1.1 milyar dolar karşılığında HTC telefon ekibi Google çatısı altına giriyor

Nihayet uzun süredir gündemden düşmeyen iddialar bugün kısmen gerçeğe dönüştü. Akıllı telefon pazarının dev ismi HTC yapılan görüşmelerin sonucunda telefonları geliştiren Ar-Ge ekibini ve patent portfolyosunu Google'a devretmeye karar verdi. Google artık HTC patentlerinin yeni sahibi.

Google ve HTC bugün itibariyle yaptıkları açıklamada iki firmanın güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Toplamda 1.1 milyar dolar olması beklenen satın alım kapsamında HTC’nin 2000 kişilik akıllı telefon ekibi ve patentleri Google çatısı altına giriyor.

Google hem akıllı telefon tarafında hem de sanal gerçeklik kaskı tarafında önemli patentlere erişim hakkı elde etmiş oldu. Bu bakımdan gelecekte hem Pixel telefonları açısından hem de Daydream gözlükleri açısından önemli adımlar görebiliriz.

HTC'nin büyük ekip kaybı sonrasında yoluna devam edeceği açıklandı. Firmanın gelecek yıl ki amiral gemisi için çalışmalara başladığı ifade ediliyor. Kasaya girecek olan 1.1 milyar dolar ile firmanın daha küçük ve etkili bir Ar-Ge ekibi kuracağı belirtiliyor. HTC aslında Nexus ve Pixel telefonların/tabletlerin geliştirilme sürecinde Google ile sıkı bir işbirliği yapmıştı. Bu bakımdan Google markanın teknolojilerine çok yabancı değil.

Kötü gidiş durmadı

HTC’yi modern akıllı telefon pazarında ilk olarak T-Mobile G1, Nexus One, Sony Xperia X1 gibi efsane telefonların arkasındaki isim olarak duymuştuk. Bir süre ortaklık kapsamında başka markalara telefon üreten firma sonrasında kendi telefonları ile Android pazarına girdi ve çok beğenildi.

2012 yılı başlarına kadar ABD pazarında birinci akıllı telefon pazarında ise yedinci sırada bulunan HTC, o dönemlerde Evo, Desire ve One serisi gibi çok beğenilen Android telefonlara imza atmıştı.

Ne var ki o günden sonra firma büyük bir düşüşün içerisine girdi. Samsung ve Apple’ın sürekli yükseliş içerisinde olması, tüketicilerin ilgisini çekecek yeniliklerin eksikliği gibi unsurlar olumsuz etki yaptı. Nokia’nın kaybettiği büyük pazar payından hiçbir şey kapamayan HTC rakiplerine geçildi ve çok gerilere düştü.

Ayrıca Bkz.

"Moto Z2 Play modeli 2299TL’den piyasaya çıkıyor"

Bu düşüş beraberinde mali yükleri de getirdi. Üretilen telefonların satışları maliyeti ve pazarlama masraflarını karşılayamaz oldu. Üst üste 9 çeyrek dönemde zarar açıklayan HTC için artık bu durum sürdürülemez hale geldi. Ağustos ayında firma tarihindeki en büyük zarardan sonra satış opsiyonları da masaya yatırılmıştı.

Tam Boyutta Gör

Google ise daha önce Motorola Mobility macerası ile hatırlanıyor. 12.5 milyar dolara Motorola’nın mobil bölümünü satın alan firma önemli işler yapsa da akıllı telefon pazarında çıkışa geçemedi. Project Ara modüler telefon projesini Motorola’dan alarak kendisi geliştirmeye başlayan Google bundan da sonrasında vazgeçti. Motorola markası Lenovo’ya satıldıktan sonra önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Hatta Motorola uzun bir sürenin ardından yeniden ülkemize giriş yaptı.

Aslında o dönem Google’ın Nexus programı biraz kısıtlı olduğu için Motorola’dan tam anlamıyla istifade edemedi. Bugün Pixel markası Google için ayrı bir önem taşıyor. Pixel telefonlar, Pixelbook dizüstü modelleri gibi farklı ürünler ile Google geniş bir marka ekosistemi oluşturmak istiyor. HTC'nin kalabalık Ar-Ge ekibi bu bakımdan Google’a taze kan olabilir. Satın alma 2018 yılının başlarında tamamlanmış olacak.