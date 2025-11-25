RAM fiyatları kontrolden çıktı: DDR5 RAM’ler artık PS5’ten pahalı

Fiyat krizi derinleşiyor
AI merkezli artan talep nedeniyle DRAM çipleri hızla tükeniyor. Bu durum DDR5 bellek kitlerinin fiyatlarını olağanüstü seviyelere taşıdı. Örneğin, birkaç ay önce 205-220 dolar seviyesinde satılan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 64GB DDR5-6000 bellek kiti, indirimli fiyatla bile şu anda 599 dolara ulaşmış durumda.
Bu durum, hem sistem yükseltmek isteyen kullanıcılar için hem de yeni PC kurmak isteyenler için ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor. Artan bellek fiyatları sadece RAM ile sınırlı da değil. Ekran kartları, oyun konsolları ve Valve’in yeni Steam Machine cihazları gibi DRAM içeren tüm donanımların maliyeti yükseliyor. Analistler, 2026 itibarıyla DRAM içeren tüm cihazlarda fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını öngörüyor.
Bu durum, yüksek profilli ürün lansmanlarını da etkileyebilir. Valve, Steam Machine'in fiyatını henüz açıklayamamasının nedenlerinden birinin RAM kıtlığı olduğunu belirtti. Nvidia ve AMD'nin, bellek kıtlığı nedeniyle fiyat artırmayı planladığı iddia ediliyor.