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Baikal işlemcisini temel alan bilgisayarlar, Rusya'da boy göstermeye başladı

Rusya'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı milli bilgisayar sistemi projesinin ilk örnekleri ortaya çıkmaya başladı. Baikal-T1 işlemcisini temel alan, ilk bilgisayar modeli, yakında piyasaya sürülüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
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27
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Rusya'nın ABD bağımlılığından kurtulmak için başlattığı yenilik hareketi, ilk meyvelerini vermeye başladı. Imagination Technologies ile ortak geliştirilen Baikal adındaki işlemci, yavaş yavaş bilgisayar sistemlerindeki yerini alıyor.

Baikal nedir?


Rusya'nın uzun süredir Intel, AMD, Microsoft gibi ABD'li teknoloji devlerinin ürünlerinden uzaklaşmak istiyor ve bu konuda çalışmalar yapıyordu. Kurumsal taraftaki tüm bilgisayar ve sunucu sistemlerini bu konsept içerisinde yenilemek isteyen hükümet, bunun için RISC mimarisi ile Linux platformlarını tercih etti.

Imagination ile bir araya gelen Baikal Technologies, MIPS tabanlı Warrior P serisinden P5600 çekirdeğini kullanarak Baikal-T1 adında bir yonga geliştirdi. 32-bitlik olan bu yonga, çift çekirdekli ve 1GHz saat hızında çalışıyor. DDR3-1600 MHz bellek kontrolcüsü bulunan yonga, 5Watt altında enerji tüketiyor. Imagination, bu çekirdeğin Watt başına en iyi performansı sunduğunu belirtiyor.

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Aslında sadece Imagination ile değil ARM ile de bir ortaklık söz konusu zira Baikal adındaki bu yeni işlemcide iki farklı mimari yer alıyor. Baikal-M ise 64-bitlik ARM çekirdekleri kullanıyor ve Mali-T628 grafik birimi ile geliyor. Baikal-M daha çok sunucu, NAS ve iletişim altyapılarını hedefliyor. ARM ve MIPS mimarileri, RISC temelli olduğu için benzer oranlarda enerji tüketiyor ve performans sergiliyor.

Tavolga Terminal TB-T22BT


Tavolga adındaki firma, işte bu Baikal-T1 yonga setini temel alarak Terminal TB-T22BT hepsi-bir-arada bilgisayar sistemini geliştirdi. 21.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihaz, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 8GB-64GB arasında depolama kapasitesi, USB 2.0 portları, Gb Ethernet portu gibi özellikler sunan sistemde, Debian 8 işletim sistemi kullanılıyor. Firma bunun haricinde SF-BT1 adında Baikal-T1 tabanlı geliştirici kartı ve bir masaüstü bilgisayar daha geliştiriyor. Cihazlar, önümüzdeki aylarda piyasada olacak.

Rusya, yenilenme hareketi kapsamında kurumlara 700.000 yeni PC ve 300.000 sunucu satın alacak. Bu girişimin ABD'li şirketlere milyarlarca dolar zarara mal olacağı ifade ediliyor.
 

http://www.tomshardware.com/news/t-platforms-aio-pc-mips-baikal-t1,31324.html Yorum Yaz
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1ses1 3 yıl en beğenilen
Keşke Bizimde böyle bir üretim yapma şansımız olsa. Bizim işlemcimiz olsa ve 7-8 sene eski model olsa yine alır kullanırım destek olurdum. Ama %100 yerli olucak.
Keşke Bizimde böyle bir üretim yapma şansımız olsa. Bizim işlemcimiz olsa ve 7-8 sene eski model olsa yine alır kullanırım destek olurdum. Ama %100 yerli olucak...
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Şu an donanım ve yazılım dünyasındaki gelişmeler amerika tekelinden kurtulmak için diğer ülkelere büyük fırsatlar sunuyor. Daha önce x86 harici mimariler bu kadar gelişmemiş ve bu kadar yazılım desteği kazanmamıştı. Arm + Linux ile en azından devlet kurumlarında çalışacak bilgisayarlar rahatlıkla üretilebilir. Bunu değerlendirmeyen ülkeler aptal ülkelerdir.
Şu an donanım ve yazılım dünyasındaki gelişmeler amerika tekelinden kurtulmak için diğer ülkelere büyük fırsatlar sunuyor. Daha önce x86 harici mimariler bu ka...
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lterlemez 3 yıl
1ses1
Keşke Bizimde böyle bir üretim yapma şansımız olsa. Bizim işlemcimiz olsa ve 7-8 sene eski model olsa yine alır kullanırım destek olurdum. Ama %100 yerli olucak.

Vestel'e neden kızdığımızın sebebidir. Vestel grubu bu işin altından kalkabilecek iken, gidip herşeyi Çin'de yaptı. Ha yapabilir, ama keşke bunu yaparken "bakın biz böyle yapıyoruz ama ARM lisansı da aldık, işlemci tasarlayıp üretim de yapmayı planlıyoruz" deseydi vergi muhabbetinden bu kadar çok etkilenmeyecek, ağızlara sakız olmayacaktı. Yapmaları da lazım artık, çünkü Vestel bana göre şu anki şekli ile gelebileceği son noktaya gelmiştir. Elindeki teknolojilerin bir çoğu standartlaşmıştır ve satın almayı etkileme özelliğini yitirmiştir. Sadece fiyat konusunu caydırıcı özellik (silah) olarak kullanabilir. O da döviz kuru yüzünden ne kadar faydalı olur bilinmez.
1ses1Keşke Bizimde böyle bir üretim yapma şansımız olsa. Bizim işlemcimiz olsa ve 7-8 sene eski model olsa yine alır kullanırım destek olurdum....
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DH Misafiri 3 yıl
şakamısınız siz adamlar üretmiş 1 ghz az görmeyin önemli olan işlemcinin yapısı ellerindeki sistem bundan da eski sistem. hem güvenlik hemde gelişime atılmış adım gibi düşün. alıcı kendisi üreten kendisi. içrede rus şirketine yaptırsa bile para rusyada kalacak hemde bir yerden başlaması gerekiyordu. bence olumlu bir adım linux işletim
sisteminide kendi geliştirdiğinden dışarı hizmet bedelide ödemeyecek demektir.
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teknokaptan 3 yıl
aklima deniz baykal geldi :)
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tobepeople 3 yıl
halitozbasli

Yıl 2002di şimdi adını hatırlamadığım bir virus patladı ve ne kadar özel kurum ve kamu kuruluşu ve şahıs bilgisayarı varsa büyük bir kısmını ya yaktı yada kullanılmaz hale getirdi. Resmen zaman ayarlı bomba gibi tüm dünyada bilgisayarlara yerleşmiş günü geldiğinde patlamıştı mutlaka aranızda hatırlayanınız veya mağduru vardır bu olayın. O virüs büyük ihtimalle siber savaş denemesiydi ve bir çok ülke o günden itibaren kendi işletim sistemlerini geliştirmeye başladı en azında kamu kurumlarında kullanmak için. Ruslar 1 adım ileri gidip kendi işletim sistemleri ile uyumlu işlemciyide geliştiriyor.


Chernobil virüsüydü adını Rusyanın Chernobil faciasından alıyor , ironiye bak ki Ruslar işletim sistemi geliştiriyor :)

Sadece işletim sistemi olarak görmeyin ayrıca askeriyede kullanılan eski teknoloji şuan ki değil yani asıl teknolojiler şuan ki sitemle yarışabilir seviyede belki çok daha iyidir burada yapılan şey aslında sadece kamu gibi kurumlar da değil daha ileri görüşlü olun mesela Nükleer başlıklı füzelerin uzaktan kontrol edilebilmesi mümkün değil diyemez kimse aynı şekilde Uçakların, Tankların... Uzaktan kontrol edilebilmesi de mümkündür. Kendi ürettiğiniz cihazlar için önemli değildir. Aselsan da bir çok kişinin intihar ettiği söylendi mesela onlar kullandığımız tüm askeri amerikan araçlarının kontrol edilebildiğini keşfetti ve intihar süsü verildi...Rusya ise askeri her şeyi kendi üretiyor ve satıyor da yine aynı şekilde pekala bunları Amerikalılar kendine doğrultabilir bu yüzden Japonya-Amerika-Rusya-K.Kore-İsrail bu konuda en iyiler aralarda gizlenenler de vardır tabii ki...

En basit örneği Denizaltılardan birini Hackerlar kontrol edebilmişlerdi bir defasında...
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DH Misafiri 3 yıl
arm'de kac hintli asyali vs. calisiyor? peki bu firma nasil ingiliz oluyor? %100 yerli herseyi bizim yaptigimiz degil herseyini bildigimizdir.
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BiilimAdamı 3 yıl
Helal olsun adamlara bu bile başlangıç için iyi birşey.
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halitozbasli 3 yıl
Yıl 2002di şimdi adını hatırlamadığım bir virus patladı ve ne kadar özel kurum ve kamu kuruluşu ve şahıs bilgisayarı varsa büyük bir kısmını ya yaktı yada kullanılmaz hale getirdi. Resmen zaman ayarlı bomba gibi tüm dünyada bilgisayarlara yerleşmiş günü geldiğinde patlamıştı mutlaka aranızda hatırlayanınız veya mağduru vardır bu olayın. O virüs büyük ihtimalle siber savaş denemesiydi ve bir çok ülke o günden itibaren kendi işletim sistemlerini geliştirmeye başladı en azında kamu kurumlarında kullanmak için. Ruslar 1 adım ileri gidip kendi işletim sistemleri ile uyumlu işlemciyide geliştiriyor.
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SUAVI 3 yıl
ALINTI " TÜBİTAK'taki Hayvanat Bahçesi Müdürü Milli Proje Pardus'u bitirdi...

TÜBİTAK’a Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü’nden transfer olan Mustafa Sancar, milli proje Pardus ekibini tırpanladı. "

Kaynak : m.haber3.com/...
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acbold 3 yıl
Bu tarz üretim hamleleri şişirme olaylardır. Tabi ki bazı şeylerin başlangıcı olarak kabul edilebilir!
Büyük/güçlü devletler bu tarz hamleler yaparak itibarlarını güçlendirmeyi amaçlar. Yoksa ARM işlemciler ile dünyayı yönetecek değiller. Devlet kurumları ve basit işleri düşündüğümüz de ARM tabanlı işlemcilerin zaten olması gereken alanlar. Fakat devlet kurumlarının birimsel olarak ya da devletin başında ki insanların toplu anlaşmaları gereği hem maliyeti yüksek hem de çevre dostu olmayan teknolojiyi devlet kurumlarında kullanmak zorunda kalıyoruz.
Rusya bu hamlesi üretim maliyetlerine rağmen çok kısa vade de meyvelerini verebilecek ve güç tüketim ve yazılım ücretlerinden tasarruf sağlayacak.
ARM teknolojisinin gelişimi ve Rusya'nın bu alana yatırımları da önümüzdeki yıllarda server altyapıların da bile intel/amd işlemcileri büyük oranda azaltmasını sağlayabilir.
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pena kutusu 3 yıl
Bu işlemcileri geçtim, 12 mhz'lik Arduino tarzı devre kartlarının işlemcilerinin ayarında işlemciler tasarlasak bile kafi. Bir yerden başlamak gerekiyor.
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