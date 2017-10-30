Yerli insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı

Tam Boyutta Gör

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yerli otonom ve insansız kara aracı için düğmeye bastı. Bu konuda yapılacak endüstriyel çalışmalara yön vermesi amacıyla Roboik Tasarım Yarışması başlatıldı. Yapılacak yarışmalar ve endüstriyel ar-ge çalışmaları sonucunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yerli İKA (insansız kara aracı) üretimine başlayacak.

Roboik Tasarım Yarışması Sayfası

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik çalışmaları hızlandırdı. Yerli droneların terörle mücadelede aktif olarak kullanılması ve olumlu tepkiler alınması sonucu insansız kara araçları için çalışmalar başlatıldı.

Roboik Yarışması geçtiğimiz Haziran ayında başladı. Tasarımların teslimi 15 Kasım'da sona erecek ve 12 Aralık tarihinde yarışmanın ödülleri sahiplerini bulacak. Roboik yarışması, gelecek yıllarda da düzenlenecek.





SMM tarafından yürütülecek bu tarz yarışmalardan edinilen deneyimler, endüstriyel üretime geçiş çalışmalarına yön verecek. Gelecek yol Roboik gibi hava, su altı ve su üstü araçlarıyla ilgili yarışmalar da düzenlenecek.





Gelecek Yıl Yazılım

Roboik yarışması gelecek yıllardayazılıma da yönelecek.Şuan kullandığımız insansız araçlar, uzaktan kumandalı kontrol sistemlerine sahip. Gelecek yıllarda otonom teknolojilerine geçiş yapılması planlanıyor. Bunun için Roboik'in gelecek yıllardaki yarışmalarında yazılım için ayrı bir kategori açılacak. Fakat yazılım için ayrı bir yarışma yapılması da gündemde. Bu durumda Roboik, "tasarım yarışması" olarak devam edecek.





Son Başvuru 15 Kasım

Roboik - İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması için başvurular 15 Kasım’da son bulacak. Üç boyutlu tasarım ve serbest çizim olarak iki farklı kategori bulunuyor.

Serbest çizim için birincilik ödülü 30 bin TL, üç boyutlu model tasarım kategorisi için birincilik ödülü 100 bin TL olarak belirlendi.

Aselsan Üretimi İKA: KAPLAN

Yerli Savunma Sanayii'de öne çıkar şirketlerimizden Aselsan'ın KAPLAN adıyla ürettiği bir insansız kara aracı bulunuyor.

Kaplan, modüler yapısı sayesinde görev gereksinimlerine göre farklı yükler ile donatılarak, keşif gözetleme, toprağa gömülü mayın veya uzaktan komutalı patlayıcıları tespit ve imha etme, elektronik harp gibi birçok görevde kullanılabiliyor. Modüler Kontrol Konsolu ile uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. Otonom kullanım için özelleştirilmiş kontrol seçenekleri de bulunuyor.

http://www.yenisafak.com/ekonomi/insansiz-kara-araci-geliyor-2806131