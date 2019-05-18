Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı

Micron’un bellek çözümleri alt firması Ballistix üretimi RAM’lerle DDR4 bellek hız rekoru kırıldı. Oldukça düşük sıcaklıklarla elde edilen rakam ortalamanın bir hayli üzerinde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,8b
1
14
Ram
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Hafıza çözümleri üreticisi Micron’un RAM kitlerini sunduğu Ballistix piyasada pek de bilinen bir marka değil. Buna karşın Ballistix belleklerle elde edilen son rakamlar firmayı kendisi tanıtıyor.
Satışa sunulan haliyle 3600 MHz’de çalışan DDR4 kitlerinin kalbinde yer alan DRAM yongaları Micron’un E-die sınıfından yani kaymak tabaka. Henüz tam test edilmese de Micron E-die Samsung’un geçtiğimiz haftalarda üretimden kaldırdığı B-die sınıfıyla eşleşen bir kaliteye sahip olduğu söylenebilir.

5726 MHz 

Sıvı azot kullanılarak 5726 MHz’e hız aşırtılan RAM modülleri bu haliyle JEDEC’in 3200 MHz tanımlamasından %79 daha hızlıyken 2666 MHz’lik ev kullanıcılarının kullandığı kitlerden %116 daha hızlı.
Daha önceki DDR4 hız rekoru 5634 MHz ile ADATA’ya aitti. Ballistix imzalı 8 GB kapasiteli çözümler de ADATA’nınkiler gibi CL24 değerinde stabil kalabilmiş. İşlemci olarak Core i7-8086K kullanılırken bileşenlere ev sahipliği yapan anakart ise ASUS Maximus XI Apex olmuş.
Kitlere sisteminde yer vermek isteyen kullanıcılar M.O.D yazılımı üzerinden işlemleri gerçekleştirebilirken modüllerin üzerinde yer alan termal sensörler sayesinde sıcaklıkları kontrol edebilecek. Ryzen işlemcilerle uyumlu olan DDR4 modülleri ayrıca XMP 2.0 desteği sayesinde tek tıkla hız aşırtmaya da uygun.
https://www.guru3d.com/news-story/ballistix-elite-3600-mts-reaches-world-record-with-fastest-ddr4-memory-oc-frequency-at-5726mts.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu Sharparrow
Ben bilmiyorum demiyor editör arkadaş, piyasada pek bilinen bir marka değil diyor ki haklı bu kadar eleştirilecek bir durum yok bence. Piyasada yaygın satışı olmadığı için o ifade kullanılmış. Birçok kişi ağırlıklı olarak Corsair, Gskill, Kingston vs der, pek kimsenin Ballistix diyeceğini sanmıyorum teknolojinin derinlemesine içinde olanlar dışında.
Ben bilmiyorum demiyor editör arkadaş, piyasada pek bilinen bir marka değil diyor ki haklı bu kadar eleştirilecek bir durum yok bence. Piyasada yaygın satışı o...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadalt 2 hf.
Ballistix kullanıcısı olarak kullandığım marka ile rekor kırılmış olması sevindirici dandik mal kullanmıyormuşuz demekki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 2 hf.
DH'ye tekrar beğenmedim butonu da gelebilir mi şu yorumlara lütfen... Beğenmediklerimiz aşağıya alınsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 2 hf.
Hakaret etmeden eleştirmeyi öğrenemiyoruz.
Editöre tavsiyem hâkim olmadığı konularda kişisel yorum yapmaktan imtina etsin.
Crucial Ballistix Tracer DDR2 çift sıra LED'li RAM'ler bir döneme damgasını vurmuştu. Dahili Bileşenler kitlesi için oldukça popüler sayılabilecek bir marka Crucial. Tabi sayaç yok elimizde var desek de yok desek de ne yazar.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northwood 2 hf. -dehşet-
Ben bilmiyorum demiyor editör arkadaş, piyasada pek bilinen bir marka değil diyor ki haklı bu kadar eleştirilecek bir durum yok bence. Piyasada yaygın satışı olmadığı için o ifade kullanılmış. Birçok kişi ağırlıklı olarak Corsair, Gskill, Kingston vs der, pek kimsenin Ballistix diyeceğini sanmıyorum teknolojinin derinlemesine içinde olanlar dışında.

Yukarıda bir üyemiz de cevaplamış. Kişisel bir yargı değil ayrıca haberdeki ifade.
İyi forumlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 hf.
Ballistix, Micron'un alt markası değil sayın editör. Crucial alt markası. Ballistix de Crucial'ın ürettiği bir RAM serisi...
Ballistix bilinen marka değilmiş. Bi defa zaten markası Crucial.
Sen daha kumda oynarken, biz Crucial Ballistix Tracer LED lerle rekor kırıyorduk.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northwood 2 hf. OverClocK1ng
Kumda oynama kısmını es geçersek
çünkü hoş bir tabir değil, konu burada crucial üzerine değil de ballistix üzerine kurulu. Ballistix zaten 2016 yılında hyperx örneğinde olduğu gibi ayrı bir marka haline geldi ve pazardaki bir Kingston Corsair gibi markalardan az tercih edilen bir marka olduğu için böyle bir ifadeye yer verdim.
Rekor denemeleri veya habere konu olan önemli gelişmeler dışında genele vurduğumuzda durum bu şekilde.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 hf.
Bellekler buz gibi olmuşlar artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 hf.
Bellekler donup ölmüş, muhtemelen bir daha çalışmazlar :D Cl24 iyiymiş o hızda lakin bunu normal ısılarda görsek asıl keşke. 2600-3000 lik belleklere cl24 ler yakışmıyor. Herkes mhz'ye takıyor ama mhz/cl performansı çok önemli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AREryilmaz 2 hf.
ikincil ve üçüncül zamanları muhtemelen berbattır. Ha her türlü benim e-die samsunglardan iyi olacaktır da ben gene de b-die tercih ederim.
kim bilir kaç cpu binlediler o frekansa çıkabilmek için. cl24 bu arada, hani biraz yüksek o gecikme.
Tabi o işlemci çöp oldu çünkü o bellek kontrolörüne en az 1.6 volt verdiler.
ddr5 standartı çıktı bellekler piyasaya çıkıyor micron ddr4 rekoru kırıyor :)
cCc samsungsker cCc ahahahahah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 3 hf.
ramler tecavüze uğramış baksanıza.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3804 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ballistix, micron ballistix ve
7 etiket daha ballistix ram Ram ddr4 micron e-die samsung b-die Donanım Metehan Göktaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. 5.000 mAh pil ve üç arka kameraya sahip Vivo Y3 tanıtıldı 2 hf. Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi 2 hf. Samsung Pay kullanıcı sayısı 14 milyona ulaştı 2 hf. Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi 2 hf. Usain Bolt elektrikli araç piyasasına girdi: Karşınızda Bolt Nano 2 hf. Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir 2 hf. Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel 2 hf. Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor 2 hf. HP Enterprise, süper bilgisayar üreticisi Cray’i eksaflop performans yarışı için satın aldı 2 hf. Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak 2 hf. LG Infogram bilgi yarışması ödül dağıtıyor 2 hf. Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı 2 hf. Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth tanıtıldı 2 hf. Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı 2 hf. Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek 2 hf. Windscribe VPN’den 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN hediyesi 3 hf. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu 3 hf. Mars Yörünge Kâşifi, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı 3 hf. Quantic Dream oyunlarının PC için çıkış tarihleri duyuruldu 3 hf. Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı Sonraki ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi 3 hf. 12 çekirdekli mühendislik örneği Ryzen işlemci TR 1920X’ten hızlı 3 hf. Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak 3 hf. Elon Musk'tan kırmızı alarm: Tesla'nın parası tükeniyor 3 hf. Amazon, tehlikeli ürünler için yeni bir depo inşa edecek 3 hf. Apple, 2025'ten önce kendi 5G modemini üretmeyecek 3 hf. Bang & Olufsen, H9 model kulaklıklarını Google Asistan desteği ile güncelledi 3 hf. Amiral gemisi Redmi K20'nin kutu ve kılıf görselleri yayınlandı 3 hf. LED ışıklar gözlerimizde kalıcı hasarlar bırakabilir 3 hf. Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme 3 hf. Samsung Galaxy S10+ Tokyo 2020 Olimpiyatları versiyonu ortaya çıktı 3 hf. Yapay zeka sizin yerinize kime oy vermeniz gerektiğine karar verebilir 3 hf. Android uygulamaları Chrome OS'a doğru | Samsung DeX'in farkı 3 hf. LG’nin özel çipi yapay zekalı ev aletleri ve robotlara güç sunacak 3 hf. Popüler Asphalt serisi espor turnuvası oluyor 3 hf. Enigmata: Stellar War kule savuma ve RPG türlerini bir araya getiriyor 3 hf. Haftaya A101 marketlerde daha ucuza GM8 Go modeli var 3 hf. Twitter arama aracı sayesinde aşı karşıtlarıyla mücadele edecek 3 hf. Lenovo, Moto RAZR tanıtımı için bir hayranın videosunu izinsiz kullandı 3 hf. Meizu 16Xs görüldü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim