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Bakan, ikinci el otomotiv ve konut satışındaki yeni düzenlemeyi açıkladı

Bakan Bülent Tüfenkci ikinci el otomotiv ve konut satışı ile ilgili yeni düzenlemeyi açıkladı. Bundan böyle satış yapacak kişilerin belirli nitelikte olası ve otomotiv için garanti sunması gerekecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bakan, ikinci el otomotiv ve konut satışındaki yeni düzenlemeyi açıkladı
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fuar açılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, konut ve ikinci el otomotiv satışına gelecek yeni düzenleme hakkında bilgi verdi. İki sektöre de getirilecek düzenlemenin amacının üreticinin hakkını koruyamak, ticaretin belirli kurallar çevresinde yapılmasını sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek olduğunu söyledi.

İkinci El Otomotivde Garanti

Bülent Tüfenci, ikinci el otomotivde garanti sürecinin başlayacağını resmen duyurdu. “Biliyorsunuz eğer siz orada etiketine, 'bu araç hasarsızdır' veya bakımını tam olarak yapıldığını söylüyorsanız belli bir km de, 5 bin km de  garanti vermesini istiyoruz” dedi.

Emlak İşi Yapanların Belirli Nitelikte Olması Gerekecek

Emlak sektöründe de ticaretin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için belirli düzenlemelerin getirileceğini açıklayan bakan emlak ticaretiyle ilgili olarak “Aynı düzenlemeyi amaçlıyoruz. Orada da güvenli, emlak işi yapanların belli bir vasıfta olmasını, nitelikte olmasını istiyoruz. Sözleşmelerin şeffaf olmasını istiyoruz. İzlenebilir olmasını istiyoruz. Komisyon ücretlerinin net olarak belirlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, ikinci el otomotiv satışına düzenleme getiren çalışmayı desteklediklerini bildirdi. Kalkan, belirli niteliklere sahip kişilerin otomotiv satışı yapabilmesinin sektöre olumlu katkısı olacağını söyledi. Ayrıca ikinci el otomotivlere araç durumu hakkında ayrıntılı bir künye sisteminin getirilmesinin hem galeri esnafını rahatlatacağını hem de galeriler üzerindeki olumsuz algıları ortadan kaldıracağını belirtiyor.


http://www.milliyet.com.tr/bakan-tufenkci-ikinci-el-otomobil-ekonomi-2522885/ Yorum Yaz
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@p4p800se 1 yıl en beğenilen
2.elde 5 bin km garanti! Tamam niyet iyi ama alan adamın 2. viteste 6bin devirde arabayı sürüp conta yakıp garantiden yaptır demeyeceğini kim garanti edecek? Yada bakımı gerçektrn yapılmış blr araç triger koparsa sorumlu satan mı yoksa yapan mı olacak? ben arabayı yaptırmışım, kayıtlarını faturasını alana veririm bir sorun halinde alan yapanla muhatap olsun ben niye arada kalıyorum onu anlamadım.
2.elde 5 bin km garanti! Tamam niyet iyi ama alan adamın 2. viteste 6bin devirde arabayı sürüp conta yakıp garantiden yaptır demeyeceğini kim garanti edecek? Y...
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4 Yanıt Yanıtla +69
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tahir40 1 yıl
Devletimizin vatandaşını düşünerek düzenleme yapacağına inancım yok, öyle olsa dünyanın en fahiş araç vergileri ve en kazık 2. el fiyatları bizde olmazdı. Ortalama bi coni 6 aylık maaşıyla gidip 25-30 bin $ bayılıp sıfır Mustang alabilir, 2. eli zaten bedava! Bizde ise 2. el eski modelini almak için 300 000 lira üzeri para bayılman gerekir ki ortalama bi Türk yemese içmese 10 senede alamaz.
Devletimizin vatandaşını düşünerek düzenleme yapacağına inancım yok, öyle olsa dünyanın en fahiş araç vergileri ve en kazık 2. el fiyatları bizde olmazdı. Ortal...
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1 Yanıt Yanıtla +64
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deoks 1 yıl
Ölücüler bunu beğenmedi
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trojana 1 yıl
Galerilerin üzerine yapışmış olan olumsuz algı zor kalkar.
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mgora 1 yıl
Olayın meali :
Sıfır araba satışında deli gibi vergi alıyoruz , sıfır konut stokları da şişti.
İkinci eli zorlaştırırsak herkes yeni alır vergileri cukkalarız.
Yalnız şu ayrıntıyı unutmuşlar muhafazakar vatandaş parayı eve , ilerde para kazanırım diye yatırıyor o ihtimal kalkınca yeni ev talebi daha da düşer.Ayaklarına sıkmış olacaklar.
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erturkcan2 1 yıl
Sorunlu arabaları bilerek sıkıntısı yoktur adı altında satan insanları kandıranlara karşı önlem alınmalı. yetkili bayiler bile boyasız diyerek boyalı araç satabiliyor ve mağdur kişi parasını geri almak için ölüp ölüp diriliyor mahkemelerde sürünüyor o sebeple bu konuya parmak basılması noktanın konması lazım KM sıfırlayan vicdansız imansızlar da buna dahil...
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Fascism 1 yıl
Galerilere bu uygulamayı getiremeyen devlet bakanı mı bunu söylemiş :)
Ekspertiz firmaları vermeli garantiyi halk değil.
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Tensi 1 yıl
Garanti cok sacma bir yaklasim olmus. Bunun yerine satislarda bilirkisi raporu zorunlulugu konmasi daha mantikli olmaz mi? En azindan cizigi gocugu, arizayi bastan bilir alacak kisi. Fiyat ona gore bicilir. Boyle bir kanun sahibi satmasin araci, galeriye devretsin. Galerici yok pahasina kapatsin, sonra fahis fiyata itelesin. Devlette alacagi vergiyle mutlu olsun diye cikarilmis.
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WarSaw 1 yıl
peki sen devlet olarak aldığın vergilerin karşılığı olarak vermen gereken hizmetleri taahhüt ediyormusun kaçta kaçını ücretsiz faydalandırıyorsun vergisini ödediğim yolun köprüsünü otoyolunu bana yaptırıyorsun birde ayak bastı parasını dünyanın en fahiş fiyatından gene benden alıyorsun kısaca sormak lazım hiç Utanmanız Var mı ?
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road35 1 yıl
Sacmalik wv sifir arabaya garanti vermiyorken ben mi verecegim. Once sifir satilan araclarin garantiletini denetlesinler. Kac tane boyali kazali sifir araba satildi bu forum neler gordu neler
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Master_Evil 1 yıl
şu dolandırmaların önüne geçseler yeter benim için
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Zagor_71 1 yıl
şurda yazılanları okuyorumda insanlığımdan utanıdım, vatandaşın biri çıkmış birde fake üyelik almış konuyla keskel alaka işi anaya kadar götürmüş, adama sorarlar senin baban pezevenk anan orospu ise millet neyapsın pezevenkten olma orospudan doğma piçin evladı. sen herkesi baban gibi pezevenk anan gibi orospu kendin gibi orospu çocuğumu sandın diye! konu ile alakalı yazacağın varsa yaz yoksa sus da adam sansınlar, piçin dölü olduğunu herkese haykırınca anana daha fazla müşterimi bulacağını sanıyorsun?
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@p4p800se 1 yıl Zagor_71
Zagor_71
şurda yazılanları okuyorumda insanlığımdan utanıdım, vatandaşın biri çıkmış birde fake üyelik almış konuyla keskel alaka işi anaya kadar götürmüş, adama sorarlar senin baban pezevenk anan orospu ise millet neyapsın pezevenkten olma orospudan doğma piçin evladı. sen herkesi baban gibi pezevenk anan gibi orospu kendin gibi orospu çocuğumu sandın diye! konu ile alakalı yazacağın varsa yaz yoksa sus da adam sansınlar, piçin dölü olduğunu herkese haykırınca anana daha fazla müşterimi bulacağını sanıyorsun?

Helal sana kardeşim

Adam kendi anasının babasının arabasına sıra gelmediği için oturamıyor olacak ki babasının arabası var lafını döndürdü dolaştırdı nereye getirdi. Yarası olmayan bu kadar gocunur mu dimi ama, demek arkadaşın babası yanına anasınıda alıp kapı açık bekliyor ki Banada aklınca aynı aklı vermiş, birde fake üyelik almış aklınca oyun oynuyor. hayır anasının telefonunu verse insanlık adına hem ziyaret eder hemde arada al şu çocuğunuda biraz dolaştır diycem onuda vermiyor. Allah ne aileler gösteriyor şu forumda düşman başına
@zombi7406
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kadirirdem 1 yıl
Niyet iyi ama suistimal edilebilir!
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TSY 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Niyet iyi ama suistimal edilebilir!

pek zannetmiyorum. yollardaki bilmem kaç asırlık hurdaları bitirme operasyonu diyebiliriz. bu durumdada 400 bine gelmiş arabaya 30 bin kmdeki arabayla aynı parayı isteyenlerden kurtuluruz. gerçekten iyi araba iyi para olacak. kötü araba kötü para olacak. mesela ben bir e39 almak istiyorum 5.40i projelik filan sonuçta 20 yıllık edeceğim masrafa deysin diye. diyorum ki motoru bitik olsun önemli değil kazasız olsun önceliklerim filan ama bakıyorsun pertine bile deli para istiyorlar. motoru şanzımanı ölmüşe keza on numara diyip deli para istiyorlar. bari bunlar ucuz olursa alıp uğraşmaya değecek. ilk defa hükümetin yaptığı iki işten çok umutluyum.
birincisi bu garanti kısmı ve yaptırım gibi karalılık.
diğeri eğitim sistemi. sınav demek başlı başına saçmalık. becerisi olan gitsin mühendis olsun. 2 satır ezberledi diye mühendis olandansa becerikli olan tercihim olur. bakalım, umarım bu projeleri başarılı şekilde uygularlar.
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