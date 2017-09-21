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1.1 milyar dolar karşılığında HTC telefon ekibi Google çatısı altına giriyor

Akıllı telefon pazarının güzide markalarından HTC'nin telefon geliştiren ekibi bugün itibariyle Google çatısı altına girdi. Google tam 1.1 milyar dolar ödeyerek ekibi satın aldığını açıkladı.
1 yıl
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39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nihayet uzun süredir gündemden düşmeyen iddialar bugün kısmen gerçeğe dönüştü. Akıllı telefon pazarının dev ismi HTC yapılan görüşmelerin sonucunda telefonları geliştiren Ar-Ge ekibini ve patent portfolyosunu Google'a devretmeye karar verdi. Google artık HTC patentlerinin yeni sahibi.

Google ve HTC bugün itibariyle yaptıkları açıklamada iki firmanın güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Toplamda 1.1 milyar dolar olması beklenen satın alım kapsamında HTC’nin 2000 kişilik akıllı telefon ekibi ve patentleri Google çatısı altına giriyor.

Google hem akıllı telefon tarafında hem de sanal gerçeklik kaskı tarafında önemli patentlere erişim hakkı elde etmiş oldu. Bu bakımdan gelecekte hem Pixel telefonları açısından hem de Daydream gözlükleri açısından önemli adımlar görebiliriz.

HTC'nin büyük ekip kaybı sonrasında yoluna devam edeceği açıklandı. Firmanın gelecek yıl ki amiral gemisi için çalışmalara başladığı ifade ediliyor. Kasaya girecek olan 1.1 milyar dolar ile firmanın daha küçük ve etkili bir Ar-Ge ekibi kuracağı belirtiliyor. HTC aslında Nexus ve Pixel telefonların/tabletlerin geliştirilme sürecinde Google ile sıkı bir işbirliği yapmıştı. Bu bakımdan Google markanın teknolojilerine çok yabancı değil.

Kötü gidiş durmadı

HTC’yi modern akıllı telefon pazarında ilk olarak T-Mobile G1, Nexus One, Sony Xperia X1 gibi efsane telefonların arkasındaki isim olarak duymuştuk. Bir süre ortaklık kapsamında başka markalara telefon üreten firma sonrasında kendi telefonları ile Android pazarına girdi ve çok beğenildi.

2012 yılı başlarına kadar ABD pazarında birinci akıllı telefon pazarında ise yedinci sırada bulunan HTC, o dönemlerde Evo, Desire ve One serisi gibi çok beğenilen Android telefonlara imza atmıştı.

Ne var ki o günden sonra firma büyük bir düşüşün içerisine girdi. Samsung ve Apple’ın sürekli yükseliş içerisinde olması, tüketicilerin ilgisini çekecek yeniliklerin eksikliği gibi unsurlar olumsuz etki yaptı. Nokia’nın kaybettiği büyük pazar payından hiçbir şey kapamayan HTC rakiplerine geçildi ve çok gerilere düştü.

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Bu düşüş beraberinde mali yükleri de getirdi. Üretilen telefonların satışları maliyeti ve pazarlama masraflarını karşılayamaz oldu. Üst üste 9 çeyrek dönemde zarar açıklayan HTC için artık bu durum sürdürülemez hale geldi. Ağustos ayında firma tarihindeki en büyük zarardan sonra satış opsiyonları da masaya yatırılmıştı. 

 

1.1 milyar dolar karşılığında HTC telefon ekibi Google çatısı altına giriyor
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Google ise daha önce Motorola Mobility macerası ile hatırlanıyor. 12.5 milyar dolara Motorola’nın mobil bölümünü satın alan firma önemli işler yapsa da akıllı telefon pazarında çıkışa geçemedi. Project Ara modüler telefon projesini Motorola’dan alarak kendisi geliştirmeye başlayan Google bundan da sonrasında vazgeçti. Motorola markası Lenovo’ya satıldıktan sonra önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Hatta Motorola uzun bir sürenin ardından yeniden ülkemize giriş yaptı.

Aslında o dönem Google’ın Nexus programı biraz kısıtlı olduğu için Motorola’dan tam anlamıyla istifade edemedi. Bugün Pixel markası Google için ayrı bir önem taşıyor. Pixel telefonlar, Pixelbook dizüstü modelleri gibi farklı ürünler ile Google geniş bir marka ekosistemi oluşturmak istiyor. HTC'nin kalabalık Ar-Ge ekibi bu bakımdan Google’a taze kan olabilir. Satın alma 2018 yılının başlarında tamamlanmış olacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/Google-pays-HTC-1.1-billion-for-certain-employees-and-a-non-exclusive-IP-license_id98260 Yorum Yaz
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sercos 1 yıl en beğenilen
Haberi doğru verin, Google Pixel ekibini aldı. HTC kendi telefonlarını üretmeye devam edecek, bu sayede Google donanım için arge ekibine, HTC ise nakite sahip oldu.
Haberi doğru verin, Google Pixel ekibini aldı. HTC kendi telefonlarını üretmeye devam edecek, bu sayede Google donanım için arge ekibine, HTC ise nakite sahip ...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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damn2u 1 yıl
Mobil bölümünü değil pixel üzerinde çalışan birimi aldı deniyor. Haberin anlaşılmaması için karman çorman bilgilerle donatmışsınız bravo.
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catador 1 yıl
4 Sene Htc One M7 kullandım. Hala da hiçbir sorunu yok. Artık teknolojisi eskidiği için, takın zamanda HTC U11 aldım. Kamera olsun, ses olsun gerçekten üstün bir cihaz. Sistemde yağ gibi akıyor. Diğerlerinden eksik hiç bir yanı yok. Demek ki pazarlama bölümünde büyük sıkıntı var. Bunun üzerine gitseler tüm sorun çözülecek gibi gözüküyor.
4 Sene Htc One M7 kullandım. Hala da hiçbir sorunu yok. Artık teknolojisi eskidiği için, takın zamanda HTC U11 aldım. Kamera olsun, ses olsun gerçekten üstün bi...
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El Fuego 1 yıl
Pixel patlak bir proje, tutmaz. 12.1+1.1=13.2 milyar dolar para doktu Google; Motorola ve HTC nin bir kismina. Ortada ne var: Hic!
Bir surface ya da iPad gibi asla basarili olamaz. Google in bu sevdadan vazgecmesi sart!
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Kartal Göz 1 yıl
Bu olayın bir HTC müşterisine yansıması nasıl olur? HTC telefonlarının kalitesi yükselir mi, düşer mi? HTC telefonları ucuzlar mı pahalışır mı yoksa fiyat olarak yerinde mi sayar? HTC yazılımsal destekleri (Android 7, 8, 9... neyse) artar mı azalır mı? Kısaca son tüketici bundan kârlı mı çıkar zararlı mı sizce?
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CR7_35 1 yıl
Pazarlama stratejisi ve fiyat politikasından kaybetti.
Yüksek fiyatlar ve gereksiz modeller çıkardılar bi dönem yap 3 segment var zaten orta üst segment iyi bi telefon yap çak bi sağlam amiral gemisi tamam işte.
Yeni yapılanma şarttı zaten ilerleyen zamanlarda HTC almayı düşünebilirim sorunsuz telefonlara imza atıyorlar.
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mavizaman 1 yıl
sırf pixel ekibini aldıysa kazık yemiş demektir bence daha fazlası vardır.Zira HTCnin yarısı pixel olamaz.
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umtkrhn 1 yıl
türkiyede girişimci yok, sermayeci yok, yatırımcı yok, vizyon sahibi olan yok, 5 yıl öncede dedim, Türkiyede bir konsorsiyum kurulsa blackberry htc Motorola gibi hisse. senedi düşmüş fakat dünyada bilinirliliği olan bir firmayı alsa, etkili bir kaç mühendisi ceo'yu transfer etse, çalışıp ortaya bir efsane donanımda f/p ürün koysa yurtdışında peynir ekmek gibi satsa, Türkiyeye teknoloji transferi yapsa, arge yatırımı olsa fena mı olur, zengin olsam yeminle nerede işleri kötüye giden bir teknoloji firması görsem satın alırdım, nokia mesela, lg de olabilir, sony'nin telefon bölümü, bunlar alınması imkansız hisseler değil, madem büyüyen Türkiye, satın al, milli bir marka haline getir.kim olduğunu hatırlamıyorum ama zengin bir multimilyarderin dediği gibi, ucuzlayan bir çorapta olsa satın alarak yatırım yaparım.
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muratkaya 1 yıl
HTC varlığı yokluğu fark etmeyen bir marka. Google hepsini alsaydı daha iyi olurdu.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
gerçekçi olmak gerekirse ;
google = android !
android = yeni güncelleme !!
yeni güncelleme = eski sistemlere verebildiği destek !!!
isterseniz yarın çıkan telefonu alı verin
bir sonraki seri çıkar çıkmaz sizinki de anında eski model olucaktır !!!
diğer markaların 1 nesil android desteğinin ötesine geçebilecek mi !?
tüm soru bundan ibaret aslında !!!
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Deae 1 yıl
DH ye yakışmıyor yanlış yamalak c/p haber yayinlamak. Google sadece pixel telefonlar için arge kısmını satın aldi o kadar.
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kartal172 1 yıl
Yine Ekrem yine gol :) haberi bende yanlış anladım
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mialtı 1 yıl
Çok laf yapmış ama boşuna okuyan HTC nin mobile bölümü Google a satıldı sanıyor ama sadece pixel ekibi satılmış.
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