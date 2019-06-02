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Terminator: Dark Fate, 18 yaş sınırıyla gelecek

Terminator: Dark Fate filminin yapımcısı olan James Cameron, filmin R-Rated olarak vizyona gireceğini açıkladı. Cameron, yeni filmi Terminator 1 ve Terminator 2'ye benzetiyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5,1b
2
17
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İlk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni Terminator filmi Terminator: Dark Fate, seriyi köklerine döndürmeye hazırlanıyor. Bugün konuyla ilgili bir röportaj veren yapımcı James Cameron, Dark Fate'in tıpkı ilk iki film gibi 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona gireceğini açıkladı.

1984 ve 1991 yıllarında yayınlanan Terminator 1 ve Terminator 2 filmleri bildiğiniz gibi hala serinin en başarılı yapımları olarak gösteriliyor. Terminator 2'nin ardından üç farklı Terminator filmi daha vizyona girmişti ancak filmlerin hiçbirisi eleştirmenler ve genel izleyici tarafından olumlu yorumlar almayı başaramadı. Bu filmler ayrıca 13 yaş sınırıyla (PG-13) yayınlanmıştı.

Terminator: Dark Fate ise her anlamıyla seriyi köklerine geri döndürmeye çalışacak. Daha önce yapılan açıklamalarda Dark Fate'in, ilk iki filmden sonra çıkan tüm filmleri yok sayacağı belirtilmişti. Yani bir reboot olarak değerlendirilebilir. Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçecek.

Terminator: Dark Fate, ayrıca yaklaşık 28 yılın ardından James Cameron'u da seriye geri döndürüyor. Filmin yapımcılığını üstlenen Cameron, senaryonun da yazarları arasında bulunuyor. Cameron ayrıca filmi yönetmesi için ise Tim Miller ile anlaşmaya varmıştı. Tim Miller bildiğiniz gibi 2016'da vizyona giren Deadpool filmiyle tanınıyor.

James Cameron, yeni filmin anlatım tarzı ve ton olarak ilk iki filme benzeyeceğini söylüyor. Ünlü yönetmen, Dark Fate'in gerçekçi, karanlık ve yoğun bir anlatıma sahip olacağını belirtti. Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.

 

https://theplaylist.net/james-cameron-terminator-dark-fate-rating-20190524/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 1 hf. en beğenilen
bir yapımcı artı 18 yaşı koyuyorsa gişe başarısından çok filmin iyiliğini istiyor demektir. Ben hiç umutlu değilim ama cameron bu işi belki düzeltir..
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darkaura 1 hf.
terminator 1 ve 2yi basarili kilan hic dusmeyen gerilim temposudur. yenilmez yok edilemez bir makinanin hic bitmeyen amasiz bir takibi insanin kalbini sikistirircasina gerilim yaratir. burda kilit nokta izleyicinin makinanin yok edilmezligine ikna olmasi ki, ozellikle 2inci seride sivi metal bir robot bu yok edilmezlik, durdurulamazlik etkisini cok iyi yaratmisti. birinci filmdeki organik doku ile kapli robot fikride yaraticiydi uzerine arnoldun guc sembolu olmus imaji vardi. bana gore basarili aksiyon filminin sirri kotu karakterin imajindadir. yeni seri sivi metal gibi etki yaratacak yenilikci fikirlerle, o rolu kaldiracak bir aktorle kuvvetli yenilmez yok edilemez bir robot imajini yaratabilirse 1 ve 2inci filmin formulunu aynen uygulayip basarili olabilir. 3uncu filmde etki yaratacak bir yeni fikir yoktu, uzerine tx karakterini oynayan arnold gibi guc sembolu bir karaketer olmayinca ayni basariyi yakaliyamadi. victoria's secret mankeni tipinden korkutucu olum robotu olur mu? basarinin formulu aslinda cok basit ama internette sinemada hemen herseyi gormus gunumuz insaninda o etkiyi yaratacak yenilikci farkli bir seyler sunmasi iste o kolay is degil.
terminator 1 ve 2yi basarili kilan hic dusmeyen gerilim temposudur. yenilmez yok edilemez bir makinanin hic bitmeyen amasiz bir takibi insanin kalbini sikistiri...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Hakimutata Insane 5 gün
18 18 18 18 18 18 derler herkesler izler :D
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ONY86 6 gün
kvp +50 olması gerekirken +7 veriliyor.çok da şey değil yani.düşünün 7 yaşındaki çocuklara testere ile insan kesilmesini görmesi sıradan bi olay yada benzin döküp 20 kişinin yakılması.burdan kvp izleyip ülkeyi kurtaran herkese sesleniyorum.elinizdeki ayfonu bırakın.
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LemonEnergy 1 hf.
Gözlerime inanamıyorum. Editörün idamı yok. Haberin dibine kadar eleştiri yok, editörü küçük düşürme de yok :D
Bence büyük bir başarıdır Hasan Aygünoğlu, bu forumda sadece haberin içeriğine yorum yapılması. Tebrikler :)
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darkaura 1 hf.
terminator 1 ve 2yi basarili kilan hic dusmeyen gerilim temposudur. yenilmez yok edilemez bir makinanin hic bitmeyen amasiz bir takibi insanin kalbini sikistirircasina gerilim yaratir. burda kilit nokta izleyicinin makinanin yok edilmezligine ikna olmasi ki, ozellikle 2inci seride sivi metal bir robot bu yok edilmezlik, durdurulamazlik etkisini cok iyi yaratmisti. birinci filmdeki organik doku ile kapli robot fikride yaraticiydi uzerine arnoldun guc sembolu olmus imaji vardi. bana gore basarili aksiyon filminin sirri kotu karakterin imajindadir. yeni seri sivi metal gibi etki yaratacak yenilikci fikirlerle, o rolu kaldiracak bir aktorle kuvvetli yenilmez yok edilemez bir robot imajini yaratabilirse 1 ve 2inci filmin formulunu aynen uygulayip basarili olabilir. 3uncu filmde etki yaratacak bir yeni fikir yoktu, uzerine tx karakterini oynayan arnold gibi guc sembolu bir karaketer olmayinca ayni basariyi yakaliyamadi. victoria's secret mankeni tipinden korkutucu olum robotu olur mu? basarinin formulu aslinda cok basit ama internette sinemada hemen herseyi gormus gunumuz insaninda o etkiyi yaratacak yenilikci farkli bir seyler sunmasi iste o kolay is degil.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Mutlak.Sıfır 1 hf. darkaura
Dediğiniz gibi Terminator bir gerilim filmidiri hocam robotun amansız takibi insanı gerer ilk 2 filmi de iyi yapan buydu zaten. Sonra seriyi klasik aksiyon filmine çevirdiler James Cameron bu filmle döndü ama fragmana bakınca ben yine ekstra bir şey göremedim.
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Kulak Misafiri 6 gün darkaura
O etki artık günümüzde çok zor. Geçmişte bilgiye ulaşmak zordu ve ona göre tahmin ve hayal etme gücü sınırlıydı. Gelen filmler ve konuları da ona göre büyük etki oluşturuyordu. Şimdi bunu yakalamak çok zor. 2’den sonraki denemeler biraz 2’nin gölgesinde kalmıştı. Bir tanesi hariç. O bitanesi biraz farklılık katmıştı. Bence bu serinin 2’den sonraki en iyi devam filmi Salvation’dı :) Salvation’ı yedirmeyeceğim.
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al-ozaria 1 hf.
İşin içinde bu varsa bir şeylerin *oka sarması kaçınılmazdır.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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QuexSeeL 1 hf.
+18 yaş kriteri ile film bende olumlu bir izlenim yakaladı. Film pek umurumda değildi fragmanı görünce peeeh deyip hiç umursamamıştım. Marvel gibi fragman başka film başka çıkarsa iyi olur.
Ne olur artık şu fragmanlara filmin özetini, kritik sahnelerini koymayın eyy hollywood! Terminatör geliyor de kırmızı gözü göster bize, Sarah Conor jeepten insin, ufukta karanlık bir atmosfer 40 saniyelik bir tanıtım ver altına da terminatör film müziğini yaz şu tarihte sinemalarda diye yeter gider. Seriyi bilen zaten koşa koşa gidecek ilk haftasında.
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Spider_hip 1 hf. QuexSeeL
Fragman konusuna katılıyorum. Direk fragman bile değil Teaser demişler, epey bir şey yayınlamışlar. Fragmanlar oldu artık 1,5 3 dk . Hatta film çıkana kadar 2-3 farklı fragman yayınlayıp neredeyse tüm filmi anlatıyorlar. Harbi heyecanı kalmıyor. Eskiden fragman dediğin harbiden de o bahsettiğiniz gibi kırmızı bir göz görünürdü, insan bu ne acaba diye gerilirdi. O minvalde geçerdi.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 hf.
bu yaş sınırına uymuyorlar ki sinemalara deadpool filmini çoluk çocukla izledik
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津波 1 hf.
Bu haber biraz heyecanlandırdı beni yalan yok.
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DARTH_BLACK 1 hf.
2. filmden sonrasını yok sayarak farklı bir çizgiden ilerlemek istiyorlar ama trailer da arnold göründü? yani 2. filmde terminatör kendi kendini yok etmişti? benim kafamı karıştıran tek konu bu oldu trailerda.çok beklenti içinde değilim ama james cameron elinin değidiği bir yapım olacağından 2.film sonrası çekilen yapımlara göre iyi bir film olacağını düşünüyorum.
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KaleyDeskop 1 hf. en beğenilen
bir yapımcı artı 18 yaşı koyuyorsa gişe başarısından çok filmin iyiliğini istiyor demektir. Ben hiç umutlu değilim ama cameron bu işi belki düzeltir..
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