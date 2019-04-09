Huawei Honor 8C ilk kez Türk Telekom’da

Huawei’nin geçen yıl sonlarına doğru piyasaya sunduğu giriş seviyesi Honor 8C modeli Türk Telekom ile ülkemizde de satışa başladı. Cihazı tarifeye ek ve takas yöntemleriyle satın alabiliyorsunuz.

Honor 8C özellikleri ve fiyatı

Honor 8C modeli 6.25 inçlik çentikli IPS ekranında 1520x720 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli ekran sayesinde cihazın ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Yekpare kasa metal alaşımdan imal edilmiş. Arka kısım bakış açısına göre renk değiştiren nano dokuma barındırıyor.

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4+4 formatında 8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM yanında 32GB arttırılabilir depolama kapasitesine yer veriliyor.

Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera karanlık ortamlarda başarılı işler yapıyor. 8MP çözünürlüğünde ön kamera da LED flaş ile desteklenmiş. 4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarabilecek durumda.

Huawei Honor 8C modeli için 1799TL fiyat etiketi belirlenmiş. Tarifeye ek olarak 12 ay 149TL ödemek gerekiyor. Eğer takas listesine uygun eski bir telefonunuz varsa 1000TL seviyesine kadar da indirim alabiliyorsunuz.