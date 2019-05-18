Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı

Hafıza çözümleri üreticisi Micron’un RAM kitlerini sunduğu Ballistix piyasada pek de bilinen bir marka değil. Buna karşın Ballistix belleklerle elde edilen son rakamlar firmayı kendisi tanıtıyor.
5726 MHz
Sıvı azot kullanılarak 5726 MHz’e hız aşırtılan RAM modülleri bu haliyle JEDEC’in 3200 MHz tanımlamasından %79 daha hızlıyken 2666 MHz’lik ev kullanıcılarının kullandığı kitlerden %116 daha hızlı.
Daha önceki DDR4 hız rekoru 5634 MHz ile ADATA’ya aitti. Ballistix imzalı 8 GB kapasiteli çözümler de ADATA’nınkiler gibi CL24 değerinde stabil kalabilmiş. İşlemci olarak Core i7-8086K kullanılırken bileşenlere ev sahipliği yapan anakart ise ASUS Maximus XI Apex olmuş.
https://www.guru3d.com/news-story/ballistix-elite-3600-mts-reaches-world-record-with-fastest-ddr4-memory-oc-frequency-at-5726mts.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Editöre tavsiyem hâkim olmadığı konularda kişisel yorum yapmaktan imtina etsin.
Crucial Ballistix Tracer DDR2 çift sıra LED'li RAM'ler bir döneme damgasını vurmuştu. Dahili Bileşenler kitlesi için oldukça popüler sayılabilecek bir marka Crucial. Tabi sayaç yok elimizde var desek de yok desek de ne yazar.
Yukarıda bir üyemiz de cevaplamış. Kişisel bir yargı değil ayrıca haberdeki ifade.
İyi forumlar.
Ballistix bilinen marka değilmiş. Bi defa zaten markası Crucial.
Sen daha kumda oynarken, biz Crucial Ballistix Tracer LED lerle rekor kırıyorduk.
Rekor denemeleri veya habere konu olan önemli gelişmeler dışında genele vurduğumuzda durum bu şekilde.
kim bilir kaç cpu binlediler o frekansa çıkabilmek için. cl24 bu arada, hani biraz yüksek o gecikme.
Tabi o işlemci çöp oldu çünkü o bellek kontrolörüne en az 1.6 volt verdiler.
ddr5 standartı çıktı bellekler piyasaya çıkıyor micron ddr4 rekoru kırıyor :)
cCc samsungsker cCc ahahahahah
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