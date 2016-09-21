BTK'ya AKK (Adil Kullanım Kotası) konusunda görüşümü ilettim sıra sizde

Bilişim Teknolojileri Kurulu, kısa bir süre önce Adil Kullanım Kotası ile ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ve düzenlemenin son hali verilirken kamuoyunun da görüşünün alınacağını belirtti.

Vakit geldi, AKK konusundaki görüşlerinizi aşağıdaki adrese tıklayarak BTK ile paylaşabilirsiniz.

Benim görüş ve teklifim şu şekilde oldu;

Görüş;



Adil Kullanım Kotası konusunda yapılabilecek en iyi şey tamamen kaldırılmasıdır. Fakat bu mümkün görünmüyorsa en azından ismi gibi Adil bir hale getirilmelidir.

Teklif;

Adil kullanım kotası, kullanıcının internet bağlantı hızı baz alınarak düzenlenmeli ve bu düzenlemede ev kullanıcıları için en düşük hız olarak 8Mbps baz alınmalıdır.

8Mbps ve altı için 120GB

16Mbps için 240GB

50Mbps için 600GB

50Mbps üzeri için 1TB indirme limiti en düşük değer olarak değerlendirilmelidir.

Bulut teknolojilerinin yaygınlaştığı ve geleceğin bulut teknolojisiyle birlikte şekilleneceği düşünüldüğünde bilgi göndermenin kotadan sayılmaması sağlanmalı ve kota aşımı sonrasındaki hız düşümünden gönderme hızı etkilenmemelidir.

Adil Kullanım Kotası düzenlemesinde kota aşımı sonrasında kullanıcıya sunulacak hız da büyük önem taşımaktadır. Bu konuda çağın gereksinimleri 4K içerik tüketimi için en az 14Mbps, Full HD içerik tüketimi için de 6Mbps'dır.

Kullanıcının düşeceği en düşük hızın da adil olabilmesi açısından satın almış olduğu hız üzerinden bir hesaplama yapılması büyük önem taşımaktadır.



Düşülecek en düşük hızlar;



8Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 6Mbps

16Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 8Mbps

50Mbps bağlantı alan bir kullanıcı için 25Mbps

50Mbps üzeri bağlantı hızları satın alan kullanıcılar için de 50Mbps olarak belirlenmelidir.

Kullanıcıya sunulan hizmette kesinti yaşanması durumunda kesinti süresince kullanamadığı servisin ya ücreti iade edilmeli ya da servis almaya başladıktan sonra, servis alamadığı süre kadar kota bağımsız internet bağlantısından yararlanabilme ayrıcalığı tanınmalıdır.

Kotanın kullanılmayan kısmının bir sonraki aya devri veya isteğe göre bir sonraki aydan borç kota alımı gibi seçenekler de kullanıcıya sunulmalıdır.

Sıra sizde;

Benim AKK uygulaması devam edecekse nasıl etmesi gerektiği konusundaki görüşüm bu şekilde ya sizinki nasıl? Paylaşın hep birlikte internet kullanıcısı ne istiyor görelim.