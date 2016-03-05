Baikal işlemcisini temel alan bilgisayarlar, Rusya'da boy göstermeye başladı

Baikal nedir?

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Tavolga Terminal TB-T22BT

Rusya'nın ABD bağımlılığından kurtulmak için başlattığı yenilik hareketi, ilk meyvelerini vermeye başladı. Imagination Technologies ile ortak geliştirilen Baikal adındaki işlemci, yavaş yavaş bilgisayar sistemlerindeki yerini alıyor.Rusya'nın uzun süredirgibi ABD'li teknoloji devlerinin ürünlerinden uzaklaşmak istiyor ve bu konuda çalışmalar yapıyordu. Kurumsal taraftaki tüm bilgisayar ve sunucu sistemlerini bu konsept içerisinde yenilemek isteyen hükümet, bunun için RISC mimarisi ile Linux platformlarını tercih etti.Imagination ile bir araya gelentabanlı Warrior P serisinden P5600 çekirdeğini kullanarakadında bir yonga geliştirdi. 32-bitlik olan bu yonga, çift çekirdekli ve 1GHz saat hızında çalışıyor. DDR3-1600 MHz bellek kontrolcüsü bulunan yonga, 5Watt altında enerji tüketiyor. Imagination, bu çekirdeğin Watt başına en iyi performansı sunduğunu belirtiyor.Aslında sadece Imagination ile değil ARM ile de bir ortaklık söz konusu zira Baikal adındaki bu yeni işlemcide iki farklı mimari yer alıyor. Baikal-M ise 64-bitlikçekirdekleri kullanıyor ve Mali-T628 grafik birimi ile geliyor. Baikal-M daha çok sunucu, NAS ve iletişim altyapılarını hedefliyor. ARM ve MIPS mimarileri, RISC temelli olduğu için benzer oranlarda enerji tüketiyor ve performans sergiliyor.Tavolga adındaki firma, işte bu Baikal-T1 yonga setini temel alarakhepsi-bir-arada bilgisayar sistemini geliştirdi. 21.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihaz, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 8GB-64GB arasında depolama kapasitesi, USB 2.0 portları, Gb Ethernet portu gibi özellikler sunan sistemde, Debian 8 işletim sistemi kullanılıyor. Firma bunun haricinde SF-BT1 adında Baikal-T1 tabanlı geliştirici kartı ve bir masaüstü bilgisayar daha geliştiriyor. Cihazlar, önümüzdeki aylarda piyasada olacak.Rusya, yenilenme hareketi kapsamında kurumlara 700.000 yeni PC ve 300.000 sunucu satın alacak. Bu girişimin ABD'li şirketlere milyarlarca dolar zarara mal olacağı ifade ediliyor.