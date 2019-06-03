Basınçlı havayla çalışan yumuşak robotlar geliyor

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“Yumuşak Robot” ifadesi bulunduğu ortamın şeklini alabilen veya ulaşılması zor mekanlara ulaşabilen, polimer ya da plastik türevleri malzemelerden üretildikleri için çok daha kıvrak, biyo-uyumluluğu yüksek, daha hafif ve daha az enerji gerektiren robotlar için kullanılıyor.

Bu tür robotların sahip olduğu en büyük dezavantajların başında ise makinelerin çalışırken ihtiyaç duyduğu farklı birçok kablo kullanma zorunluluğu geliyor. Bu tür çoklu kontrol sistemleri, yumuşak robotları için bir yere bağlı kalma zorunluluğu getirdiğinden makineler arzu edilen serbestlikte kullanılamıyor.

Durumun farkında olan Harvard Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar, karşı karşıya oldukları karmaşıklığı azaltmak adına yeni bir yöntem geliştirmişler. Basınçlı havanın kullanıldığı bu yöntem sayesinde çoklu kontrol sistemlerinden kurtulmayı başaran ekip, test için kullanılan bir robotu tek bir kaynak üzerinden hareket ettirebilmiş.

Tek bir hava pompasını robotun üzerinde bulunan farklı büyüklükteki tüplere bağlayan araştırmacılar bu sayede, robotun ayaklarının ne şekilde hareket edebileceğine karar verebiliyor. Hacim akış hızının (sıvının bir nesnenin içinden geçerken karşılaştığı direnci gösteren derece) kontrol edildiği yöntem ile aynı miktarda havanın pompalandığı tüpler büyüklükleri sebebiyle havayı farklı oranda iletiyor ve bu sayede robot istenilen biçimde harekete geçirilebiliyor.

Gerçek hayatta kullanmak için daha erken

Deney için üretilen dört ayaklı test robotu, şu an için harici bir hava kaynağına ihtiyaç duyuyor ve henüz pratikte kullanılmaktan çok uzak. Ancak robotun tasarımındaki sadelik ve kullanılan parçaların azlığı, yumuşak robotlarla ilgili ön yargıları yıkabilecek cinsten.

Ekip lideri Katia Bertoldi deney ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmamız, hacim akış hızı kavramının sıvımsı yumuşak robotların kolay bir şekilde hareket ettirilmesi anlamında bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çalışmamızda sunduğumuz yöntemin, hiçbir yere bağlı olmadan hareket edebilen yumuşak robotların geliştirilmesine önderlik edeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullanmış.

Bahsi geçen robotun nasıl hareket ettiğini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

https://www.seas.harvard.edu/news/2019/05/simplifying-soft-robots