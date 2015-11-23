Batman: Arkham Knight için çoklu ekran kartı desteği yok





Konsol tarafında başarılı işler çıkarmasına karşın PC tarafında büyük hayal kırıklığı yaratan ve uzun bir süreç sonunda büyük hatalarından arınabilen Batman: Arkham Knight oyunu için hayranlarına kötü bir haber daha geldi.





Warner Bros. tarafından yapılan açıklamada, Steam üzerinden tekrar satışa sunulan Batman: Arkham Knight oyununda çoklu ekran kartı kullanımı anlamında SLI ve Crossfire desteği sunulmayacağı dile getirildi. Hali hazırda PC tarafındaki problemler ile hayal kırıklığı yaşayan oyuncular, çoklu ekran kartı desteği ile bir nebze olsun teselli bulmak istiyordu ancak bu da olmadı.





Batman: Arkham Knight için geliştirici ekip ve grafik birimi tasarımcıları son birkaç aydır yoğun bir çalışma içerisindeydi. Yapılan çalışmalar sonucunda çoklu ekran kartı kullanımının performansa çok az bir katkı sağladığı ancak oyuncular için yeni sorunlar ortaya çıkarma ihtimali olduğu görüldü.





Warner Bros. ortaya çıkan sonuçlar neticesinde istemeden de olsa çoklu ekran kartı desteği üzerindeki çalışmalarını sonlandırdı ve oyuna da bu desteği sunamayacak. Firma bu aksaklık nedeniyle oyunculardan özür diliyor.

http://www.guru3d.com/news-story/no-multi-gpu-support-for-batman.html