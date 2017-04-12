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Qualcomm’dan Apple’a karşı dava

Mobil dünyanın iki büyük ortağı Apple ve Qualcomm arasındaki haksız rekabet kavgası büyüyor. Bu kez Qualcomm, Apple’ın algı operasyonu yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
2 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın ilk aylarında Apple’a karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Qualcomm aleyhine açılan 1 milyar dolarlık dava gündeme bomba gibi düşmüştü. Aralarında büyük bir ticaret ilişkisi olan ikilinin kavgası daha da büyüyecek gibi görünüyor.

Qualcomm’dan Apple’a karşı dava

Kavga Büyüyor 

Apple, ABD Ticaret Bakanlığı’nın açtığı tazminat davasının ardından bu yıl da patent ihlali iddiasıyla kendisi İngiltere’de yeni bir dava daha açmıştı. Qualcomm ise yanıt vermekte gecikmedi ve Apple’ın yanlış yönlendirme yaparak sözleşmeleri ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık tarafından açılan davada birtakım sebepler yer alıyordu. Bu sebepler Qualcomm’un kendisinden ürün satın almak isteyen şirketlere aynı alanda faaliyet gösteren başka bir şirketten ürün almamak, işlemciyi satın almak için yanında hiç gereği olmayan başka ürünleri de satın almak zorunda bırakmak ve rakip şirketlerden ürün aldıysa çok daha yüksek bir ücret talep etmek gibi alıcı şirketleri zor durumda bırakan, ticaret etiğine aykırı isteklerden oluşuyordu.

Qualcomm ise açtığı davada bunun tam tersinin yaşandığını belirtiyor. Qualcomm’un suç duyurusunda;

  • Apple'ın, Qualcomm ile anlaşmaları ihlal ettiği, görüşmeler ve anlaşmaları yanlış nitelendirdiğini;
  • Apple'ın, Qualcomm'un Apple için iPhone ve iPad üreten Qualcomm lisans sahipleriyle yaptığı uzun süreli anlaşmalara müdahale ettiğini;
  • Apple'ın, gerçekleri saptırarak ve yanlış açıklamalar yaparak, düzenleyici kuruluşları Qualcomm'un dünya genelindeki ticari faaliyetlerine karşı saldırı yapmaya teşvik ettiğini,
  • Apple'ın, iPhone 7'de kullandığı Qualcomm'un modem çiplerinin tam performansını kullanmadığı, Qualcomm modem bulunan iPhone'lar ile rakip tedarikçinin modemlerini kullanan iPhone'lar arasında performans farklılıklarını çarpıttığını;
  • Apple'ın, Qualcomm'un güç verdiği iPhone'ların üstün performansı hakkında herkese açık karşılaştırmalar yapmaması için şirketi tehdit ettiğini belirtiyor.
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Diğer taraftan Apple’ın iPhone 7 serisindeki Qualcomm modem yongalarının tam performanslı olarak çalışmasını engellediği, Intel modemler karşısında zayıf kalmasına neden olduğu ve Qualcomm’u da herhangi bir açık karşılaştırma testi yapmaması konusunda tehdit ettiği iddialar arasında.

Görünen o ki iki firma arasındaki kavga bunlarla sınırlı kalmayacak. Her iki taraf da kendisini haklı görüyor ve haksızlığa uğradığını savunuyor. Şimdilik etkilenmese de ilerleyen aylarda ikili arasındaki ortaklığın akibeti de merak edilmeye başlandı. 

 

https://www.engadget.com/2017/04/10/qualcomm-countersues-apple-over-iphone-and-ipad-royalties/ Yorum Yaz
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Jül Sezar 2 yıl
Qualcomm'u satin alsin olay kapansin. Yasal degilse mahmeyi satin alsin
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kadirirdem 2 yıl
Bu firmalar arasında davalar,Soruşturmalar bitmiyor.
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fthkn 2 yıl
Oğlan bizim kız bizim mahkeme bizim size ne oluyor teknoloji haber okurlar. Onlar aralarında hallederler meseleyi. Ticaret hukuku azınlık hukuku gibidir. Sizinle toplumla hiçbir ilgisi yok. Siz yiyici tüketici insanlarsınız. Ticaretle üretimle sanayiyle hiçbir işiniz yok. Sülaleniz yedi kuşak böyle yaşadı ve devam edecek böyle.
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cabriolet1981 2 yıl
Sen koskoca Apple mahkeme kapılarında.. Yazık
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V4LKyR 2 yıl
Yaşasın Qualcomm.
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likeablex 2 yıl
vay vay vay ortalık karışacak.
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Mr. Jingles 2 yıl
Qualcomm'dan bir şey aldığınızda faaliyet gösterdiği başka bir alanla ilgili ürün de alacaksanız ürünü satarken sözleşmede başka bir üreticiden tedarik şerhi koydurması gibi çirkeflikler yapabiliyor. Qualcomm'un daha önce haksız rekabetten Çin'de ve Güney Kore'de ceza aldığını, aynı sebepten dolayı şu anda kendi ülkesinde ticaret bakanlığının dava açtığı gerçeğini hesaba katarsak Apple'ın konuyu çarpıttığını söylemesi hiç inandırıcı değil.
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hector_1990 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Qualcomm'dan bir şey aldığınızda faaliyet gösterdiği başka bir alanla ilgili ürün de alacaksanız ürünü satarken sözleşmede başka bir üreticiden tedarik şerhi koydurması gibi çirkeflikler yapabiliyor. Qualcomm'un daha önce haksız rekabetten Çin'de ve Güney Kore'de ceza aldığını, aynı sebepten dolayı şu anda kendi ülkesinde ticaret bakanlığının dava açtığı gerçeğini hesaba katarsak Apple'ın konuyu çarpıttığını söylemesi hiç inandırıcı değil.

oualcom çirkef bir firma tamam niye onların ürünlerini kullanıyorlar illa qualcom olmak zorunda değil bir sürü üretici var onların kapısını çalsınlar kimse zorla ürün satmıyor
orda bir gariplik var ucuza işi kapamaya çalışıyorlar
sen adamın geliştirdiği teknolojiyi alıp astronomik fiyatlar ile ürünler satacan adam da ordan iyi bir para ister
apple daha teneke kasa bilgisayarlar üretirken adamlar mobil için teknoloji geliştiriyorlardı
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Captain_Ivy 2 yıl
Apple hem qualcomm kullanıyor hem de neden performasını düşük gösteriyor ki onu anlamadım?
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Whippoorwill 2 yıl Captain_Ivy
Kime Intel kime Qualcomm modem geleceği belli değil ve aralarında belli farklar mevcut. İki modemi eşitlemiş durumdalar ama Qualcomm normalde daha önde.
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OverClocK1ng 2 yıl
"Diğer taraftan Apple’ın iPhone 7 serisindeki Qualcomm modem yongalarının tam performanslı olarak çalışmasını engellediği, Intel modemler karşısında zayıf kalmasına neden olduğu ve Qualcomm’u da herhangi bir açık karşılaştırma testi yapmaması konusunda tehdit ettiği iddialar arasında."
Bu çok ciddi. Rekabet falan değil, resmen zorbalık.
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revealling 2 yıl
rekabet iyidir
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