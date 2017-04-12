Qualcomm’dan Apple’a karşı dava

Geçen yılın ilk aylarında Apple’a karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Qualcomm aleyhine açılan 1 milyar dolarlık dava gündeme bomba gibi düşmüştü. Aralarında büyük bir ticaret ilişkisi olan ikilinin kavgası daha da büyüyecek gibi görünüyor.

Kavga Büyüyor

Apple, ABD Ticaret Bakanlığı’nın açtığı tazminat davasının ardından bu yıl da patent ihlali iddiasıyla kendisi İngiltere’de yeni bir dava daha açmıştı. Qualcomm ise yanıt vermekte gecikmedi ve Apple’ın yanlış yönlendirme yaparak sözleşmeleri ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık tarafından açılan davada birtakım sebepler yer alıyordu. Bu sebepler Qualcomm’un kendisinden ürün satın almak isteyen şirketlere aynı alanda faaliyet gösteren başka bir şirketten ürün almamak, işlemciyi satın almak için yanında hiç gereği olmayan başka ürünleri de satın almak zorunda bırakmak ve rakip şirketlerden ürün aldıysa çok daha yüksek bir ücret talep etmek gibi alıcı şirketleri zor durumda bırakan, ticaret etiğine aykırı isteklerden oluşuyordu.

Qualcomm ise açtığı davada bunun tam tersinin yaşandığını belirtiyor. Qualcomm’un suç duyurusunda;

Apple'ın, Qualcomm ile anlaşmaları ihlal ettiği, görüşmeler ve anlaşmaları yanlış nitelendirdiğini;

Apple'ın, Qualcomm'un Apple için iPhone ve iPad üreten Qualcomm lisans sahipleriyle yaptığı uzun süreli anlaşmalara müdahale ettiğini;

lisans sahipleriyle yaptığı uzun süreli anlaşmalara müdahale ettiğini; Apple'ın, gerçekleri saptırarak ve yanlış açıklamalar yaparak, düzenleyici kuruluşları Qualcomm 'un dünya genelindeki ticari faaliyetlerine karşı saldırı yapmaya teşvik ettiğini,

'un dünya genelindeki ticari faaliyetlerine karşı saldırı yapmaya teşvik ettiğini, Apple'ın, iPhone 7 'de kullandığı Qualcomm'un modem çiplerinin tam performansını kullanmadığı, Qualcomm modem bulunan iPhone'lar ile rakip tedarikçinin modemlerini kullanan iPhone'lar arasında performans farklılıklarını çarpıttığını;

'de kullandığı Qualcomm'un modem çiplerinin tam performansını kullanmadığı, Qualcomm modem bulunan iPhone'lar ile rakip tedarikçinin modemlerini kullanan iPhone'lar arasında performans farklılıklarını çarpıttığını; Apple'ın, Qualcomm'un güç verdiği iPhone'ların üstün performansı hakkında herkese açık karşılaştırmalar yapmaması için şirketi tehdit ettiğini belirtiyor.

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Diğer taraftan Apple’ın iPhone 7 serisindeki Qualcomm modem yongalarının tam performanslı olarak çalışmasını engellediği, Intel modemler karşısında zayıf kalmasına neden olduğu ve Qualcomm’u da herhangi bir açık karşılaştırma testi yapmaması konusunda tehdit ettiği iddialar arasında.

Görünen o ki iki firma arasındaki kavga bunlarla sınırlı kalmayacak. Her iki taraf da kendisini haklı görüyor ve haksızlığa uğradığını savunuyor. Şimdilik etkilenmese de ilerleyen aylarda ikili arasındaki ortaklığın akibeti de merak edilmeye başlandı.