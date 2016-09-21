Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

BTK'ya AKK (Adil Kullanım Kotası) konusunda görüşümü ilettim sıra sizde

BTK, Adil Kullanım Kotası hakkında yapılacak yeni düzenleme için kamuoyundan görüş almaya başladı. Ben de vakit geçirmeden görüşümü ilettim. Siz de geç kalmayın, bu işin bir parçası olun.
2 yıl
15,4b
1
219
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilişim Teknolojileri Kurulu, kısa bir süre önce Adil Kullanım Kotası ile ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ve düzenlemenin son hali verilirken kamuoyunun da görüşünün alınacağını belirtti.
BTK'ya AKK (Adil Kullanım Kotası) konusunda görüşümü ilettim sıra sizde
 
Vakit geldi, AKK konusundaki görüşlerinizi aşağıdaki adrese tıklayarak BTK ile paylaşabilirsiniz.
Benim görüş ve teklifim şu şekilde oldu;
Görüş;

Adil Kullanım Kotası konusunda yapılabilecek en iyi şey tamamen kaldırılmasıdır. Fakat bu mümkün görünmüyorsa en azından ismi gibi Adil bir hale getirilmelidir.
Teklif; 
Adil kullanım kotası, kullanıcının internet bağlantı hızı baz alınarak düzenlenmeli ve bu düzenlemede ev kullanıcıları için en düşük hız olarak 8Mbps baz alınmalıdır.
8Mbps ve altı için 120GB
16Mbps için 240GB 
50Mbps için 600GB 
50Mbps üzeri için 1TB indirme limiti en düşük değer olarak değerlendirilmelidir.
Bulut teknolojilerinin yaygınlaştığı ve geleceğin bulut teknolojisiyle birlikte şekilleneceği düşünüldüğünde bilgi göndermenin kotadan sayılmaması sağlanmalı ve kota aşımı sonrasındaki hız düşümünden gönderme hızı etkilenmemelidir.
Adil Kullanım Kotası düzenlemesinde kota aşımı sonrasında kullanıcıya sunulacak hız da büyük önem taşımaktadır. Bu konuda çağın gereksinimleri 4K içerik tüketimi için en az 14Mbps, Full HD içerik tüketimi için de 6Mbps'dır.
Kullanıcının düşeceği en düşük hızın da adil olabilmesi açısından satın almış olduğu hız üzerinden bir hesaplama yapılması büyük önem taşımaktadır.

Düşülecek en düşük hızlar;

8Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 6Mbps
16Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 8Mbps
50Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 25Mbps 
50Mbps üzeri bağlantı hızları satın alan kullanıcılar için de 50Mbps olarak belirlenmelidir.
Kullanıcıya sunulan hizmette kesinti yaşanması durumunda kesinti süresince kullanamadığı servisin ya ücreti iade edilmeli ya da servis almaya başladıktan sonra, servis alamadığı süre kadar kota bağımsız internet bağlantısından yararlanabilme ayrıcalığı tanınmalıdır.
Kotanın kullanılmayan kısmının bir sonraki aya devri veya isteğe göre bir sonraki aydan borç kota alımı gibi seçenekler de kullanıcıya sunulmalıdır.
Sıra sizde; 
Benim AKK uygulaması devam edecekse nasıl etmesi gerektiği konusundaki görüşüm bu şekilde ya sizinki nasıl? Paylaşın hep birlikte internet kullanıcısı ne istiyor görelim. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozkn_s 2 yıl en beğenilen
Editör Mesut

Keşke kendini bu durumlara düşürmeseydin. Her haline ayrı üzülüyorum.

Önce Katlanacaksın Türkiye ! diyeceksin

Kota var ama ne için var biliyonuz mu bre cahiller !
diyeceksin.

Bin tane kılıf içinde kotayı masum göstereceksin.

Eleştiriler patlayınca dh üyelerine ağzına geleni söyleyeceksin.

Şimdi hiçbir şey olmamış kendini aklamak bizi yemlemek için konu açacaksın Hadi be ordan !

Yok kendisi btk'ya mesaj atmış da sıra bizdeymiş de. Biz o mesajların babasını attık babasını Btk zıkkımına

Bir de utanmadan bizim fikirlerimizi soruyor pes !

Biz ki trollerin şah'ı
Biz ki kişilik bozukluğu yaşayan zavalılıar
Biz ki klavye delikanlısı cahil cühela takımı

Şimdi sen kalkmış bu kitleden görüş istiyorsun yazık.

Şimdi benim aklıma takılan bir konu var. Önce dh üyelerinin büyük azimle büyük gayretle uğraşan didinenleri sabahın beşlerinde konuyu ayakta tutmaya çalışan arkadaşları tuhaf bir yazıyla trolleyeceksin. Adeta sıfırlayacaksın. Sonra da tuhaf bir AKK paketiyle karşımıza çıkacaksın. Sana göre makûl çoğumuza göre yetersiz bir paket sunarak ne yapmaya çalışıyorsun maksadın ne ?.
Bir kez daha bizleri trollemek için sana bu yazıyı kim yazdırıyor ?
Bizleri neye ikna etmeye çalışıyorsun?

Kıvrak kalem numaraları bana sökmez bilesin !

Önce bu üyelerden özür dilemen gerekmez mi Editör ?
Sonra kendince makûl kotalı paket sunarken adaletsizliğin baş sebebi olarak sap gibi ortada durduğunu farketmez misin arkadaş ?
Madem bu kadar (kendince makûl) önerilerin vardı o zaman neden durup dururken
Katlanacaksın Türkiye ! zırvalığıyla karşımıza çıktın. Ne gerek vardı. Yakıştı mı sana ?
Konuya destek için görüşlerinizi yazın diyorsun bizim görüşlerimiz zaten aylardan beri yazılı 1700 küsür sayfa yazı yazılmış daha ne yazacağız sana?

Bizi kendince makûl kotalı paketlerinle trollemeyi bırak .
Sen editör olsaydın
Gerçek bir editör olsaydın
Adaletli haktan yana bir editör olsaydın bizlere destek olmak için çabalardın. Forumdaki arkadaşlarla temasa geçerdin görüş alırdın. Daha farklı ne yapılabilir .Daha faydalı daha etkili bir kampanya için destek olmak isterim bu haklı davanızda sizlerle beraberim demeni beklerdik.

Son söz olarak arkadaşlar,
Bakın sadece akk kaldırılsın demek çare değil.
Ya da önce akk kaldırılsın sözleşme şartlarına sonra bakarız diyemeyiz.
Upload çok önemli değil öncelik akk olsun demek yanlış strateji olur.
Fiber internet dursun bir kenarda daha mühim olanı akk dersek çok zaman kaybederiz.
Bunların hepsi bir bütünün parçaları.

1-Akk kesinlikle kalkacak pazarlık yok !
2-Ucu açık maddeler sözleşmede yer almayacak pazarlık yok !
3-İstisnasız ve kesintisiz hız minumum 25 mbit olacak pazarlık yok !
4-Bu hızları sağlayamadığı yerlerde verdiği hız kadar ücret alacak pazarlık yok !
1 mbit................ 24 mbit arası hız diye bir sahtekârlık kabul edilemez !
Eğer altyapı yetersizse eğer kimse kılını kıpırdatmayacaksa o zaman verdiğin hız kadar ücret alacaksın. Ne kadar ekmek o kadar köfte !
Örneğin:
1 mbps........... 6 mbps arası kotasız 30 TL
6 mbps............12 mbps arası kotasız 40 TL
12 mbps......... 18 mbps arası kotasız 50 TL şeklinde tarife paketleri olacak. Hakkı neyse o ücreti alacak.
5-Upload hızları min15 mbps olacak pazarlık yok!
6-Fiber internet 3 yıl içinde ülkenin tamamına yayılacak pazarlık yok !

Bu maddeler hayalötesi veya mucize değil tam aksine dünya ölçeğine göre son derece makûl taleplerdir. Hatta epey bir kırpılmış hali desek yeridir. Bulgaristan Gürcistan Ukrayna Romanya gibi bizden epey geride olan ülkelerde bu tarifelerden çok daha iyisi çok daha ucuza vatandaşa sunulmaktadır.

Kısa ve öz 6 madde.
Bu işi topyekün halledeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir çaba müthiş bir performans ortaya koydular.

Bu konuyu ilk defa okuyan arkadaşlarımızın forum sayfamızı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum varsa arkadaşlarınızı da aramıza bekliyoruz.
Burada ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu konuyla alâkalı merak ettiğiniz kafanıza takılan bütün sorulara da cevap bulabilirsiniz Twitter Facebook İnstagram gibi tüm sosyal ağlardan insanları bilinçlendirmek adına yazılı-görsel olarak hazırlanmış mesajları paylaşıp bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Bu haksızlığa dur demek için hepinizi forumumuza bekliyoruz.

forum.donanimhaber.com/...

Esas mücadele şimdi başlıyor.

Üçe beşe razı değiliz !
Akk kalkacak o kadar !
Kararlıyız sonuna kadar !
Editör MesutKeşke kendini bu durumlara düşürmeseydin. Her haline ayrı üzülüyorum.ÖnceKatlanacaksın Türkiye !diyeceksin ...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +270
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 2 yıl
Arkadaşlar,

Anlıyorum internet ile ilgili ciddi sıkıntılarınız var ve her şey birden düzelsin istiyorsunuz.

Fakat adamlar AKK ne olsun diye soruyorlar. Hızlarınız nasıl, servis sağlayıcıdan memnun musun ya da upload kaç olsun diye öncelikleri yok.

Bu yüzden AKK konusundaki görüşlerinizle konuya destek olursanız karşı taraftaki yansıması daha etkili olacaktır.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar,Anlıyorum internet ile ilgili ciddi sıkıntılarınız var ve her şey birden düzelsin istiyorsunuz.Fakat adamlar AKK ne olsun diye...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mazzini 2 yıl
Mesut hocam sanırım kimlik sorunu yaşıyorsunuz daha 3-5 gün önce akk hakkında yazdığınız yazıya karşı çıkanlara troll diyip hakaret ettiniz şimdi o trollerden destek ve görüşlerini bekliyorsunuz "insan gerçekten hayret ediyor".
Mesut hocam sanırım kimlik sorunu yaşıyorsunuz daha 3-5 gün önce akk hakkında yazdığınız yazıya karşı çıkanlara troll diyip hakaret ettiniz şimdi o trollerden d...
Devamını Gör
Yanıtla +80
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
mega_north 2 yıl
mesut çevik e önyazıyı yazdırmışlar sanki...
btk nın açıklaması bu yönde oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 2 yıl
Sanırım iletişim teknolojileri bizim ülkemizde geriye gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.B.D(azimBora) 2 yıl
ben mevcut hızımın 16 megabite kadar olmasına rağmen aldığım hız çok çok altında baya bir düşük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C93D4BC21 2 yıl Speed-Step
8Mbps ve altı için 120GB
16Mbps için 240GB
50Mbps için 600GB
50Mbps üzeri için 1TB indirme limiti en düşük değer olarak değerlendirilmelidir. Nedense yuksek hız alan insan oluyor 1Tb üstü akk 8Mbps olan kişi neden 120GB biz insan yerine koymuyorunuz 240GB olmalı sonuçta bizde para veriyoruz

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tekno moomce 2 yıl
Bu konuyu açmakal hata ettin önce cahil cuhayla diyeceksin araba alırken merak ediyoyorum direncinizi falan kotay hiçbir şekilde haklı göstermeszin şu hariç internet bedava olur bedava olunca az kulanın dersin bitiyor yahu dersin inanırız belki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pusat1249 2 yıl
Gelisme varmi arkadaslar?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JustOffer 2 yıl pusat1249
2 ay geçti, yakında yeni bir kanun çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hubalahubhub 2 yıl
Hiz siniri olmayan bir yerde aracınız yoksa size faydasi da yoktur. Ulkede hala internet super yavasken akk olup olmamasi bisey ifade etmiyor. Ben istanbul beyoglunda ikamet ediyorum fiber yok burada ben istesem de istemesem de akk dolduramiyorum. 10 gb bir dosya indirsem iki gunumu aliyor neredeyse benm 120 gb akk m var hesabi siz yapin nasil doldurcam. O yüzden once sistem hizi oturmali her yerde olabildigince yuksek olmalı sonra akk dusunulur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakyAli-1986 2 yıl Hubalahubhub
Hubalahubhub
Hiz siniri olmayan bir yerde aracınız yoksa size faydasi da yoktur. Ulkede hala internet super yavasken akk olup olmamasi bisey ifade etmiyor. Ben istanbul beyoglunda ikamet ediyorum fiber yok burada ben istesem de istemesem de akk dolduramiyorum. 10 gb bir dosya indirsem iki gunumu aliyor neredeyse benm 120 gb akk m var hesabi siz yapin nasil doldurcam. O yüzden once sistem hizi oturmali her yerde olabildigince yuksek olmalı sonra akk dusunulur.

Hızınız kaç?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 2 yıl
Son 10 gün
Gondermeyenler arkadaşlar en fazla 1-2dakikanizi alır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pelerinli 2 yıl
Konu guncel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 2 yıl
Akk kalkmasa bile azcik insafli olsunlar
Uydunet 25mbit bu sartlarda bana anca yetitor 250gb kotayla
Ayin20sini anca getiriyorum bu ay 25inde doldurmusum.. eskisi kadar online degilim 400gb goruyordum
Isyerinde fiber 100mbit kullanip evde dortde birine razi gelincezaten koyuyor ustelik zaten cok pahaliya aliyoruz
Onceden 8mbitken hiz1e dusuyordu surunuyorduk 4kat hizli diye birazda download 3mb/sn yakinken 25mbit aldik
Bir anda 3mbit hizlara dusmek 8kat nedir bu yarisini ver bari
Verdigim paraya finlandiyada adamlar 150mbit aliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindfire 2 yıl
Akk denilen saçma uygulama bence tamamen kalkmalı herkes bu konuda hem fikir, zor ama imkansız değil, En kötü ihtimalle Avrupa daki gibi bir sisteme geçmemiz sağlanabilir, Yani Kota sadece internet'in yoğun olduğu 18.00-00.00 saatleri arasında uygulansın, Hem telekom'un hatlar kaldırmıyor bahanesi de ortadan kalkmış olur, Fakat Telekom iyi niyetli değil, Tekel olduğu için bu avantajını sonuna kadar kullanamaya çalışacaktır, Adamlar en az yatırım ile en çok geliri sağlama derdinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherami 2 yıl
Öncelikle müşteri ve kullanıcı olarak geçen bunca zaman boyunca yüksek fiyat düşük hız ve kotaya bağlı hizmet almak zorunda bırakıldığımızı düşünerek hareket edilmeli..12 sene boyunca yetersiz Altyapılarla şu hıza kadar limitsiz gibi kelime oyunlarıyla oyalanarak kandırılmış mecbur bırakılmış kişiler olarak..Kesinlikle AKK yi kabul edilesi bir düşünceyle fikir beyan edilmemeli..Aksine en iyisini isteyip deyim yerindeyse Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gerek AKKyi kabullenici her söz fikir düşünce Aleyhimize işler..AKK ile 12 sene boyunca hiç bir altyapı yapılmaksızın trafiği kotaya bağlayarak kısan bu zihniyete karşı BTK'yı baskı altında tutmamız lazım..AKK ile altyapıya yatırım yapılmadığı ortaya çıkmıştır. kotalarla görüldüki şirketler yeterliymiş gibi altyapı yapmadan kotayla sınırlayıp para kazanma derdine düştü..akk kalktığı sürece yatırım yapılabilir ancak..yetmeyince arttırma yoluna giderler geliştirme yolunu seçerler..Geri Adım atmaksızın mutlaka akksiz internet talep edilip kullanıcıların isteklerinin büyüklüğünü görmelerini sağlamak gerek.Sadece şimdi değil sürekli bu konu gündeme getirilmeli baskı uygulanmalı BTK ya çünki BTK gördük ki telekomun bayisi gibi çalışmakta baskı yapılmadığı müddetçe de tutturdukları yolda gidecekler.ÖZETLE AKK Daha erken bir tarihte kaldırılmalı..Ve altyapı konusunda şirketler denetlenmeli.Altyapısız sadece mevcut atyapıyla para kazanma derinde olan şirketlere ceza kesilmeli..Geçiş dönemine kadarda sınırsız ve limitsiz akk'siz tarifeler arttırılmalı kotalı tarifelerde de bir alt sınır koyularak o sınırın altına hizmet verilmesi yasaklanmalı..2 senelik taahhütler kaldırılmalı..normal tarifede fiyat fazlayken kampanya adı altında düşürülerek sanki ucuzmuşçasına insanlar taahhüde yönlendiriliyor..Limitsiz internet denilince limitsiz olmalı akksiz kotasız kelime oyunları kaldırılmalı..Belediyelerin Altyapı için haraç almasının önüne geçilmeli izin vermeyen belediyeler yada haraç isteyenler hakkında işlem yapılmalı..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asrin43 2 yıl
%50 arttırım 4.5 mbit minimum ne zaman olacak?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15413 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
btk, kota ve
6 etiket daha adil kullanım kotası akk Diğer Internet Mesut Çevik "Speed-Step" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türkçe FIFA 17’yi ilk kez Xbox One S ve Xbox One sahipleri oynayacak! 2 yıl Araçların yazılım güvenliğini ARM Cortex-R52 sağlayacak 2 yıl Yeni Galaxy Note 7’leri eski cihazlardan nasıl ayırt edebilirsiniz? 2 yıl Netflix, Türkçe içeriklerle, Türkçe olarak hizmet vermeye başladı 2 yıl Tinder, Spotify ortaklığıyla artık kulaklara da hitap edecek 2 yıl Sony FDR-X3000R ve HDR-AS300R aksiyon kameraları duyuruldu 2 yıl Nokia 216: Microsoft’un son telefonu 2 yıl 4K uzmanı Panasonic Lumix GH5 gelecek yıl bizimle olacak 2 yıl Netflix içeriklerinin yarısını orijinal dizi ve filmler oluşturacak 2 yıl Çin'in 2011'de fırlattığı uzay laboratuvarı yakında Yeryüzü'ne çarpacak 2 yıl Razer Ripsaw inceleme "Oyunlarınızı 1080P 60FPS kayıt edin" 2 yıl Türk mühendislerden yerli üretim Transformers: Karşınızda Letrons 2 yıl Apple, McLaren’i satın almaya hazırlanıyor [Güncellendi] 2 yıl Roaming ücretleri Haziran 2017’de kalkıyor 2 yıl Yenilenebilir enerjiye 5 milyon liralık ARGE desteği 2 yıl LeEco Le Pro 3 resmi: Snapdragon 821, 6GB RAM, 4070 mAh batarya 2 yıl Tesla Model S’te önemli güvenlik açığı tespit edildi 2 yıl Nike'ın otomatik bağcıklı spor ayakkabısı HyperAdapt satışa çıkıyor 2 yıl Google Allo uygulaması indirmeye sunuldu 2 yıl WhatsApp sohbetlerine kişi etiketleme özelliği geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN BTK'ya AKK (Adil Kullanım Kotası) konusunda görüşümü ilettim sıra sizde Sonraki Samsung 960 SSD: Dünyanın en hızlısı ile tanışın 2 yıl GoPro Hero 5 Black ön inceleme videosu "Aksiyonun yeni yıldızı" 2 yıl Google Pixel telefonları görüntülendi 2 yıl SanDisk’ten dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartı 2 yıl macOS Sierra işletim sistemi indirmeye sunuldu 2 yıl Bilim kurgu filmi Passengers'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Fujifilm GFX 50S, büyük sensörü ile dikkat çekiyor 2 yıl iPhone 7 serisi için kapasitif dokunuş zorunluluğu 2 yıl Lexus'dan oyuncu koltuğuna benzeyen geleceğin araç koltuğu 2 yıl ARM ile Softbank arasındaki dev anlaşma Türkiye’de gerçekleşmiş 2 yıl Nikon’dan dayanıklılık odaklı aksiyon kameraları 2 yıl Maliye Bakanlığı trafik sigortasında yeni bir döneme hazırlanıyor 2 yıl Lenovo Vibe P2 "5100mAh pil ile şarj şampiyonu" 2 yıl Windows ve Mac için hem ücretsiz hem de limitsiz VPN hizmeti 2 yıl iPhone 7’de yer alan Intel modemde bağlantı problemi 2 yıl Yeni HTC Desire 10 serisi tanıtıldı 2 yıl Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor! 2 yıl Karşınızda GoPro Hero5 2 yıl Katlanabilir GoPro Karma drone modeli duyuruldu 2 yıl Lyft 2021 yılına kadar tamamen otonom araç filosuna sahip olmayı hedefliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim