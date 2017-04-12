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BTK'dan yeni düzenleme: Ortak internet kullanımına sms ile doğrulama zorunluluğu

Açık alanlarda vatandaşlara toplu internet hizmeti sunan veya internet kafe işletenler için BTK tarafından önemli değişiklikler içeren yeni bir yönetmelik yayınlandı.
2 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde toplu olarak internet sağlayan işletme ve kuruluşlar oldukça artmış durumda. Kullanıcılara mümkün olan her yerde internet erişimi sunmayı amaçlayan bu hizmetlerin bir denetim altına alınması gerektiği uzun süredir dile getiriliyordu. BTK yeni yönetmelik ile bu ihtiyacı karşılamış oldu.

İnternet toplu kullanım sağlayıcıları hakkındaki yönetmelik hizmetlerin nasıl yürütüleceği ve hangi kurallara bağlı olacağını düzenliyor. Yönetmelik açık veya kapalı alanlarda toplu olarak internet hizmeti sunanlarla internet kafeleri kapsıyor. Bu iki kategori için düzenlemeler de ayrı ayrı sınıflandırılmış.

Toplu kullanım

Açık veya kapalı alanlarda TTNET WiFi gibi ortak kullanım hizmeti sunanlar, bundan böyle erişim kayıtlarını iki yıl süre ile kendi sistemlerinde saklayacak ve kolluk kuvvetleri tarafından talep edildiğinde de mercilere teslim edecek.

Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanacak ve SMS gibi yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemler kuracak.

Ticari toplu kullanım

İnternet kafe gibi ticari amaçla toplu kullanım sunanlar ise erişim kayıtlarını saklama, içerik filtreleme, güvenli internet kullanımı gibi talimatları yerine getirecek. Ek olarak sabit IP kullanmak, sabit IP değişikliği olursa 15 gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek, erişim kayıtlarının doğruluğunu teyit eden verileri de iki yıl boyunca saklamak düzenlemeleri bulunuyor. Yine fikri hakların ihlal edilmemesi için de gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’dan Apple’a karşı dava"

İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı oyunlar oynatılamayacak.

Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en az 3MP) ve gece görüşlü kamera kayıt sistemi kurulacak. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanacak ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.

Ayrıca 12 yaşından küçükler ve saat 20.00’dan sonra 15 yaşından küçükler bu tür mekanlara veli veya vasileriyle girebilecekler. Yukarıda sayılan hükümlere uymayanlara ise ilk seferde uyarma, ikinci seferde üç güne kadar kapatma ve üçüncü seferde 1000TL-15000TL arasında değişen para cezaları uygulanacak. BTK’nın açıklamalarına kaynak linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Kurul-Karari/Internet-Toplu-Kullanim-Saglayicilari-Hakkinda-Yonetmelik Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Bence SMS ile doğrulama yetmez, muhtardan ikametgah ve adliyeden temiz kağıdı da alsın internete girmek isteyen.
Ya da biz en iyisi iran internetine bağlanalım. Zira bi iran bi de Çin var internet sansürü konusunda önümüzde. İnşallah 2023ece onları da toz duman edicez...
Bence SMS ile doğrulama yetmez, muhtardan ikametgah ve adliyeden temiz kağıdı da alsın internete girmek isteyen.Ya da biz en iyisi iran internetine bağlan...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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mansurmarsak 2 yıl
Zaten İnternet kafeler batakhaneye dönüşmüş durumda, bence çok geç kalınmış bir uygulama...
2 Yanıt Yanıtla +32
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cocainbar 2 yıl
Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanacak ve SMS gibi yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemler kuracak.

fisleyin demek istemis sanrisam.
Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanacak ve SMS gibi yöntemlerle kullanıcıları tanım...
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Yanıtla +26
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1 Avatar
odeon99 1 yıl
Hmm, değişik
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FiberOptikk 2 yıl
intertnet cafecileri düşünen kimse yok maalesef
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IceRulez 2 yıl
17 yıldır internet kafe işletiyoruz. 3mp kamera nedir ya ? kafemizde 7 adet kamera 7-24 kayıt yapıyor 1 haftada 750 gb veri dolduruyor ve kameralar 1000 tvl.
iyice saçmaladılar. şimdiye kadar hiç ceza yemedik gereken herşeyi yapıyoruz fakat kaymakamlık bizleri düşünüyor mu ?
knight online yasak.
metin 2 yasak.
mp3 indirmek yasak
film indirmek yasak
mp3 indirip cd ye yazmak yasak.
o zaman vergimden düşsünler. benim müşterilerimin yarısı knight ve metin 2 oynayanlardı çoluk çocuktan bahsetmiyorum. sabah gelip akşam kalkan adamlardı bunlar. arabasını verip çar alan, çarını satıp araba alan insanlardı.
yazık değil mi bize ?
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mbs02 2 yıl
fişleme nedir yahu suç unsuru içermeyen işlemler yapanların korkacak neyi olabilir. Teröristler düşünsün böyle daha iyi olmuş.
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montevo 2 yıl
Çok geç kalınmış bi uygulama ancak çoğu kafein kapısına kilit vurulabilir zira gerekli yatırım fazla pahalı bence
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Creav 2 yıl
iyi de bunlar zaten yıllardır uygulanan şeyler internet kafeler için.
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axaxa 2 yıl
Yine fişleyen fişleyene :)
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DH Misafiri 2 yıl
Haberde hata var galiba. Bilen birisi beni düzeltsin. Çünkü nasıl yani mahkeme kararı olmadan veri alamaz diye biliyorum ben.
"kolluk kuvvetleri tarafından talep edildiğinde de mercilere teslim edecek."
Kolluk dediği polis değil mi mesela? Polis kafasına göre gidipte kamera kaydı alamaz diye hatırlıyorum mi?
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DH Misafiri 2 yıl
Seneye'de pc ye tckimlik kartını sokun öyle girin internete derlerse şaşırmam. Kuzey kore misali.
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DH Misafiri 2 yıl
cafeler batakhaneye dönüşmüş diyorsun fuuş yapıldığını gözünlemi gördün saçma sapan yorum yapma esnaf mı bitirme ve üstüne herkesi takip etme alın size özgürlük yakında evlerde yani bireysel kullananlarda fişlenecek iran dan kötü oluruz böyle giderse allah yardımcımız olsun
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