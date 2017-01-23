Bakanlıktan yeni elektronik kimlik kartlarıyla ilgili önemli duyuru

11 ilde 150 bin kişiyi kapsayan pilot uygulamasının ardından geride bıraktığımız 2 Ocak itibariyle tüm Türkiye’de hayata geçirilen elektronik kimlikler için başvuru süreci devam ediyor. 16 TL karşılığında sahip olabileceğiniz kimliklerin her geçen yün giderek yaygınlaşmasıyla birlikte şu an kullanımda olan nüfus cüzdanları da kademeli olarak tedavülden kalkacak.

Elektronik kimlikler için randevu almayı düşünen ya da başvuru yapıp posta yoluyla eline ulaşmasını bekleyenlerin aklındaki en önemli soru ise geçerlilik süresi. Zira vatandaşların büyük bir bölümü mevcut nüfus cüzdanlarının geçerlilik ve değiştirme süreleri hakkında henüz net bir bilgiye sahip değiller.

yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerli olduğu bilgisi yer alıyor. 3 ila 3,5 yıl içerisinde dağıtımının tamamlanması planlanan kimlikleri nasıl alabileceğinize -ücret, gerekli belgeler ve randevu adresleri gibi tüm detaylara- dilerseniz İçişleri Bakanlığının web sitesinden bugün yayınlanan açıklama ile bu konudaki tereddütlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Açıklamada var olan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesini zorunlu kılan haller dışındaolduğu bilgisi yer alıyor. 3 ila 3,5 yıl içerisinde dağıtımının tamamlanması planlanan kimlikleri nasıl alabileceğinize -ücret, gerekli belgeler ve randevu adresleri gibi tüm detaylara- dilerseniz buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden "mevcut nüfus cüzdanı" nın geçerlilik ve değiştirme süresi ile ilgili olarak tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yaygınlaştırma uygulamasına ülke genelinde 02.01.2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bu çalışmanın 3 ila 3,5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Bu itibarla kişilerin elinde var olan nüfus cüzdanları, değiştirilmesini zorunlu kılan haller dışında yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulamalarında doğum, kayıp veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda, yeni kart düzenleninceye kadar on beş gün geçerli Geçici Kimlik Belgesi düzenlenmekte ve belgenin Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğruluğu da kontrol edilebilmektedir.

Yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ve mevcut nüfus cüzdanlarının vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin yürütülmesinde geçerli olduğunun bilinmesi hususu kamuoyuna duyurulur."

https://www.icisleri.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-kimlik-karti-ile-ilgili-onemli-duyuru