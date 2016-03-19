200 inçlik 8K televizyon duvarı, kısa süre sonra bizimle

Ayrıca Bkz.

"Asus, 23.6 inçlik 4K oyuncu monitörünü satışa sunmak üzere"

Henüz pek çoğumuzun evindeçözünürlükte televizyon yok ancak üreticiler çoktan 8K çözünürlüğün hazırlıklarına başladı. Şimdiye kadar üretilmiş en büyüktelevizyon ise, önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanacak.tarafından, televizyon duvarı şeklinde işletmelere yönelik olarak hazırlanan 8K ekran, 200 inç büyüklüğünde. 5 metre uzunluk ve 2.4 metre yükseklik sunan ekran, 0 mm civarında ekran çerçevesine sahip. Kendi alanında bir rekor kıran ekranın kalınlığı ise 1mm civarında. Dokunmatik panele sahip olması da, diğer bir önemli özelliği.7680x4320 çözünürlük barındıran televizyon için özel bir üretim tekniği kullanılmış. Işık yayan plastik alt katmanlar sayesinde, televizyon istenen şekilde üretilebiliyor. Ayrıca oldukça da esnek.Mağazaların büyük video duvarlarında kullanılabilecek ekran, üzerine entegre edilecek yüz tanıma kameraları ile kullanıcıların kolay bir şekilde giriş yapmasını ve kişisel dökümanlarını düzenleyebilmesini de sağlayacak. Ayrıca 3D simülasyonlar, büyük veri için görselleştirme gibi işlemlerde de kullanılabilecek. Yine, devasa bir oyun ekranı da olabiliyor. Televizyon, önümüzdeki haftalarda başlayacakfuarında boy gösterecek.