Batman: Arkham Knight için çoklu ekran kartı desteği yok

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Konsol tarafında başarılı işler çıkarmasına karşın PC tarafında büyük hayal kırıklığı yaratan ve uzun bir süreç sonunda büyük hatalarından arınabilen Batman: Arkham Knight oyunu için hayranlarına kötü bir haber daha geldi.
Warner Bros. tarafından yapılan açıklamada, Steam üzerinden tekrar satışa sunulan Batman: Arkham Knight oyununda çoklu ekran kartı kullanımı anlamında SLI ve Crossfire desteği sunulmayacağı dile getirildi. Hali hazırda PC tarafındaki problemler ile hayal kırıklığı yaşayan oyuncular, çoklu ekran kartı desteği ile bir nebze olsun teselli bulmak istiyordu ancak bu da olmadı.
Batman: Arkham Knight için geliştirici ekip ve grafik birimi tasarımcıları son birkaç aydır yoğun bir çalışma içerisindeydi. Yapılan çalışmalar sonucunda çoklu ekran kartı kullanımının performansa çok az bir katkı sağladığı ancak oyuncular için yeni sorunlar ortaya çıkarma ihtimali olduğu görüldü.
Warner Bros. ortaya çıkan sonuçlar neticesinde istemeden de olsa çoklu ekran kartı desteği üzerindeki çalışmalarını sonlandırdı ve oyuna da bu desteği sunamayacak. Firma bu aksaklık nedeniyle oyunculardan özür diliyor.
http://www.guru3d.com/news-story/no-multi-gpu-support-for-batman.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şöyle düşünün oyunlar olmasa kim bilgisayarını ne güçlükle değiştirir? 4 senelik i5 işlemci 4gb ram bu forumdaki insanların %80 nin işini görür. ama işin içine oyun girdimi 2-3 yılda bir bir ton para döküp donanımı yenilemek gerekiyor. Bugün iyi bir ekran kartı alayım desen 1500 tl parayı gözden çıkarman gerek.
Bir nevi donanım satışları pc oyunlarına bel bağlı. Diğer taraftan bakıyorsun Tek bir ekran kartı parasına aldığın bir konsolda canavar gibi oyun oynatıyorsun. Ama konsolda da oyun fiyatlarından öpüyorlar kullanıcıyı.
Nitekim pc ve konsol olarak her türlü bizi öpen güzel bir sistem kurmuşlar. Hangi tarafı seçersen seç mutlaka öpülüyorsun.
Demek istediğim 2k 4k vs oynamak istemiyorsanız o SLI vs gerek yok ki sistemim high end bir sistem değil.Daha çok md range.
herkesi neden kendin gibi dusunuyorsun
İnce ama güzel bir espiri anlamayanlar eksilemiş hemen
Konsollar ekran kartı ile dahi çalışmıyor,ekran chipiyle çalışıyor buna da APU deniyor...Eğer öyle bişey yapılırsa ona konsol değil pc deriz.
Ama belki Xbox tarafında sonraki nesilde bu olabilir ama olması çok düşük bir ihtimal demedi demeyin
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