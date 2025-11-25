Giriş
    RAM fiyatları kontrolden çıktı: DDR5 RAM’ler artık PS5’ten pahalı

    64GB DDR5-6000 RAM kiti, PS5’ten daha pahalı hale geldi. RAM fiyatları AI talebiyle fırlarken yükselen maliyetler, PC endüstrisini ve donanım piyasasını zorlaştırıyor.

    RAM fiyatları kontrolden çıktı: DDR5 RAM’ler artık PS5’ten pahalı Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar donanımı piyasasında bellek krizi derinleşiyor. Gelinen noktada 64GB DDR5-6000 RAM kiti, artık bir PlayStation 5 konsolundan daha pahalı hale geldi. Son aylarda yaşanan RAM kıtlığı, DDR5 bellek fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı ve bazı kullanıcılar için sistem yükseltmek neredeyse imkansız hale geldi.

    Fiyat krizi derinleşiyor

    AI merkezli artan talep nedeniyle DRAM çipleri hızla tükeniyor. Bu durum DDR5 bellek kitlerinin fiyatlarını olağanüstü seviyelere taşıdı. Örneğin, birkaç ay önce 205-220 dolar seviyesinde satılan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 64GB DDR5-6000 bellek kiti, indirimli fiyatla bile şu anda 599 dolara ulaşmış durumda.

    RAM fiyatları kontrolden çıktı: DDR5 RAM’ler artık PS5’ten pahalı Tam Boyutta Gör
    Fiyat artışı verilerine bakıldığında birkaç ay önce 64GB DDR5 RAM için ödenen yaklaşık 140 dolar, bugün 500 doların üzerine çıktı. Fiyat artışları belirli pazarlar için değil, dünya genelinde yaşanıyor. Türkiye’de satılan popüler DDR5 kitlerinin fiyatları da ekim ayına göre ciddi oranda yükselmiş durumda. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Sony’nin PlayStation 5 Digital konsolu 399 dolar, PS5 Slim Disc 449 dolar ve PS5 Pro 649 dolar seviyesinde satışta. Aynı şekilde Microsoft’un Xbox Series S modeli de 399 dolardan satışa sunuluyor. Bazı 64GB DDR5 kitleri 700, 800 hatta 900 dolara kadar yükselmiş durumda.

    Bu durum, hem sistem yükseltmek isteyen kullanıcılar için hem de yeni PC kurmak isteyenler için ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor. Artan bellek fiyatları sadece RAM ile sınırlı da değil. Ekran kartları, oyun konsolları ve Valve’in yeni Steam Machine cihazları gibi DRAM içeren tüm donanımların maliyeti yükseliyor. Analistler, 2026 itibarıyla DRAM içeren tüm cihazlarda fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını öngörüyor.

    Bu durum, yüksek profilli ürün lansmanlarını da etkileyebilir. Valve, Steam Machine’in fiyatını henüz açıklayamamasının nedenlerinden birinin RAM kıtlığı olduğunu belirtti. Nvidia ve AMD’nin, bellek kıtlığı nedeniyle fiyat artırmayı planladığı iddia ediliyor.

