BTK'ya AKK (Adil Kullanım Kotası) konusunda görüşümü ilettim sıra sizde

Genel Yayın Yönetmeni
Bilişim Teknolojileri Kurulu, kısa bir süre önce Adil Kullanım Kotası ile ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ve düzenlemenin son hali verilirken kamuoyunun da görüşünün alınacağını belirtti.
Vakit geldi, AKK konusundaki görüşlerinizi aşağıdaki adrese tıklayarak BTK ile paylaşabilirsiniz.
Benim görüş ve teklifim şu şekilde oldu;
Görüş;
Adil Kullanım Kotası konusunda yapılabilecek en iyi şey tamamen kaldırılmasıdır. Fakat bu mümkün görünmüyorsa en azından ismi gibi Adil bir hale getirilmelidir.
Adil Kullanım Kotası konusunda yapılabilecek en iyi şey tamamen kaldırılmasıdır. Fakat bu mümkün görünmüyorsa en azından ismi gibi Adil bir hale getirilmelidir.
Teklif;
Adil kullanım kotası, kullanıcının internet bağlantı hızı baz alınarak düzenlenmeli ve bu düzenlemede ev kullanıcıları için en düşük hız olarak 8Mbps baz alınmalıdır.
8Mbps ve altı için 120GB
16Mbps için 240GB
50Mbps için 600GB
50Mbps üzeri için 1TB indirme limiti en düşük değer olarak değerlendirilmelidir.
Bulut teknolojilerinin yaygınlaştığı ve geleceğin bulut teknolojisiyle birlikte şekilleneceği düşünüldüğünde bilgi göndermenin kotadan sayılmaması sağlanmalı ve kota aşımı sonrasındaki hız düşümünden gönderme hızı etkilenmemelidir.
Adil Kullanım Kotası düzenlemesinde kota aşımı sonrasında kullanıcıya sunulacak hız da büyük önem taşımaktadır. Bu konuda çağın gereksinimleri 4K içerik tüketimi için en az 14Mbps, Full HD içerik tüketimi için de 6Mbps'dır.
Kullanıcının düşeceği en düşük hızın da adil olabilmesi açısından satın almış olduğu hız üzerinden bir hesaplama yapılması büyük önem taşımaktadır.
Düşülecek en düşük hızlar;
Düşülecek en düşük hızlar;
8Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 6Mbps
16Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 8Mbps
50Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 25Mbps
50Mbps üzeri bağlantı hızları satın alan kullanıcılar için de 50Mbps olarak belirlenmelidir.
50Mbps üzeri bağlantı hızları satın alan kullanıcılar için de 50Mbps olarak belirlenmelidir.
Kullanıcıya sunulan hizmette kesinti yaşanması durumunda kesinti süresince kullanamadığı servisin ya ücreti iade edilmeli ya da servis almaya başladıktan sonra, servis alamadığı süre kadar kota bağımsız internet bağlantısından yararlanabilme ayrıcalığı tanınmalıdır.
Kotanın kullanılmayan kısmının bir sonraki aya devri veya isteğe göre bir sonraki aydan borç kota alımı gibi seçenekler de kullanıcıya sunulmalıdır.
Sıra sizde;
Benim AKK uygulaması devam edecekse nasıl etmesi gerektiği konusundaki görüşüm bu şekilde ya sizinki nasıl? Paylaşın hep birlikte internet kullanıcısı ne istiyor görelim.
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Keşke kendini bu durumlara düşürmeseydin. Her haline ayrı üzülüyorum.
Önce Katlanacaksın Türkiye ! diyeceksin
Kota var ama ne için var biliyonuz mu bre cahiller !
diyeceksin.
Bin tane kılıf içinde kotayı masum göstereceksin.
Eleştiriler patlayınca dh üyelerine ağzına geleni söyleyeceksin.
Şimdi hiçbir şey olmamış kendini aklamak bizi yemlemek için konu açacaksın Hadi be ordan !
Yok kendisi btk'ya mesaj atmış da sıra bizdeymiş de. Biz o mesajların babasını attık babasını Btk zıkkımına
Bir de utanmadan bizim fikirlerimizi soruyor pes !
Biz ki trollerin şah'ı
Biz ki kişilik bozukluğu yaşayan zavalılıar
Biz ki klavye delikanlısı cahil cühela takımı
Şimdi sen kalkmış bu kitleden görüş istiyorsun yazık.
Şimdi benim aklıma takılan bir konu var. Önce dh üyelerinin büyük azimle büyük gayretle uğraşan didinenleri sabahın beşlerinde konuyu ayakta tutmaya çalışan arkadaşları tuhaf bir yazıyla trolleyeceksin. Adeta sıfırlayacaksın. Sonra da tuhaf bir AKK paketiyle karşımıza çıkacaksın. Sana göre makûl çoğumuza göre yetersiz bir paket sunarak ne yapmaya çalışıyorsun maksadın ne ?.
Bir kez daha bizleri trollemek için sana bu yazıyı kim yazdırıyor ?
Bizleri neye ikna etmeye çalışıyorsun?
Kıvrak kalem numaraları bana sökmez bilesin !
Önce bu üyelerden özür dilemen gerekmez mi Editör ?
Sonra kendince makûl kotalı paket sunarken adaletsizliğin baş sebebi olarak sap gibi ortada durduğunu farketmez misin arkadaş ?
Madem bu kadar (kendince makûl) önerilerin vardı o zaman neden durup dururken
Katlanacaksın Türkiye ! zırvalığıyla karşımıza çıktın. Ne gerek vardı. Yakıştı mı sana ?
Konuya destek için görüşlerinizi yazın diyorsun bizim görüşlerimiz zaten aylardan beri yazılı 1700 küsür sayfa yazı yazılmış daha ne yazacağız sana?
Bizi kendince makûl kotalı paketlerinle trollemeyi bırak .
Sen editör olsaydın
Gerçek bir editör olsaydın
Adaletli haktan yana bir editör olsaydın bizlere destek olmak için çabalardın. Forumdaki arkadaşlarla temasa geçerdin görüş alırdın. Daha farklı ne yapılabilir .Daha faydalı daha etkili bir kampanya için destek olmak isterim bu haklı davanızda sizlerle beraberim demeni beklerdik.
Son söz olarak arkadaşlar,
Bakın sadece akk kaldırılsın demek çare değil.
Ya da önce akk kaldırılsın sözleşme şartlarına sonra bakarız diyemeyiz.
Upload çok önemli değil öncelik akk olsun demek yanlış strateji olur.
Fiber internet dursun bir kenarda daha mühim olanı akk dersek çok zaman kaybederiz.
Bunların hepsi bir bütünün parçaları.
1-Akk kesinlikle kalkacak pazarlık yok !
2-Ucu açık maddeler sözleşmede yer almayacak pazarlık yok !
3-İstisnasız ve kesintisiz hız minumum 25 mbit olacak pazarlık yok !
4-Bu hızları sağlayamadığı yerlerde verdiği hız kadar ücret alacak pazarlık yok !
1 mbit................ 24 mbit arası hız diye bir sahtekârlık kabul edilemez !
Eğer altyapı yetersizse eğer kimse kılını kıpırdatmayacaksa o zaman verdiğin hız kadar ücret alacaksın. Ne kadar ekmek o kadar köfte !
Örneğin:
1 mbps........... 6 mbps arası kotasız 30 TL
6 mbps............12 mbps arası kotasız 40 TL
12 mbps......... 18 mbps arası kotasız 50 TL şeklinde tarife paketleri olacak. Hakkı neyse o ücreti alacak.
5-Upload hızları min15 mbps olacak pazarlık yok!
6-Fiber internet 3 yıl içinde ülkenin tamamına yayılacak pazarlık yok !
Bu maddeler hayalötesi veya mucize değil tam aksine dünya ölçeğine göre son derece makûl taleplerdir. Hatta epey bir kırpılmış hali desek yeridir. Bulgaristan Gürcistan Ukrayna Romanya gibi bizden epey geride olan ülkelerde bu tarifelerden çok daha iyisi çok daha ucuza vatandaşa sunulmaktadır.
Kısa ve öz 6 madde.
Bu işi topyekün halledeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir çaba müthiş bir performans ortaya koydular.
Bu konuyu ilk defa okuyan arkadaşlarımızın forum sayfamızı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum varsa arkadaşlarınızı da aramıza bekliyoruz.
Burada ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu konuyla alâkalı merak ettiğiniz kafanıza takılan bütün sorulara da cevap bulabilirsiniz Twitter Facebook İnstagram gibi tüm sosyal ağlardan insanları bilinçlendirmek adına yazılı-görsel olarak hazırlanmış mesajları paylaşıp bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Bu haksızlığa dur demek için hepinizi forumumuza bekliyoruz.
forum.donanimhaber.com/...
Esas mücadele şimdi başlıyor.
Üçe beşe razı değiliz !
Akk kalkacak o kadar !
Kararlıyız sonuna kadar !
Anlıyorum internet ile ilgili ciddi sıkıntılarınız var ve her şey birden düzelsin istiyorsunuz.
Fakat adamlar AKK ne olsun diye soruyorlar. Hızlarınız nasıl, servis sağlayıcıdan memnun musun ya da upload kaç olsun diye öncelikleri yok.
Bu yüzden AKK konusundaki görüşlerinizle konuya destek olursanız karşı taraftaki yansıması daha etkili olacaktır.
Sevgiler,
Mesut Çevik