'yi etkilediğini açıklamıştı. 

Geçtiğimiz ay sonunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu - BTK tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda, yaşanan bu kesinti ile ilgili Türk Telekom'a ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, firmanın sorumluluğu altındaki ana şebekenin ulusal düzeyde kritik bilgi altyapısı olduğuna, firmanın şebeke hiyerarşisinde yer almayan bir cihaz üzerinde anlık değişim yaptığı ve bunun test etmeden devreye aldığı ve bu işlemlerin herhangi bir onay mekanizması olmadan yapıldığına hükmetti. 

Bunun sonucunda Türk Telekom hakkında İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları 
İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliği'nin "İşletmecinin,  uluslararası standartlara ve/veya Kurumun belirlediği  hizmet kalite standartlarına uymaması" bendini ihlal ettiği kararına varıldı ve 2011 yılındaki net satış tutarının yüzbinde sekizi oranında cezaya çarptırıldı. Bu da yaklaşık 590 bin TL seviyesinde.  
Donanım Haber tarafından da konu edinilen Phorm platformu, Türk asıllı ABD'li bir girişimci tarafından kuruldu ve basit anlamda kullanıcıların web faaliyetlerinin bilgilerini tutarak daha özel reklamlar gösterilmesi konusunda firmalara çözümler sunuyor.

http://www.tk.gov.tr/mevzuat/kurul_kararlari/dosyalar/2013%20DK_SDD-65.pdf Yorum Yaz
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GoldPunch 6 yıl en beğenilen
Az bile yapmış.

Bu TTNET'in vurdumduymaz çalışanlarını anlamıyorum. Nasıl bir firmadır bu böyle? Bu forumda bugüne kadar en fazla 5 kişi görmüşümdür, TTNET'den memnunum diyen. Her 50 yorumdan 49'u TTNET'i eleştiriyor. Bu firma hiç mi interneti açıp acaba firmamız hakkında neler söylenmiş diye bakmıyor, anlamıyorum.

Ayrıca TTNET'in başına kariyeri sağlam network mühendisi biri gelmeli. Maalesef TTNET'in üst düzey yöneticileri daha ''upload''ın ne olduğunu bile bilmiyor.
Az bile yapmış.Bu TTNET'in vurdumduymaz çalışanlarını anlamıyorum. Nasıl bir firmadır bu böyle? Bu forumda bugüne kadar en fazla 5 kişi görmüşümdür, ...
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programmer_onur 6 yıl
En güzel ceza dileyen abonelere bedelsiz ve sualsiz hat iptal hakkı tanımak.
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behchat 6 yıl
Benim internetim kesilince parayi niye BTK aliyor? Sacma sacma isler, magdur olan kullanicilara indirim yapsa ya.
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programmer_onur 6 yıl behchat
behchat
Benim internetim kesilince parayi niye BTK aliyor? Sacma sacma isler, magdur olan kullanicilara indirim yapsa ya.

Öyle yaparsa TT zarar ederde ondan. Bu şekil aynı para ceza ayağına yine TT'ye dönüyor.
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farego 6 yıl
Nede olsa insanlardan çıkar öyle değil mi :)
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Siyah. 6 yıl
Al birini vur ötekine. Hepsi aynı şey. Sömürü makineleri
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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AnGets 6 yıl
Beyler cezaya sevinenleri görüyorum ama cezayı kimin karşılayacağını anlamadınız galiba..!

Pamuk eller cebe beyler, ya yeni bir servis eklenip ücretler artırılır ya da direk zam yapıp hepimizi öperler..;)
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meposion 6 yıl
oh oh koy suyundanda çok iyi olmuş.
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DnR 6 yıl
İd idin ağzını kapmaz :)
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7Mhz 6 yıl
Böyle kritik öneme sahip kuruluşların neden özelleştirilmemesi gerektiğine dair küçük bir örnek olmuş.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Canıma minnet
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IraArel 6 yıl
İyi olmuş.

Da BTK bunlara bi üst sınır koymadıkça yıllık 1milyon € ceza kesse ne olur, her türlü bizden çıkartırlar.
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KODTECH 6 yıl
BTK = TTNET = DİGERLERİ hepsi aynı kim kime ceza kesiyor *****
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waltran 6 yıl
yüzbin de 8 mi? yüzde binde 8 cezayı müşteriye bine bine, yüze yüze alacaklar orası ayrı konu... btk gerçekten iş yapacaksa önce 10 liralık internetin 63 liraya satılmasını engellesin
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