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Batman: Arkham Knight için çoklu ekran kartı desteği yok

PC platformu için yayımlandığı günden bu yana başından problemler eksik olmayan Batman: Arkham Knight oyunu, oyunculara yine bir hayal kırıklığı yaşatacak gibi görünüyor.
3 yıl
3,1b
1
22
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Batman: Arkham Knight için çoklu ekran kartı desteği yok


Konsol tarafında başarılı işler çıkarmasına karşın PC tarafında büyük hayal kırıklığı yaratan ve uzun bir süreç sonunda büyük hatalarından arınabilen Batman: Arkham Knight oyunu için hayranlarına kötü bir haber daha geldi.

Warner Bros. tarafından yapılan açıklamada, Steam üzerinden tekrar satışa sunulan Batman: Arkham Knight oyununda çoklu ekran kartı kullanımı anlamında SLI ve Crossfire desteği sunulmayacağı dile getirildi. Hali hazırda PC tarafındaki problemler ile hayal kırıklığı yaşayan oyuncular, çoklu ekran kartı desteği ile bir nebze olsun teselli bulmak  istiyordu ancak bu da olmadı.

Batman: Arkham Knight için geliştirici ekip ve grafik birimi tasarımcıları son birkaç aydır yoğun bir çalışma içerisindeydi. Yapılan çalışmalar sonucunda çoklu ekran kartı kullanımının performansa çok az bir katkı sağladığı ancak oyuncular için yeni sorunlar ortaya çıkarma ihtimali olduğu görüldü. 

Warner Bros. ortaya çıkan sonuçlar neticesinde istemeden de olsa çoklu ekran kartı desteği üzerindeki çalışmalarını sonlandırdı ve oyuna da bu desteği sunamayacak. Firma bu aksaklık nedeniyle oyunculardan özür diliyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/no-multi-gpu-support-for-batman.html Yorum Yaz
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H.E.B Sup 3 yıl en beğenilen
Konsoldan portlanmış oyunların kaderi budur.Cf ve sli sistemde 2.kartın hiç bir getirisinin olmadığı uygulamalar pc için fiyaskodan öte değil.2 kartınız var bir kartınız çalışıyor nedeni ise oyun.Oyuna gg demek lazım bu durumda.
Konsoldan portlanmış oyunların kaderi budur.Cf ve sli sistemde 2.kartın hiç bir getirisinin olmadığı uygulamalar pc için fiyaskodan öte değil.2 kartınız var bir...
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orithyia 3 yıl
im vengeance im the night im batman :)
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orithyia 3 yıl
nolursa olsun oynamaya değer sonucta batman
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BekirTemel 3 yıl
bu oyun skandal gibi bir şey oldu zaten pek de ses getirmedi.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
sli-crossfire pişmanlıktır
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
PS4 te bu oyuna sahibim. Takılmadan yağ gibi çalışıyor. PC nin gücü konsolun kat ve kat üstünde olmasına rağmen bir türlü oyun geliştiricileri kaynakları verimli kullanmıyorlar. Ya da bilerek bol keseden kaynak kullanıyorlar ki insanlar dünya kadar para harcasın donanıma.

Şöyle düşünün oyunlar olmasa kim bilgisayarını ne güçlükle değiştirir? 4 senelik i5 işlemci 4gb ram bu forumdaki insanların %80 nin işini görür. ama işin içine oyun girdimi 2-3 yılda bir bir ton para döküp donanımı yenilemek gerekiyor. Bugün iyi bir ekran kartı alayım desen 1500 tl parayı gözden çıkarman gerek.

Bir nevi donanım satışları pc oyunlarına bel bağlı. Diğer taraftan bakıyorsun Tek bir ekran kartı parasına aldığın bir konsolda canavar gibi oyun oynatıyorsun. Ama konsolda da oyun fiyatlarından öpüyorlar kullanıcıyı.

Nitekim pc ve konsol olarak her türlü bizi öpen güzel bir sistem kurmuşlar. Hangi tarafı seçersen seç mutlaka öpülüyorsun.
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Zxss 3 yıl
rabbitweed
Zxss1080P de hiç sorunsuz tüm ayarlar dipte 50 - 60 fps oynadım Gtx 970 i7 4790K 120 gig Samsung SSD 16gig 1600Mhz Ramler ile.
herkesi neden kendin gibi dusunuyorsun

Demek istediğim 2k 4k vs oynamak istemiyorsanız o SLI vs gerek yok ki sistemim high end bir sistem değil.Daha çok md range.
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rabbitweed 3 yıl
Zxss
1080P de hiç sorunsuz tüm ayarlar dipte 50 - 60 fps oynadım Gtx 970 i7 4790K 120 gig Samsung SSD 16gig 1600Mhz Ramler ile.

herkesi neden kendin gibi dusunuyorsun
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Zxss 3 yıl
1080P de hiç sorunsuz tüm ayarlar dipte 50 - 60 fps oynadım Gtx 970 i7 4790K 120 gig Samsung SSD 16gig 1600Mhz Ramler ile.
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Turist55 3 yıl
Yeni nesil pcler çok dandik donanımla çıktı kaldırmıyor işte ne şikayet ediyorsunuz
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Master_Evil 3 yıl
oyunu bitireli kaç ay oldu, çıksa nolur bu saatten sonra
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Rachsuchtig 3 yıl Turist55
Turist55
Yeni nesil pcler çok dandik donanımla çıktı kaldırmıyor işte ne şikayet ediyorsunuz

İnce ama güzel bir espiri anlamayanlar eksilemiş hemen
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RaDReS 3 yıl
şu anda sorunlar devam ediyor zaten oyundan atma sorununa çözüm bulabilen yok steam forumlarında.
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DreamofMirrorss 3 yıl
dr20mouse
Konudan farklı olacak ama SLI veya Crossfire çok güzel bir sistem aslında yeni nesil konsolların sıkıntılarını çözmek için Crossfirelı sistem yapılsa, konsollar için daha iyi olmaz mı?

Konsollar ekran kartı ile dahi çalışmıyor,ekran chipiyle çalışıyor buna da APU deniyor...Eğer öyle bişey yapılırsa ona konsol değil pc deriz.
Ama belki Xbox tarafında sonraki nesilde bu olabilir ama olması çok düşük bir ihtimal demedi demeyin
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*siteci* 3 yıl DreamofMirrorss
Amd APU'larda Radeon r7 240 ve r7 250 ile crossfire yapabiliyorsun. Aslında Ps4 VR edition adı altında böyle bir şey çıkarılabilir. Normal oyunlar tek gpu üzerinde çalışır, VR destekli oyunlar ise Crossfire üzerinden iki gpu'nun gücünü alır. Konsol olmasının artısı da Crossfire optimizasyonu çok iyi yapılabilir.
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