Bakan, ikinci el otomotiv ve konut satışındaki yeni düzenlemeyi açıkladı

İkinci El Otomotivde Garanti
Bülent Tüfenci, ikinci el otomotivde garanti sürecinin başlayacağını resmen duyurdu. “Biliyorsunuz eğer siz orada etiketine, 'bu araç hasarsızdır' veya bakımını tam olarak yapıldığını söylüyorsanız belli bir km de, 5 bin km de garanti vermesini istiyoruz” dedi.
Emlak İşi Yapanların Belirli Nitelikte Olması Gerekecek
Emlak sektöründe de ticaretin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için belirli düzenlemelerin getirileceğini açıklayan bakan emlak ticaretiyle ilgili olarak “Aynı düzenlemeyi amaçlıyoruz. Orada da güvenli, emlak işi yapanların belli bir vasıfta olmasını, nitelikte olmasını istiyoruz. Sözleşmelerin şeffaf olmasını istiyoruz. İzlenebilir olmasını istiyoruz. Komisyon ücretlerinin net olarak belirlenmesini istiyoruz." diye konuştu.
Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, ikinci el otomotiv satışına düzenleme getiren çalışmayı desteklediklerini bildirdi. Kalkan, belirli niteliklere sahip kişilerin otomotiv satışı yapabilmesinin sektöre olumlu katkısı olacağını söyledi. Ayrıca ikinci el otomotivlere araç durumu hakkında ayrıntılı bir künye sisteminin getirilmesinin hem galeri esnafını rahatlatacağını hem de galeriler üzerindeki olumsuz algıları ortadan kaldıracağını belirtiyor.
http://www.milliyet.com.tr/bakan-tufenkci-ikinci-el-otomobil-ekonomi-2522885/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sıfır araba satışında deli gibi vergi alıyoruz , sıfır konut stokları da şişti.
İkinci eli zorlaştırırsak herkes yeni alır vergileri cukkalarız.
Yalnız şu ayrıntıyı unutmuşlar muhafazakar vatandaş parayı eve , ilerde para kazanırım diye yatırıyor o ihtimal kalkınca yeni ev talebi daha da düşer.Ayaklarına sıkmış olacaklar.
Ekspertiz firmaları vermeli garantiyi halk değil.
Helal sana kardeşim
Adam kendi anasının babasının arabasına sıra gelmediği için oturamıyor olacak ki babasının arabası var lafını döndürdü dolaştırdı nereye getirdi. Yarası olmayan bu kadar gocunur mu dimi ama, demek arkadaşın babası yanına anasınıda alıp kapı açık bekliyor ki Banada aklınca aynı aklı vermiş, birde fake üyelik almış aklınca oyun oynuyor. hayır anasının telefonunu verse insanlık adına hem ziyaret eder hemde arada al şu çocuğunuda biraz dolaştır diycem onuda vermiyor. Allah ne aileler gösteriyor şu forumda düşman başına
@zombi7406
pek zannetmiyorum. yollardaki bilmem kaç asırlık hurdaları bitirme operasyonu diyebiliriz. bu durumdada 400 bine gelmiş arabaya 30 bin kmdeki arabayla aynı parayı isteyenlerden kurtuluruz. gerçekten iyi araba iyi para olacak. kötü araba kötü para olacak. mesela ben bir e39 almak istiyorum 5.40i projelik filan sonuçta 20 yıllık edeceğim masrafa deysin diye. diyorum ki motoru bitik olsun önemli değil kazasız olsun önceliklerim filan ama bakıyorsun pertine bile deli para istiyorlar. motoru şanzımanı ölmüşe keza on numara diyip deli para istiyorlar. bari bunlar ucuz olursa alıp uğraşmaya değecek. ilk defa hükümetin yaptığı iki işten çok umutluyum.
birincisi bu garanti kısmı ve yaptırım gibi karalılık.
diğeri eğitim sistemi. sınav demek başlı başına saçmalık. becerisi olan gitsin mühendis olsun. 2 satır ezberledi diye mühendis olandansa becerikli olan tercihim olur. bakalım, umarım bu projeleri başarılı şekilde uygularlar.
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