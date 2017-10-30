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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı

Yerli otonom ve insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı. İnsansız kara aracı tasarım yarışması olan Roboik'ten edinilen deneyimle endüstriyel çalışmalar yürütülecek.
1 yıl
3,8b
1
8
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli insansız kara aracı için çalışmalar hızlandırıldı
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yerli otonom ve insansız kara aracı için düğmeye bastı. Bu konuda yapılacak endüstriyel çalışmalara yön vermesi amacıyla Roboik Tasarım Yarışması başlatıldı. Yapılacak yarışmalar ve endüstriyel ar-ge çalışmaları sonucunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yerli İKA (insansız kara aracı) üretimine başlayacak.

Roboik Tasarım Yarışması Sayfası

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik çalışmaları hızlandırdı. Yerli droneların terörle mücadelede aktif olarak kullanılması ve olumlu tepkiler alınması sonucu insansız kara araçları için çalışmalar başlatıldı.

Roboik Yarışması geçtiğimiz Haziran ayında başladı. Tasarımların teslimi 15 Kasım'da sona erecek ve 12 Aralık tarihinde yarışmanın ödülleri sahiplerini bulacak. Roboik yarışması, gelecek yıllarda da düzenlenecek.


SMM tarafından yürütülecek bu tarz yarışmalardan edinilen deneyimler, endüstriyel üretime geçiş çalışmalarına yön verecek. Gelecek yol Roboik gibi hava, su altı ve su üstü araçlarıyla ilgili yarışmalar da düzenlenecek.


Gelecek Yıl Yazılım

Roboik yarışması gelecek yıllardayazılıma da yönelecek.Şuan kullandığımız insansız araçlar, uzaktan kumandalı kontrol sistemlerine sahip. Gelecek yıllarda otonom teknolojilerine geçiş yapılması planlanıyor. Bunun için Roboik'in gelecek yıllardaki yarışmalarında yazılım için ayrı bir kategori açılacak. Fakat yazılım için ayrı bir yarışma yapılması da gündemde. Bu durumda Roboik, "tasarım yarışması" olarak devam edecek.


Son Başvuru 15 Kasım

Roboik - İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması için başvurular 15 Kasım’da son bulacak. Üç boyutlu tasarım ve serbest çizim olarak iki farklı kategori bulunuyor.

Serbest çizim için birincilik ödülü 30 bin TL, üç boyutlu model tasarım kategorisi için birincilik ödülü 100 bin TL olarak belirlendi.

Aselsan Üretimi İKA: KAPLAN

Yerli Savunma Sanayii'de öne çıkar şirketlerimizden Aselsan'ın KAPLAN adıyla ürettiği bir insansız kara aracı bulunuyor.
Kaplan, modüler yapısı sayesinde görev gereksinimlerine göre farklı yükler ile donatılarak, keşif gözetleme, toprağa gömülü mayın veya uzaktan komutalı patlayıcıları tespit ve imha etme, elektronik harp gibi birçok görevde kullanılabiliyor. Modüler Kontrol Konsolu ile uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. Otonom kullanım için özelleştirilmiş kontrol seçenekleri de bulunuyor.

http://www.yenisafak.com/ekonomi/insansiz-kara-araci-geliyor-2806131 Yorum Yaz
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pastadanadam 1 yıl en beğenilen
Sağ olsunlar artık içinde "yerli" kelimesi geçen her şeye şüphe ile yaklaşıyorum.
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REV0 1 yıl
2 haftada IKA mi yapacak insanlar ? Elde hazir tasarimi olanlar yollar olur biter.
Serbest tasarim icin baktim, lakin 2 hafta gibi surede 3D model falan hazirlanmaz, konsept, teknik, detaylandirma derken uzadikca uzar. 3B model de istenmis ustune. 1 parcayi tasarlamak haftalar alirken CATIA'da, tam olcekli otonom bir araci yapmak icin 2 hafta sure verilmis.
Sahibi belli de odulun, bir kilif bulsak demisler.
Bunu da ayri begendim:
3. REKLAM VE TANITIM AMAÇLI KULLANIM
SSM yarışmaya katılan tüm projeleri dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme hakkına sahiptir. SSM aynı zamanda, tasarımları ve tasarımlara ilişkin sunumları tanıtım amacıyla kullanabilir, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabilir.
4. ÖLÇEKLİ MODEL
SSM, yarışmaya katılan projeler içerisinden uygun gördüğü projelerin ölçekli modelini ürettirebilir ve sergileyebilir.
5. FİKRİ HAKLARIN DEVRİ
Tasarım sahibi, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra altı ay süre ile, SSM’nin talebi halinde yarışmaya katılan projenin fikri haklarını münhasıran kullanmak üzere SSM’ye süresiz olarak lisans vereceğini gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda SSM, tasarım sahibine en yüksek ödül bedelini aşmamak üzere, mutabık kalınacak bir bedel ödeyecektir.

Yani odulu almasan da tasarimini alirim diyor.




GG
2 haftada IKA mi yapacak insanlar ? Elde hazir tasarimi olanlar yollar olur biter.Serbest tasarim icin baktim, lakin 2 hafta gibi surede 3D model falan ha...
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basgan reyiz 1 yıl
Keşke önce insanlı kara aracını bir bitirseydik
Selam ve dua ile
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1 Avatar
kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım göster kendini Aselsan.
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patapon_00 1 yıl
bu ülke daha işlemci tasarlayıp üretemiyor.içinde ki tüm elektronik malzemeleri yurt dışından kalkıp yerli diyorlar. Yerli üretim lafı ticaret için kullanılıyor bence
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basgan reyiz 1 yıl
Keşke önce insanlı kara aracını bir bitirseydik
Selam ve dua ile
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REV0 1 yıl
2 haftada IKA mi yapacak insanlar ? Elde hazir tasarimi olanlar yollar olur biter.
Serbest tasarim icin baktim, lakin 2 hafta gibi surede 3D model falan hazirlanmaz, konsept, teknik, detaylandirma derken uzadikca uzar. 3B model de istenmis ustune. 1 parcayi tasarlamak haftalar alirken CATIA'da, tam olcekli otonom bir araci yapmak icin 2 hafta sure verilmis.
Sahibi belli de odulun, bir kilif bulsak demisler.
Bunu da ayri begendim:
3. REKLAM VE TANITIM AMAÇLI KULLANIM
SSM yarışmaya katılan tüm projeleri dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme hakkına sahiptir. SSM aynı zamanda, tasarımları ve tasarımlara ilişkin sunumları tanıtım amacıyla kullanabilir, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabilir.
4. ÖLÇEKLİ MODEL
SSM, yarışmaya katılan projeler içerisinden uygun gördüğü projelerin ölçekli modelini ürettirebilir ve sergileyebilir.
5. FİKRİ HAKLARIN DEVRİ
Tasarım sahibi, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra altı ay süre ile, SSM’nin talebi halinde yarışmaya katılan projenin fikri haklarını münhasıran kullanmak üzere SSM’ye süresiz olarak lisans vereceğini gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda SSM, tasarım sahibine en yüksek ödül bedelini aşmamak üzere, mutabık kalınacak bir bedel ödeyecektir.

Yani odulu almasan da tasarimini alirim diyor.




GG
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pastadanadam 1 yıl en beğenilen
Sağ olsunlar artık içinde "yerli" kelimesi geçen her şeye şüphe ile yaklaşıyorum.
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javaprof 1 yıl
aslında boston dynamics gibi ayaklı makineler türk doğa şartlarına daha uygun olur bunlar dağda gidecek mi inşallah o konuda da arge yaparlar.
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ozbey08 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ben olsam buna benzer bi şey yapardım. hem İKA hem İHA olur. karada giderken şu pervaneler katlanacak şekilse tasarlansa daha güzel olur. tıpkı şu selfi drone varla onun gibi ama tekerlekli olanını hayal edin.
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Mc_Leopard 1 yıl
ozbey08

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ben olsam buna benzer bi şey yapardım. hem İKA hem İHA olur. karada giderken şu pervaneler katlanacak şekilse tasarlansa daha güzel olur. tıpkı şu selfi drone varla onun gibi ama tekerlekli olanını hayal edin.



Yukarıdaki resimde yer alan kaplan mil-std 810,461 v.s askeri standartlarını karşılayacak seviyede sızdırmaz bir cihaz. yaklaşlık 180 kilo. hobi cihazı değil. hangi motorla kaç dakika havada kalacağını düşünüyorsunuz ?
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