Bakan, ikinci el otomotiv ve konut satışındaki yeni düzenlemeyi açıkladı

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fuar açılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, konut ve ikinci el otomotiv satışına gelecek yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. İki sektöre de getirilecek düzenlemenin amacının üreticinin hakkını koruyamak, ticaretin belirli kurallar çevresinde yapılmasını sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek olduğunu söyledi.

İkinci El Otomotivde Garanti

Bülent Tüfenci, ikinci el otomotivde garanti sürecinin başlayacağını resmen duyurdu. “Biliyorsunuz eğer siz orada etiketine, 'bu araç hasarsızdır' veya bakımını tam olarak yapıldığını söylüyorsanız belli bir km de, 5 bin km de garanti vermesini istiyoruz” dedi.

Emlak İşi Yapanların Belirli Nitelikte Olması Gerekecek

Emlak sektöründe de ticaretin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için belirli düzenlemelerin getirileceğini açıklayan bakan emlak ticaretiyle ilgili olarak “Aynı düzenlemeyi amaçlıyoruz. Orada da güvenli, emlak işi yapanların belli bir vasıfta olmasını, nitelikte olmasını istiyoruz. Sözleşmelerin şeffaf olmasını istiyoruz. İzlenebilir olmasını istiyoruz. Komisyon ücretlerinin net olarak belirlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, ikinci el otomotiv satışına düzenleme getiren çalışmayı desteklediklerini bildirdi. Kalkan, belirli niteliklere sahip kişilerin otomotiv satışı yapabilmesinin sektöre olumlu katkısı olacağını söyledi. Ayrıca ikinci el otomotivlere araç durumu hakkında ayrıntılı bir künye sisteminin getirilmesinin hem galeri esnafını rahatlatacağını hem de galeriler üzerindeki olumsuz algıları ortadan kaldıracağını belirtiyor.

http://www.milliyet.com.tr/bakan-tufenkci-ikinci-el-otomobil-ekonomi-2522885/