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Bang & Olufsen ve LG televizyon üretmek için güçlerini birleştiriyor

Gösterişli televizyon tasarımlarıyla tanınan Danimarka merkezli elektronik şirketi Bang & Olufsen, en son teknolojiye sahip televizyonlar üretmek için dünya devi LG ile güçlerini birleştiriyor.
3 yıl
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Danimarkanın üst sınıf elektronik şirketi Bang & Olufsen, en son ekran teknolojisine sahip televizyonlar üretmek için Güney Kore'li LG Electronics ile güçlerini birleştiriyor. Yönetim kurulu başkanı Tue Mantoni, Cuma günü yaptığı açıklamada dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisiyle kurulan "stratejik teknoloji ortaklığının" Bang & Olufsen'in yenilikleriyle ön planda olmasını sağlayacağını söyledi.
Anlaşmanın mali ayrıntıları açıklanmadı ancak organik ışık yayan diyot ekranlı yeni bir televizyonun 2017 yılında ortaya çıkması bekleniyor. Bang & Olufsen'in üst sınıf televizyon tasarımları oldukça beğeni toplasa da şirketin bir türlü zarardan kurtulamaması yeni bir hamleyi gerekli kılıyordu. Teknoloji geliştirme konusunda rakiplerine ayak uyduramakla eleştirilen şirketin bazı sorunları bu stratejik ortaklıkla çözülebilecek.
Son üç yıl içinde bir türlü kara geçemeyen 90 yıllık şirketin geçtiğimiz Kasım ayında el değiştirebileceği söyleniyordu. Cuma günü yapılan açıklamayla, potansiyel bir müşteri ile diyalogların devam ettiğini ancak hiçbir bağlayıcı taahhütte bulunulmadığı bildirildi. Gösterişli tasarımları ve 8.500 dolarlık fiyat etiketine sahip televizyonlarıyla tanınan Bang & Olufsen, önümüzdeki üç yıl geçerli olacak LG anlaşmasıyla, 22 milyon ila 30 milyon dolar arsında bir yıllık potansiyel maliyet tasarrufu sağlayabilecek.

http://gadgets.ndtv.com/tv/news/bang-olufsen-joins-forces-with-lg-to-produce-tvs-815684 Yorum Yaz
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GrıezmaNN 3 yıl
O fiyatlandırma politikasını destekleyebilecek bir marka reklamı olması lazım. 500$'a kulaklık satıyorlar tipi hiçbirşeye benzemiyor. Beats mesela çöp satıyor ama en azından imajı ve tipi düzgün.
B&O ve HTC'nin ortak yönleri saymakla bitmez :)
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umut_baris 3 yıl GrıezmaNN
Deadp00L

O fiyatlandırma politikasını destekleyebilecek bir marka reklamı olması lazım. 500$'a kulaklık satıyorlar tipi hiçbirşeye benzemiyor. Beats mesela çöp satıyor ama en azından imajı ve tipi düzgün.

B&O ve HTC'nin ortak yönleri saymakla bitmez :)

Tip değil zaten kalitesi satıyor. O ergen markası Beats B&O'nun anca yüzde biri kadar kaliteli ses üretir.

Konuya gelecek olursak fakirler bakmasın der geçerim.
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