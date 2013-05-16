Bang & Olufsen'dan BeoLav 14 isimli yeni surround ses sistemi





Ses teknolojileri konusunda uzman firmalar arasında yer alan Bang & Olufsen, BeoLav 14 isimli yeni surround ses sistemini duyurdu.

Hem fiyat hem de ses kalitesi açısından üst seviye ürünler üreten Bang & Olufsen, bu geleneğini BeoLav 14 isimli yeni surround ses sisteminde de korumuş durumda. 4.1 ya da 5.1 olarak tercih edilebilen yeni sistem, öncelikle firmanın diğer ürünlerinde de olduğu gibi tasarımsal açıdan oldukça şık duruyor. Alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanmış olan sistemin kumaş kaplama bölümleri, farklı renk seçenekleriyle değiştirilebiliyor.

Sınıf D amplifikatör ile gelen subwoofer (8-inç) 280W ve her uydu hoparlörün (2.5-inç) ise 140W olduğu sistem, toplamda 840W ses gücü ortaya koyabiliyor. Özel bağlantı seçenekleri ile televizyonlarla da çalışabilen BeoLav 14 surround ses sistemi, ayrıca özel ısı koruma sistemine, uydu hoparlörlerin duvara asılmasına imkan veren yapıya ve üst seviye ses berraklığına sahip.

Haziran ayında piyasaya çıkacak olan yeni Bang & Olufsen BeoLav 14 surround ses sisteminin 4.1 versiyonu 3995$, 5.1 versiyonu ise 4395$ fiyat etiketiyle firmanın resmi internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.

http://www.bang-olufsen.com/en-US/sound/loudspeakers/beolab-14