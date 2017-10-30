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Bağırsak kanserini bir saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka

Japonya'daki araştırmacıların geliştirdiği yeni yapay zeka, kolonoskopi görüntülerini inceleyerek bağırsak kanserini tespit edebiliyor. Üstelik yüzde 86 doğruluk oranıyla.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bağırsak kanserini bir saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka
 

Kanserin erken tespiti hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi için son derece önemli. Son yıllarda dünya genelinde; araştırmacıların, yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojiler ile kanserin erken tespitini sağlayan araçlar geliştirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bu çalışmalardan birisi de Japonya'nın Yokohama şehrinde bulunan Showa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yapay zeka, kolonoskopi görüntülerini inceleyerek bağırsak kanserini tespit edebiliyor. 


Yüzde 94 Hassasiyet, Yüzde 86 Doğruluk Oranı 

Araştırmacılar; ilk etapta yapay zekayı, ilerleyen dönemlerde kansere dönüşebilen bağırsak poliplerini tespit edebilmesi için 30.000 adet kanser öncesi ve kanser sonrası bağırsak görüntüsüyle eğitti. 500 kat büyütülen kolonskopi görüntüleriyle eğitilen yapay zeka daha sonra 250 adet hastanın kolonoskopi verileriyle teste tabi tutuldu. Hastaların vücutlarında bulunan toplam 306 adet polipi inceleyen yapay zeka, 1 saniyeden daha kısa bir sürede poliplerin kansere neden olup olmayacağını tespit etti. Araştırmacılar yapay zekanın tespitlerinde yüzde 94 hassasiyet ve yüzde 86 doğruluk oranı sağladığını kaydetti.


Araştırmanın yöneticisi Yardımcı Doçent Yuichi Mori, çalışmayı ve verileri İspanya'da Birleşik Avrupa Gastroentroloji konferansında paylaşırken sistemin henüz onay almadığını ancak klinik çalışmalar sonrasında, 2018 yılının sonuna kadar, kullanıma sunulmuş olacağını ekledi. Sistemin hastaları gereksiz ameliyatlardan kurtarmanın yanı sıra uzman olmayan endoskopistler için de büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayan Mori, sistemi kolonoskopi esnasında gerçek zamanlı olarak kullanmayı planladıklarını açıkladı.


Akciğer kanserinin hemen arkasından ikinci en ölümcül kanser türü olarak dikkat çeken kalın bağırsak kanseri, Mori ve ekibi tarafından geliştirilen sistem ile çok tehlikeli hale gelmeden tespit edilebilir. Mori'nin de konferansta dile getirdiği gibi yapay zeka teknolojisi henüz sağlık alanında; otonom sürüş veya diğer kullanım alanlardaki kadar yaygın olarak kullanılmıyor. Yapay zekayı hastalıkların tespiti için kullanan çalışmaların son zamanlarda artması ise son derece umut verici. 


http://www.alphr.com/science/1007499/your-next-colonoscopy-could-be-analysed-by-ai Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
%86 doğruluk %14 arasına girerseniz yandınız...
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deoks 1 yıl
Patologlar rahat bir nefes alacak desene. İş yüklerini baya azaltır bu gibi gelişmeler.
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redoracle 1 yıl
Keşke resim koymasaydınız içim acıdı adamı görünce.
İlerde bu yapay zeka yüzünden işsizlik dahada artacak,sonumuz hayır olsun.
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BumberShoot 1 yıl
Aslında çok önemli bir şey değil çünkü kolonoskopiyi yapan doktor görüntüden tanıyı koyabilir isterse biyopsi örneğini alabilir ama bu yapay zeka sadece doktorun bulduğu görüntüyü yorumluyor bu bir avantaj sağlamayacak ki yine kolonoskopi yapılması gerekecek yine uzun bir hazırlık dönemi olacak ve yine doktora gidip kolonoskopi için 3 hafta sonrasına randevu alman gerekecek
Not:Poliplerin kanser oluşturup oluşturmayacağı dış görünüşünden tahmin edilebilir ama(boyut,şekil,dış görünüş) emin olmak için biyopsi gerekir
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Wi Fi 1 yıl
Adamların yapay zekası kanseri teşhis ediyorcular gelmeden....
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HAŞMETLİi 1 yıl
Erken tanı ve teşhisin kanserde ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben hemşirelik öğrencisi olarak kolon kanseri hastalarını her gördüğümde bi kötü oluyorum bu tür haberler görmek beni mutlu ediyor.
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