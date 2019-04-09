Bang & Olufsen Beovision Harmony açılır kapanır yapısı ile dikkat çekiyor

Ev eğlence teknolojilerinin üst seviye ismi Bang & Olufsen, oturma odanıza ilginç bir televizyon sistemi getiriyor. Bang & Olufsen Beovision Harmony kelebek tarzındaki açılır yapısı ile dikkat çekiyor.

Bang & Olufsen Beovision Harmony özellikleri ve fiyatı

Oturma odanızda şıklığa ve ahenge odaklanan Bang & Olufsen Beovision Harmony televizyon ve ses sisteminden oluşuyor. Kapalı halde iken 77 inçlik televizyon yere yakın duruyor ve önünü de iki kapaklı alüminyum alaşımdan imal ses sistemi kapatıyor. Bu haliyle minimal bir görüntü arz ediyor.

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Beoremote One kumandasında güç tuşuna bastığınızda ise işler değişiyor. Televizyon yukarı doğru yükselirken kanatlar da iki tarafa doğru açılıyor. Böylece çok daha farklı bir görüntü ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Bang & Olufsen Beovision Harmony seti LG imzalı bir OLED TV kullanmış. WebOS 4.5 tabanlı televizyon Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, WiFi özellikleri sunuyor. Ses sistemi ise 7.1 destekli ve daha derin ses için 8 adede kadar diğer Beolab hoparlörleri ile eşleşebiliyor.

Bang & Olufsen Beovision Harmony televizyon seti Ekim ayı itibariyle satışa sunulacak ve 18500 Avro fiyat etiketine sahip olacak.