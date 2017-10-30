Yerli insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı

Roboik Tasarım Yarışması Sayfası
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik çalışmaları hızlandırdı. Yerli droneların terörle mücadelede aktif olarak kullanılması ve olumlu tepkiler alınması sonucu insansız kara araçları için çalışmalar başlatıldı.
Roboik Yarışması geçtiğimiz Haziran ayında başladı. Tasarımların teslimi 15 Kasım'da sona erecek ve 12 Aralık tarihinde yarışmanın ödülleri sahiplerini bulacak. Roboik yarışması, gelecek yıllarda da düzenlenecek.
SMM tarafından yürütülecek bu tarz yarışmalardan edinilen deneyimler, endüstriyel üretime geçiş çalışmalarına yön verecek. Gelecek yol Roboik gibi hava, su altı ve su üstü araçlarıyla ilgili yarışmalar da düzenlenecek.
Gelecek Yıl Yazılım
Roboik yarışması gelecek yıllardayazılıma da yönelecek.Şuan kullandığımız insansız araçlar, uzaktan kumandalı kontrol sistemlerine sahip. Gelecek yıllarda otonom teknolojilerine geçiş yapılması planlanıyor. Bunun için Roboik'in gelecek yıllardaki yarışmalarında yazılım için ayrı bir kategori açılacak. Fakat yazılım için ayrı bir yarışma yapılması da gündemde. Bu durumda Roboik, "tasarım yarışması" olarak devam edecek.
Son Başvuru 15 Kasım
Roboik - İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması için başvurular 15 Kasım’da son bulacak. Üç boyutlu tasarım ve serbest çizim olarak iki farklı kategori bulunuyor.
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http://www.yenisafak.com/ekonomi/insansiz-kara-araci-geliyor-2806131 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Serbest tasarim icin baktim, lakin 2 hafta gibi surede 3D model falan hazirlanmaz, konsept, teknik, detaylandirma derken uzadikca uzar. 3B model de istenmis ustune. 1 parcayi tasarlamak haftalar alirken CATIA'da, tam olcekli otonom bir araci yapmak icin 2 hafta sure verilmis.
Sahibi belli de odulun, bir kilif bulsak demisler.
Bunu da ayri begendim:
Yani odulu almasan da tasarimini alirim diyor.
GG
Selam ve dua ile