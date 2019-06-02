Terminator: Dark Fate, 18 yaş sınırıyla gelecek

İlk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni Terminator filmi Terminator: Dark Fate, seriyi köklerine döndürmeye hazırlanıyor. Bugün konuyla ilgili bir röportaj veren yapımcı James Cameron, Dark Fate'in tıpkı ilk iki film gibi 18 yaş sınırıyla (R-Rated) vizyona gireceğini açıkladı.
1984 ve 1991 yıllarında yayınlanan Terminator 1 ve Terminator 2 filmleri bildiğiniz gibi hala serinin en başarılı yapımları olarak gösteriliyor. Terminator 2'nin ardından üç farklı Terminator filmi daha vizyona girmişti ancak filmlerin hiçbirisi eleştirmenler ve genel izleyici tarafından olumlu yorumlar almayı başaramadı. Bu filmler ayrıca 13 yaş sınırıyla (PG-13) yayınlanmıştı.
Terminator: Dark Fate ise her anlamıyla seriyi köklerine geri döndürmeye çalışacak. Daha önce yapılan açıklamalarda Dark Fate'in, ilk iki filmden sonra çıkan tüm filmleri yok sayacağı belirtilmişti. Yani bir reboot olarak değerlendirilebilir. Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçecek.
Terminator: Dark Fate, ayrıca yaklaşık 28 yılın ardından James Cameron'u da seriye geri döndürüyor. Filmin yapımcılığını üstlenen Cameron, senaryonun da yazarları arasında bulunuyor. Cameron ayrıca filmi yönetmesi için ise Tim Miller ile anlaşmaya varmıştı. Tim Miller bildiğiniz gibi 2016'da vizyona giren Deadpool filmiyle tanınıyor.
James Cameron, yeni filmin anlatım tarzı ve ton olarak ilk iki filme benzeyeceğini söylüyor. Ünlü yönetmen, Dark Fate'in gerçekçi, karanlık ve yoğun bir anlatıma sahip olacağını belirtti. Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.
1984 ve 1991 yıllarında yayınlanan Terminator 1 ve Terminator 2 filmleri bildiğiniz gibi hala serinin en başarılı yapımları olarak gösteriliyor. Terminator 2'nin ardından üç farklı Terminator filmi daha vizyona girmişti ancak filmlerin hiçbirisi eleştirmenler ve genel izleyici tarafından olumlu yorumlar almayı başaramadı. Bu filmler ayrıca 13 yaş sınırıyla (PG-13) yayınlanmıştı.
Terminator: Dark Fate ise her anlamıyla seriyi köklerine geri döndürmeye çalışacak. Daha önce yapılan açıklamalarda Dark Fate'in, ilk iki filmden sonra çıkan tüm filmleri yok sayacağı belirtilmişti. Yani bir reboot olarak değerlendirilebilir. Dark Fate, hikaye anlamında Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçecek.
Terminator: Dark Fate, ayrıca yaklaşık 28 yılın ardından James Cameron'u da seriye geri döndürüyor. Filmin yapımcılığını üstlenen Cameron, senaryonun da yazarları arasında bulunuyor. Cameron ayrıca filmi yönetmesi için ise Tim Miller ile anlaşmaya varmıştı. Tim Miller bildiğiniz gibi 2016'da vizyona giren Deadpool filmiyle tanınıyor.
James Cameron, yeni filmin anlatım tarzı ve ton olarak ilk iki filme benzeyeceğini söylüyor. Ünlü yönetmen, Dark Fate'in gerçekçi, karanlık ve yoğun bir anlatıma sahip olacağını belirtti. Terminator: Dark Fate, 1 Kasım 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.
https://theplaylist.net/james-cameron-terminator-dark-fate-rating-20190524/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence büyük bir başarıdır Hasan Aygünoğlu, bu forumda sadece haberin içeriğine yorum yapılması. Tebrikler :)
Ne olur artık şu fragmanlara filmin özetini, kritik sahnelerini koymayın eyy hollywood! Terminatör geliyor de kırmızı gözü göster bize, Sarah Conor jeepten insin, ufukta karanlık bir atmosfer 40 saniyelik bir tanıtım ver altına da terminatör film müziğini yaz şu tarihte sinemalarda diye yeter gider. Seriyi bilen zaten koşa koşa gidecek ilk haftasında.
2 Misafir
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