Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı

Hafıza çözümleri üreticisi Micron’un RAM kitlerini sunduğu Ballistix piyasada pek de bilinen bir marka değil. Buna karşın Ballistix belleklerle elde edilen son rakamlar firmayı kendisi tanıtıyor.

5726 MHz

Sıvı azot kullanılarak 5726 MHz’e hız aşırtılan RAM modülleri bu haliyle JEDEC’in 3200 MHz tanımlamasından %79 daha hızlıyken 2666 MHz’lik ev kullanıcılarının kullandığı kitlerden %116 daha hızlı.

Daha önceki DDR4 hız rekoru 5634 MHz ile ADATA’ya aitti. Ballistix imzalı 8 GB kapasiteli çözümler de ADATA’nınkiler gibi CL24 değerinde stabil kalabilmiş. İşlemci olarak Core i7-8086K kullanılırken bileşenlere ev sahipliği yapan anakart ise ASUS Maximus XI Apex olmuş.

https://www.guru3d.com/news-story/ballistix-elite-3600-mts-reaches-world-record-with-fastest-ddr4-memory-oc-frequency-at-5726mts.html

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Satışa sunulan haliyleçalışankitlerinin kalbinde yer alanyongalarısınıfından yani. Henüz tam test edilmese de Micron E-diegeçtiğimiz haftalarda üretimden kaldırdığısınıfıyla eşleşen bir kaliteye sahip olduğu söylenebilir.Kitlere sisteminde yer vermek isteyen kullanıcılaryazılımı üzerinden işlemleri gerçekleştirebilirken modüllerin üzerinde yer alan termal sensörler sayesinde sıcaklıkları kontrol edebilecek.işlemcilerle uyumlu olanmodülleri ayrıca XMP 2.0 desteği sayesinde tek tıkla hız aşırtmaya da uygun.