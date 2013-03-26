BTK mobil ve masaüstü sistemleri için veri kullanım hesaplayıcısını hizmete soktu





Ülkemizde sunulan ses ve veri hizmetlerinin tüketiciye en iyi şekilde ulaşması için kontrol ve çalışmalarını devam ettiren Bilgi Teknolojileri Kurumu - BTK, operatörlerin müşteriye sundukları sayısız tarife arasında daha rahat seçim yapılabilmesi için karşılaştırma tablosu eklemelerini şart koşmuştu.





BTK bu kez internet kullanıcılarının masaüstü veya mobil platformlarda ne kadar veri harcadıklarını ölçmeleri ve tarifelerini seçerken referans almaları için yeni bir hesaplayıcı modülünü hizmete soktu.





PC, tablet ve akıllı telefon için ne kadar veri kullandığınızı ölçebilen modül, sayfa gösterimi, mail gönderme, eklentili mail gönderme, video izleme, yüksek kaliteli video izleme, müzik dinleme, çevrimiçi oyun, sosyal medya kullanımı gibi başlıklar altında günlük ve aylık ölçüm yapabiliyor.





BTK sadece bilgi vermek amacıyla hazırladığı modülde değerlerin resmiyet ifade etmediğini ve yaklaşık hesaplamalar olduğunu belirtiyor. Modül an itibariyle kullanıma sunulmuş durumda.

http://veri-hesaplayici.btk.gov.tr/kullanim/giga.byte