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WebVR ile tarayıcınızda daha akıcı sanal gerçeklik mümkün

Sanal gerçeklik gözlükleri ile internet üzerinden içerik izlemek istediğinizde, WebVR size en iyi ve en akıcı tecrübeyi sunmak için devreye girmeye hazırlanıyor.
3 yıl
2,6b
1
1
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik konseptinin giderek daha fazla ilgi görmesi ve pek çok alanı etkileyecek olması, çalışmaları da hızlandırdı. Donanım tarafında çeşitli gözlükler, sensörler ve bilgisayar sistemleri hazırlanırken, yazılım tarafında da bunları çalıştıracak platformlar geliştiriliyor. Tabii internet tarayıcıları da unutulmuyor.


WebVR ve yenilikler


Google ve Mozilla ortaklığında geliştirilen WebVR program geliştirme arayüzü, internet tarayıcılarında sanal gerçeklik işlemlerinin daha akıcı olmasını amaçlıyor. Oculus Rift'in ilk prototipi ile birlikte ortaya çıkan arayüz, basit manada sanal gerçeklik için bir altyapı oluşturmuştu. Aradan geçen süre boyunca, sanal gerçeklik donanımları çok gelişti ve arayüzü de güncelleme ihtiyacı doğdu. WebVR 1.0 API ile artık daha güncel bir işleyiş ortaya çıktı.

Yeni API, altı eksenli hareket kontrolcülerinin ve tam baş takibi sensörlerinin kullanımını destekliyor. Ayrıca masaüstü ve mobil VR tecrübeleri, kullanılan odanın algılama işlemleri, kullanıcının çeşitli pozisyonlardaki hareketleri desteklenecek. En önemlisi donanıma erişim konusunda da önemli değişiklikler var.

Oculus Rift'in ilk prototipi, grafik sürücülerine doğrudan erişemediği için, WebVR hem başlıkta hem de bilgisayar monitöründe görüntüleri yansıtarak aktarıyordu. Şimdi ise gözlükler artık doğrudan grafik sürücülerine ulaşabiliyor ve WebVR 1.0 arayüzü de yansıtma olayını ortadan kaldırmış durumda.

Ne zaman geliyor?


WebVR 1.0 arayüzünün ilk stabil sürümü, Firefox'un yıl içerisindeki alfa yapılarına gelmeye başlayacak. Hali hazırda ise, Chromium platformunun VR desteği sunan deneysel sürümünde WebVR 1.0 yer almış durumda. Mozilla'nın hazırladığı ayrıntılı dökümanlara ise buradan ulaşabilirsiniz.


 

http://www.tomshardware.com/news/mozilla-google-webvr-1-proposal,31318.html Yorum Yaz
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