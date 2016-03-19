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200 inçlik 8K televizyon duvarı, kısa süre sonra bizimle

Genelde oturma odamıza veya ofise uygun büyüklükte bir televizyon almaya çalışırız. 8K çözünürlüğündeki 200 inçlik televizyon için, sanırız uygun bir oda bulmak gerekecek.
3 yıl
6,3b
1
35
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz pek çoğumuzun evinde 4K çözünürlükte televizyon yok ancak üreticiler çoktan 8K çözünürlüğün hazırlıklarına başladı. Şimdiye kadar üretilmiş en büyük 8K televizyon ise, önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanacak.

Tabler Systems tarafından, televizyon duvarı şeklinde işletmelere yönelik olarak hazırlanan 8K ekran, 200 inç büyüklüğünde. 5 metre uzunluk ve 2.4 metre yükseklik sunan ekran, 0 mm civarında ekran çerçevesine sahip. Kendi alanında bir rekor kıran ekranın kalınlığı ise 1mm civarında. Dokunmatik panele sahip olması da, diğer bir önemli özelliği.

7680x4320 çözünürlük barındıran televizyon için özel bir üretim tekniği kullanılmış. Işık yayan plastik alt katmanlar sayesinde, televizyon istenen şekilde üretilebiliyor. Ayrıca oldukça da esnek.

Ayrıca Bkz. "Asus, 23.6 inçlik 4K oyuncu monitörünü satışa sunmak üzere"
Mağazaların büyük video duvarlarında kullanılabilecek ekran, üzerine entegre edilecek yüz tanıma kameraları ile kullanıcıların kolay bir şekilde giriş yapmasını ve kişisel dökümanlarını düzenleyebilmesini de sağlayacak. Ayrıca 3D simülasyonlar, büyük veri için görselleştirme gibi işlemlerde de kullanılabilecek. Yine, devasa bir oyun ekranı da olabiliyor. Televizyon, önümüzdeki haftalarda başlayacak CEBIT 2016 fuarında boy gösterecek.
 

http://www.tweaktown.com/news/51155/200-inch-8k-tv-seamless-1mm-bezel-shown-cebit-2016/index.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
Az önce meraktan evin en geniş odasını ölçtüm oraya bile sığmıyor
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redoracle 3 yıl
Bunu alan varsa kutusunu bana yollarsa sevinirim.
Kutusunda rahat rahat yaşar giderim ben
Yanıtla +8
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hacı.basat 3 yıl
ÇATIRTTTT.....
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DH Misafiri 3 yıl
redoracle
Bunu alan varsa kutusunu bana yollarsa sevinirim. Kutusunda rahat rahat yaşar giderim ben

Kalınlığı 1 mm bi televizyonu 5 metrelik bi zarfa koyarlar heralde ne yaşaması :D
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ObjektifPoint.Net 3 yıl
32inç 1080p led Tv var bende yetiyor. 4K bile gereksiz 8K ultra gereksiz tabi benim için??
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Master_Evil 3 yıl
bizim salona da sığıyor
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Mixus 3 yıl ObjektifPoint.Net
4K gereksiz değil. Belki Televizyon yayınlarının kalitesi 4K ile ortaya çıkacak. Interlace yayın ile TV Keyfi alamazsınız. TRT 4K'yı izleyin UHD Tv'lerde.
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System Lord 3 yıl
benim evde 140''lik ev sinemam var bu bile çok geliyor bana :) ama böyle bir tv en aşağı 50.000 liradan başlar . ama hayalimde var :)
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aticus3 3 yıl
gelse de alsak :)
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Silent Guardian 3 yıl
Yeni yaptırdığım altın kapılı, 5 katlı yalıma duvar kağıdı olarak düşünüyorum bilgisi olanlar pm atsın beyler. Tuvalete de tam karşıma yaptırayım diyorum çamaşır deterjanı içeriklerini yazarım okurum hacet giderirken malum devir teknoloji devri
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Ahm3tt 3 yıl
siteye girdim daha satışa sunulmamış ben otel için düşünmüştüm
moralim bozuldu
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underlater 3 yıl
Sanki benim gibi bir sinema sever için üretmişler, ama bir ömür çalışsam alamam o tv'yi herhalde. Bir de üstüne çekeceği elektriği katın. Elektrik idaresinin canına minnet valla! Projeksiyonun gözünü seveyim :D
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Mixus 3 yıl
Televizyon değil Video Duvarı. Ahaber'de var mesela bakın bi.
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redoracle 3 yıl
Bunu alan varsa kutusunu bana yollarsa sevinirim.
Kutusunda rahat rahat yaşar giderim ben
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