BTK'dan yeni düzenleme: Ortak internet kullanımına sms ile doğrulama zorunluluğu

Ülkemizde toplu olarak internet sağlayan işletme ve kuruluşlar oldukça artmış durumda. Kullanıcılara mümkün olan her yerde internet erişimi sunmayı amaçlayan bu hizmetlerin bir denetim altına alınması gerektiği uzun süredir dile getiriliyordu. BTK yeni yönetmelik ile bu ihtiyacı karşılamış oldu.

İnternet toplu kullanım sağlayıcıları hakkındaki yönetmelik hizmetlerin nasıl yürütüleceği ve hangi kurallara bağlı olacağını düzenliyor. Yönetmelik açık veya kapalı alanlarda toplu olarak internet hizmeti sunanlarla internet kafeleri kapsıyor. Bu iki kategori için düzenlemeler de ayrı ayrı sınıflandırılmış.

Toplu kullanım

Açık veya kapalı alanlarda TTNET WiFi gibi ortak kullanım hizmeti sunanlar, bundan böyle erişim kayıtlarını iki yıl süre ile kendi sistemlerinde saklayacak ve kolluk kuvvetleri tarafından talep edildiğinde de mercilere teslim edecek.

Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanacak ve SMS gibi yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemler kuracak.

Ticari toplu kullanım

İnternet kafe gibi ticari amaçla toplu kullanım sunanlar ise erişim kayıtlarını saklama, içerik filtreleme, güvenli internet kullanımı gibi talimatları yerine getirecek. Ek olarak sabit IP kullanmak, sabit IP değişikliği olursa 15 gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek, erişim kayıtlarının doğruluğunu teyit eden verileri de iki yıl boyunca saklamak düzenlemeleri bulunuyor. Yine fikri hakların ihlal edilmemesi için de gerekli tedbirler alınacak.

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İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı oyunlar oynatılamayacak.

Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en az 3MP) ve gece görüşlü kamera kayıt sistemi kurulacak. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanacak ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.

Ayrıca 12 yaşından küçükler ve saat 20.00’dan sonra 15 yaşından küçükler bu tür mekanlara veli veya vasileriyle girebilecekler. Yukarıda sayılan hükümlere uymayanlara ise ilk seferde uyarma, ikinci seferde üç güne kadar kapatma ve üçüncü seferde 1000TL-15000TL arasında değişen para cezaları uygulanacak. BTK’nın açıklamalarına kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.