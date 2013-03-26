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BTK mobil ve masaüstü sistemleri için veri kullanım hesaplayıcısını hizmete soktu

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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BTK mobil ve masaüstü sistemleri için veri kullanım hesaplayıcısını hizmete soktu

Ülkemizde sunulan ses ve veri hizmetlerinin tüketiciye en iyi şekilde ulaşması için kontrol ve çalışmalarını devam ettiren Bilgi Teknolojileri Kurumu - BTK, operatörlerin müşteriye sundukları sayısız tarife arasında daha rahat seçim yapılabilmesi için karşılaştırma tablosu eklemelerini şart koşmuştu.

BTK bu kez internet kullanıcılarının masaüstü veya mobil platformlarda ne kadar veri harcadıklarını ölçmeleri ve tarifelerini seçerken referans almaları için yeni bir hesaplayıcı modülünü hizmete soktu.

PC, tablet ve akıllı telefon için ne kadar veri kullandığınızı ölçebilen modül, sayfa gösterimi, mail gönderme, eklentili mail gönderme, video izleme, yüksek kaliteli video izleme, müzik dinleme, çevrimiçi oyun, sosyal medya kullanımı gibi başlıklar altında günlük ve aylık ölçüm yapabiliyor.

BTK sadece bilgi vermek amacıyla hazırladığı modülde değerlerin resmiyet ifade etmediğini ve yaklaşık hesaplamalar olduğunu belirtiyor. Modül an itibariyle kullanıma sunulmuş durumda.

http://veri-hesaplayici.btk.gov.tr/kullanim/giga.byte Yorum Yaz
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LightningRaven 6 yıl
Hehe 5milyar
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BeYaBaN. 6 yıl
Ne kadar saçma gereksiz bir şey.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Gerçek değerleri vermez
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CWaRRioR 6 yıl
Bana çok gereksiz geldi ama kullanan birileri var demek ki...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İkonları hangi os deki ikonlara benziyor acaba?
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_A_N_I_L_ 6 yıl
benim yanıma yaklaşamazlar


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


store.donanimhaber.com/...
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SiR MaNiaC 6 yıl
Veri hesaplayıcıyı çıkaracağına sağlayıcıların Adil Kullanım Noktası adı altında kotalı sınırsız internet satmasını engellesin.
Böyle saçma sapan bir uygulamaya hangi akılla müdahale ederler anlamıyorum.
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mct2002 6 yıl
Linki de ben vereyim bari ; veri-hesaplayici.btk.gov.tr/...
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