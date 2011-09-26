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Basis'den giyilebilir sağlık ve kalp takip cihazı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelişen teknoloji sayesinde devamlı doktor kontrolü altında tutulması gereken pek çok vücut fonksiyonu artık evlerden bile takip edilebilir hale geliyor. Küçük bir girişim olarak başlayan ancak başarılı işlere imza atan Basis Science firması kalp hastalarına yönelik giyilebilir takip cihazını satışa sunuyor.

Bir yıllık bir geliştirme sürecinin ürünü olan B1 Basis Band adı verilen cihaz kola takılabiliyor ve gün boyunca kalp ritmini ve sağlık fonksiyonlarını takip ediyor.

Piyasada rakip ürünler de mevcut ancak B1 Basis Band fonksiyon olarak daha gelişmiş. Rakipleri takip işlemini genelde GPS bazlı çözümlerle gerçekleştiriyor. 3 eksenli akselerometre, optik kalp takip motoru, deri ısı sensörü, galvanik deri tepki densörü gibi onlarca sensöre sahip olan ürün kalp ritmini, kalori seviyesini, uyku düzenini ve diğer fizyolojik değerleri sürekli ölçüm altında tutuyor.
Fiyatı 199$ olan ürün kol saati şeklinde kola takılabiliyor, üzerindeki LCD ekranı ile verileri gösteriyor ve saat tarih fonksiyonu ile standart saatinizin eksikliğini hissettirmiyor.

Kullandığı bir seri algoritma gürültüyü keserek ölçümlerin tam ve eksiksiz olarak gerçekleşmesini sağlıyor. 

En önemli özelliği ise web tabanlı bir kontrol paneline verilerinizi aktararak bir günlük tutmanızı da sağlıyor. Böylece hangi gün sağlık değerleriniz hangi seviyede görebiliyorsunuz. Kontrol paneli günlük sağlık değerlerinize göre size öneriler ve bildirimler sunuyor. Oyun tadındaki deneyimlerle size çeşitli egzersiz görevleri veriyor ve sosyal ağlar üzerinden verilerinizi yakınlarınızla veya terapistinizle paylaşmanızı sağlıyor.

Basis CEO'su Jef Holove insanların sağlık fonksiyonlarını takip etme ve kontrol etme işlemleri için her yıl ödedikleri yüksek miktarda ücretleri bu cihaz ile minimuma çekmek istediklerini belirtiyor. 
Basis Band su geçirmez polikarbonat maddeden imal edilmiş. Bir haftaya yakın kullanım süresi sunan bataryası şarj edilebiliyor.

Ürün yıl sonuna doğru piyasada olacak.

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arel.gr 8 yıl
taskalp
Pilin ömrünün bir süre sonra bitmesi kötü olmuş

bu ozelliklerle pilin bitmesi kacinilmaz,asıl bu detayi olumluya ceviren hal sarz edilebilmesi.
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arel.gr 8 yıl
evet saat ureteceksen bu gibi ozellikler de yukleyeceksin.
tabiiki bu urunun saat ozelligi ceplerde oldugu gibi zurnanin son deligi.
yeri gelmisken defalarca katlama fiyatlarla pazarlanan,yillarin alisilmiz ozellikli PRChina'da fason uretilip,markalanan,artik neyin kalitesiyse saatlere verilen parlara yazik.
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Neyıh 8 yıl
Pilin ömrünün bir süre sonra bitmesi kötü olmuş
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karaköy_soğancısı 8 yıl
woow vücud geliştirmeye gidiyoduk bu iyi oldu gelsin alalım bitane :))
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TELESCOPE 8 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

woow vücud geliştirmeye gidiyoduk bu iyi oldu gelsin alalım bitane :))


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