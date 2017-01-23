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Bakanlıktan yeni elektronik kimlik kartlarıyla ilgili önemli duyuru

İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama ile şu an kullanımda olan nüfus cüzdanlarının geçerlilik süresine dair önemli bilgiler paylaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bakanlıktan yeni elektronik kimlik kartlarıyla ilgili önemli duyuru
 
11 ilde 150 bin kişiyi kapsayan pilot uygulamasının ardından geride bıraktığımız 2 Ocak itibariyle tüm Türkiye’de hayata geçirilen elektronik kimlikler için başvuru süreci devam ediyor. 16 TL karşılığında sahip olabileceğiniz kimliklerin her geçen yün giderek yaygınlaşmasıyla birlikte şu an kullanımda olan nüfus cüzdanları da kademeli olarak tedavülden kalkacak.
Elektronik kimlikler için randevu almayı düşünen ya da başvuru yapıp posta yoluyla eline ulaşmasını bekleyenlerin aklındaki en önemli soru ise geçerlilik süresi. Zira vatandaşların büyük bir bölümü mevcut nüfus cüzdanlarının geçerlilik ve değiştirme süreleri hakkında henüz net bir bilgiye sahip değiller.
İçişleri Bakanlığının web sitesinden bugün yayınlanan açıklama ile bu konudaki tereddütlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Açıklamada var olan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesini zorunlu kılan haller dışında yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerli olduğu bilgisi yer alıyor. 3 ila 3,5 yıl içerisinde dağıtımının tamamlanması planlanan kimlikleri nasıl alabileceğinize -ücret, gerekli belgeler ve randevu adresleri gibi tüm detaylara- dilerseniz buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden "mevcut nüfus cüzdanı" nın geçerlilik ve değiştirme süresi ile ilgili olarak tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yaygınlaştırma uygulamasına ülke genelinde 02.01.2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bu çalışmanın 3 ila 3,5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Bu itibarla kişilerin elinde var olan nüfus cüzdanları, değiştirilmesini zorunlu kılan haller dışında yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.
Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulamalarında doğum, kayıp veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda, yeni kart düzenleninceye kadar on beş gün geçerli Geçici Kimlik Belgesi düzenlenmekte ve belgenin Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğruluğu da kontrol edilebilmektedir.
Yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ve mevcut nüfus cüzdanlarının vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin yürütülmesinde geçerli olduğunun bilinmesi hususu kamuoyuna duyurulur."

https://www.icisleri.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-kimlik-karti-ile-ilgili-onemli-duyuru Yorum Yaz
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ozcan_dk 2 yıl en beğenilen Scheisse
Scheisse
Baya ucuz maliyetine veriliyor. Almanyada 100Euroya veriyorlar.

Alaman kimliğini bana versinler 1000 avro bilem öderim
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alex59 2 yıl
Bunlara zerre güvenim olmadığından, gerekmedikçe son güne kadar değiştirmeyi düşünmüyorum.
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9600_G_T 2 yıl
Tc vatandasi almak 16 tl
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DH Misafiri 2 yıl
12-1-2017 başvurdum daha yok gecici kimlikte vermiyorlar nasıl olacak bilmiyorum şuan
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DH Misafiri 2 yıl
12 ocak 2017 de kimliğim yıprandığından geçerliliğinin kalmadığını düşünerek yenilemeye gittim nufus müdürlüğündeki arkadaş nasılsa yıpranmıs sana çipli kimlik verelim hem bosa da masraf etmemiş olursun 15 gün sonrada elinde olur dedi bende saflık ki inandım suan basvurumdan itibaren 1,5 ay geçti üstüne üstük borcumdan dolayı kredi çekeceğim benden yeni prosedür gereği ehliyet dısında 1 kimlik belgesi daha talep ettiler veremediğim için işlem yapılmadı işin kötü yanı ehliyet çipli olduğu için eski kimlik kartı bilgilerim görünüyormus birde trafikten sahte ehliyet sucundan ceza yedim ve bugün itibariyke borcumdan dolayı hakkımda 3 ay hapis istemiyle dava açılmıs
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f1b0n4cc1 2 yıl
40 günden fazla oldu gelmedi , aynen bende de başvuru alınmıştır yazıyor
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H.B.V 2 yıl
Daha zaman var
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DH Misafiri 2 yıl
yeni kimlik başvurusu yapalı 35 gün oldu bir kimlik çıkartmak bu kadar uzun sürebilirmi yurt dışına çıkacam kimlik bekliyorum.Bana nüfus müdürlüğünden 15 gün içerisinde ptt kargo aracılığıyle gönderilecek dendi ve 15 gün gecerli geçici kimlik yerine geçen bilgi verildi onunda süresi biteli 20 gün oldu.Lütfen biri çıksın açıklasın kimlikler için bilgi verilsi sistemsel bir geçikmemi var yada yada kayıtlarda bir sorun mu var bize bilgi verilsin site içerisinde kimlik ne durumda linkine, bilgileri girdikten sonra kişiye ait kimlik biligileri bulunamamıştır ifadesini görmekten bıktım lütfen ama lütfen bu konuyla ilgili bizlere yardımcı olunmasını, yetkili kişiler ve kurumlardan rica ederim
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DH Misafiri 2 yıl
35 gün oldu halen elime ulaşmadı. Ne gelen var ne giden. Sistemden kontrol ediyorum hergün, başvurunuz alınmıştır yazısından başka bir şey görünmüyor.
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DH Misafiri 2 yıl
başvuru yapalı 32 gün oldu halen gelmedi
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hanox 2 yıl
Her şeye dil uzatıyorsunuz da o zaman eski karton kimliklerinizi kullanın.
Böyle bir uygulama olamsa niye bizde de yok dersiniz.Açayip insanlarsınız.
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egomanyag 2 yıl
Peki sirf YGS'ye gireceğinden dolayı zorunlu olarak değiştirenler napsin...
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black_flood 2 yıl
Üstünde kabak gibi TC kimlik nosu var şimdi gelinde bunların sopunu bellemeyin madem çipli kişisel bilgiler güvenlik altına alıyorsunuz madem amaç bu adi mahluklar benim TC kimlik numaram neden aleni olarak kart üzerinde paylaşılıyor bunun adının ne olduğunu bilen bilir ama ben söyleyim yine VATANA İHANET sen kendi Vatandaşını ve bilgilerini korumuyor formaliteden bir çip ile güvene aldım diyerek hem kandırıyorsunuz hem de yoluyorsunuz kaz gibi. madem kişisel bilgilerim açıkta olacak kalsın kartınız benim zaten koskocaman TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAYRAKLI AY YILDIZLI kimliğim yetiyor da artıyor aynı bilgiler orada da yazıyor zaten.
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DigitalWorld 2 yıl black_flood
Pardon mevcut kimlik kartında ne bilgi var acaba? Onda da yazmıyor mı?
TC kimlik no ile yapabileceklerin sınırlıdır. ID numarasıdır. Ad ve Soyad dan farkı yoktur. Nüfus eskisi gibi az değil. Hasan Oğlu Hüseyin devri geçeli çok oldu. Ben Media Markt a ürün iade edecektim orada muhabbet sırasında öğrenmiş oldum ürünü satın aldığım gün aynı mağazadan benimla aynı ad soyada sahip 200 den fazla kişiye satış yapılmış.
TC Kimlik No aslında bu işe yarıyor. İBAN numarasından farkı yok. Ad Soyad dan farkı yok. Eskiden kimlik doğrulama için senden kimlik seri no kimlik no doğum yeri vb vb 100 tane şey sorarlardı. TC Kimlik No ile daha az bilgi veriyor olduk.
Bir hat çıkarmak istediğinde. Eve internet bağlatacağın zaman. Kimlik fotokopisi verirsin. Hem de arkalı önlü.
Yani bilgi güvenliği deme burada.
Normalde hiç kimse senin kimliğin ile bir işler çeviremez. Ama çeviriyor. Nasıl? İş birlikçiler. Dolandırıcıların devlet kurumunda, bankada, noter de ortağı/adamı olmadığı sürece bu bilgileri kullanmalarının imkanı yok. Çok az bir olayda kimlikteki resim değiştirilip işlem yapılabilir bankada adamın olmadan.
Çipe gelelim. Bu çip kopyalansa bile sonuçta o kartı kullanmak istediğinizde doğrulama için Parmak izi ya da bio tarama istenecek. Çipin amacı bilgiye hızlı erişimi sağlamaktan başka bir şey değil. Sen elini bir yere basmadan çiple yapabileceğin en fazla kimlik üzerindeki temel bilgileri görüntülemek olacaktır.
Bu arada aya izi parmak izi gibi veriler data merkezlerinde tutuluyor kartın içinde değil. Karttaki çip sadece bir barkod.
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