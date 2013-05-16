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Bang & Olufsen'dan BeoLav 14 isimli yeni surround ses sistemi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bang & Olufsen'dan BeoLav 14 isimli yeni surround ses sistemi
Ses teknolojileri konusunda uzman firmalar arasında yer alan Bang & Olufsen, BeoLav 14 isimli yeni surround ses sistemini duyurdu.
Hem fiyat hem de ses kalitesi açısından üst seviye ürünler üreten Bang & Olufsen, bu geleneğini BeoLav 14 isimli yeni surround ses sisteminde de korumuş durumda. 4.1 ya da 5.1 olarak tercih edilebilen yeni sistem, öncelikle firmanın diğer ürünlerinde de olduğu gibi tasarımsal açıdan oldukça şık duruyor. Alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanmış olan sistemin kumaş kaplama bölümleri, farklı renk seçenekleriyle değiştirilebiliyor.
Sınıf D amplifikatör ile gelen subwoofer (8-inç) 280W ve her uydu hoparlörün (2.5-inç) ise 140W olduğu sistem, toplamda 840W ses gücü ortaya koyabiliyor. Özel bağlantı seçenekleri ile televizyonlarla da çalışabilen BeoLav 14 surround ses sistemi, ayrıca özel ısı koruma sistemine, uydu hoparlörlerin duvara asılmasına imkan veren yapıya ve üst seviye ses berraklığına sahip.
Haziran ayında piyasaya çıkacak olan yeni Bang & Olufsen BeoLav 14 surround ses sisteminin 4.1 versiyonu 3995$, 5.1 versiyonu ise 4395$ fiyat etiketiyle firmanın resmi internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.
 
Bang & Olufsen'dan BeoLav 14 isimli yeni surround ses sistemi

http://www.bang-olufsen.com/en-US/sound/loudspeakers/beolab-14 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
vallahi dynaudio marka bir ses sistemine baktım 2.eli 17800 ya yok böyle bişey
arabamı alıyom bir ses sistemi alıcaktım allak bullak oldu kafam ne alım
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xmasx 6 yıl
Sanatla yapilan ender markalardan , hatta en hepsindende ileride... Ama bir turlu alamiyorum kahretsin
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zavtra 6 yıl
Bu markayı bir yerde okumuştum; mesela odanızın şekline göre özel açılar ile yerleştiriyorlarmış ses sistemini. Ayrıca yukarıdaki arkadaşın da dediği gibi bu marka estetiğe de çok önem veriyor. Bilindiği üzere ultra lüks sınıf için her zaman uçuk pahallı ürünler üretilmektedir, örneğin milyon dolarlık saatler. Ne de olsa o da zamanı göstermiyor mu?
Mantık iyi ses ile birlikte bu kitleyi de tatmin etmek.
Bu arada Audi marka arabalar da B&O ses sistemi kullanmakta ve hatta bir modelinde Ses sistemini açtığınızda ön konsolda iki tane uydu yukarı doğru çıkarak görsel bir şölen oluşturyorlar
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tec 6 yıl
BOSE vs B&O diyorsan B&O mid lerde çok daha iyi durumda... ben olsam karşılaştırmam. ha bende bose aldım kulaklık dahi bose ama sorun bir neden? çünkü B&O astronomik kalıyor fiyat olarak benim için :) ama bunu fiyatı daha uygunmuş en azından BOSE gibi diyelim :) başka hiç bir sistemde bu sistemlerin verdiği sesi veremez bilginize çıkıp oradan eskiden yaptıkları gibi 750 tl ye z5500 alırım bunun 5 katı ses verir vs demeyin. ha içinizden geçiyorsa öyle bişey yorum yazmayın bari :)
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umut_baris 6 yıl
ayrıca özel ısı koruma sistemine...

reklam kokan cümleler. en fazla hoparlör koruması olur, heatsink olur.
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alito 6 yıl
Ne kadar kaliteli olursa olsun o para bir ses sistemine harcanacaksa, dünya kadar alternatifi var ve o paraya daha iyisini sunan bir ses sistemini kesinlikle bulursunuz.
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IceRulez 6 yıl
büyük para usta, o minik 280 wattlık subwoofer'a ben güvenemem.
bose nin 5.1 serisini alırdım o kadar fiyat verecek olsam
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