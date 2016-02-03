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Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu

Tüm zamanların en pahalı filmi olması beklenen Batman v Superman: Dawn of Justice'in bütçesi belli oldu. Filmin içerisinde Türk Hava Yolları logosunu da göreceğiz.
3 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu


Bu yılın en çok merak edilen filmlerinin başında gelen Batman v Superman: Dawn of Justice, bütçesiyle de oldukça konuşulacağa benziyor. Tüm zamanların en pahalı filmi olması beklenen Batman v Superman: Dawn of Justice için 410 milyon dolar seviyelerinden bahsediliyordu. Filmin net bütçesini ise THY yönetim kurulu başkanı İlker Ayrı açıkladı. 

Warner Bros. ile THY'nin sponsorluk anlaşmasında konuşan İlker Ayrı, çok önemli bir ortaklığa imza attıklarını ve 350 milyon dolarlık bütçe ile bu yılki en büyük Hollywood yapımlarından birisi olacak filmin bu önemi daha da artırdığını belirtti. Böylece, filmin bütçesi de resmiyete kavuşmuş oldu.


Sponsorluk anlaşması kapsamında, THY'nin Boeing 777 uçaklarından birisi Batman v Superman: Dawn of Justice filminin teması ile süslenecek. Ayrıca filmin bazı sahnelerinde THY uçağının dış ve iç görünümlerine şahit olacağız. Filme ait fragmanların bazılarında hali hazırda THY logosuna rastlayabiliyoruz. Yine filmin iki önemli başrol oyuncusu Ben Affleck ve Jesse Eisenberg, THY'nin bir reklam filminde oynayacak. 

Önceki yıllarda da Kobe Bryant ve Lionel Messi'nin rol aldığı THY reklamları çok konuşulmuş, YouTube'nin en çok izlenen videoları arasında yerini almıştı. THY'nin marka tanınırlığının artırılması adına, Batman v Superman: Dawn of Justice sponsorluğu çok daha büyük bir katkı yapacaktır.  

http://www.comicbookmovie.com/batman_vs_superman/batman-v-superman-dawn-of-justice-possible-film-budget-a130401 Yorum Yaz
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Fenomenon 3 yıl en beğenilen fuujitsu
fuujitsu
Anasını satayım gidip bu heriflere milyon dolarları döküyorlar. Sonra bize fahiş fiyatlardan uçak bileti satıyorlar.

Hocam öyle ama marka bilinirliği için bu tür yatırımlar gerekli. THY muhtemelen en çok bilinen Türk firmasıdır.
fuujitsuAnasını satayım gidip bu heriflere milyon dolarları döküyorlar. Sonra bize fahiş fiyatlardan uçak bileti satıyorlar.H...
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Yanıtla +15
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fuujitsu 3 yıl
Anasını satayım gidip bu heriflere milyon dolarları döküyorlar. Sonra bize fahiş fiyatlardan uçak bileti satıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +8
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Mr. Jingles 3 yıl omelette
Paul Leonard Newman
ulan ne kadar sacma bir fikir bu ya. versus ne alaka anlayamadim gitti, ne kadar gereksiz bir film, uyduruk bir senaryo üzerine bol efektli çöplük olacak belli ki

Sana göre gereksiz. Bu filmi yıllardır bekleyen çizgi roman severler var. Ayrıca bu tam anlamıyla bir versus değil. Özellikle Batman v Superman denilmesinin sebebi bu. Yoksa oraya vs koyulurdu. Kendinize göre gereksiz bulduğunuz şeyleri genelleme yaparak eleştirmeyin. O zaman bütün filmler gereksiz olur.
Paul Leonard Newmanulan ne kadar sacma bir fikir bu ya. versus ne alaka anlayamadim gitti, ne kadar gereksiz bir film, uyduruk bir senaryo üze...
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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BoRriZ 3 yıl
fuujitsu
Anasını satayım gidip bu heriflere milyon dolarları döküyorlar. Sonra bize fahiş fiyatlardan uçak bileti satıyorlar.

fahiş fiyat derken?
sen 10 yıl önce Uçakla seyahatin U'sunu diyemiyordun.
Marka olmak basit bi iş değil.
küçük düşünmeye devam edin siz ;)
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DH Misafiri 3 yıl
Gotham ve Metropolis biletlerinin fiyatları hakkında bir bilgi mevcut mu? Filmin çekildiği şehirleri ziyaret etmeyi çok isterim.
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aycibin 3 yıl
nolan'ın bale ile çevirdiği batman serisi kurgu,atmosfer,seslendirme ve oyunculuk olarak mükemmeldi.üzerine yapılacak her bölüm gölgesinde kalacaktır bence.karakteri sevdiğim için izlerim ama biraz lay lay lom olmasını bekliyorum.gal gadot'un wonder woman olması filme bir çekicilik katacak orası kesin :)
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fthkn 3 yıl
hem batman hem süpermen kendi içinde tutarlı mantığa sahip iki film serisi ama ikisini bir filmde buluşturmanın hiçbir mantığı yok. Ne uydurduklarını tahmin edemiyorum çünkü ilk filmi izlemedim ve asla bakmam bile. Batman ve Süperman serilerine ve ikisinin geçmişine saygısızlık yapıyorlar. Her ikisi de çizgi romanlardan bu yana efsane olmuş hikayeler. İlk baskı süperman çizgi roman geçenlerde 1 milyon dolara satıldı. Ne kadar manevi etkisi olduğunu herkes biliyor. Batman de aynı manevi değere sahip birçok insan için.
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Mr. Jingles 3 yıl fthkn
Nasıl mantık yok asıl bunca yıl bir araya gelmedikleri için mantık yok. TDKR'yi hiç mi duymadın? Veya JL'yi? Batman ve Superman yıllardır çizgi roman sayılarında birçok kez bir araya geldiler. En son yanlış hatırlamıyorsam JL serisinde bir araya geldiler. Ayrıca hikaye yazılırken TDKR'den esinlenildi. Karakterlere saygısızlık falan da yok. Çizgi roman okumadığın belli oluyor. Ne Superman okumuşsun ne Batman. Bilmeden etmeden yorum yapmayalım. Çizgi roman severlerin yıllardır hayalini kurduğu film bu. Nihayet bu yıl gerçek oluyor. İyi olur kötü olur onu bilemeyiz. Asıl hata yıllardır çizgi romanlarda bir araya gelen bu ikiliyi bunca yıldır sinemada buluşturmamaktı. Sinemada görmek ayrı bir heyecan ayrı bir zevk.
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kılıç-61 3 yıl
Ekrem vs android olda daha tutardi
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OverClocK1ng 3 yıl
Paul Leonard Newman
ulan ne kadar sacma bir fikir bu ya. versus ne alaka anlayamadim gitti, ne kadar gereksiz bir film, uyduruk bir senaryo üzerine bol efektli çöplük olacak belli ki

İyi o zaman. Cem Yılmaz'ın bir lafı vardı. Titanik filminin sonunda batacak. O zaman niye filme gidelim ki lafı. Ona benzemiş. Ben Adalet Takımını bekliyorum. Bu film de Adaletin Şafağı, yani Adelet Takımının başlangıç filmi. Sana göre gereksiz, bana göre oynadığı 1. gün izlerim.
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redoracle 3 yıl
Milyon dökeceklerse tüm dünyada iş yapacak şeylere döksünler,oba makarna gibi esra erol'a mı dökselerdi milyonları.
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BekirTemel 3 yıl
ben merakla bekliyorum filmi,thy ye dilerim güzel döner bu anlaşma
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20likcivi 3 yıl
ulen gene gelmiş ucuz biletçiler. Yahu paran yok ryan air pegasus cart curta bin kardeşim. Adam satıyor alanı da var gerçekten çok iyi reklam da yapıyorlar. Ha bunları yaparken sen abidik gubudik abiye ucuz bilet de temin etsinler demi süpreman mi la bu ?
Güzel reklam anlaşması cidden butun dünya bu filmi bekliyor.
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omelette 3 yıl
ulan ne kadar sacma bir fikir bu ya. versus ne alaka anlayamadim gitti, ne kadar gereksiz bir film, uyduruk bir senaryo üzerine bol efektli çöplük olacak belli ki
1 Yanıt Yanıtla +3
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Mr. Jingles 3 yıl omelette
Paul Leonard Newman
ulan ne kadar sacma bir fikir bu ya. versus ne alaka anlayamadim gitti, ne kadar gereksiz bir film, uyduruk bir senaryo üzerine bol efektli çöplük olacak belli ki

Sana göre gereksiz. Bu filmi yıllardır bekleyen çizgi roman severler var. Ayrıca bu tam anlamıyla bir versus değil. Özellikle Batman v Superman denilmesinin sebebi bu. Yoksa oraya vs koyulurdu. Kendinize göre gereksiz bulduğunuz şeyleri genelleme yaparak eleştirmeyin. O zaman bütün filmler gereksiz olur.
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Aslanhan. 3 yıl
12 saat yerine 1 saat sürmesine raziyiz diye kullaniyoruz yoksa ciddi sorunlari var havayolu sirketlerinin. Kalkis saatleri neredeyse her defasinda aksiyor bazen 20-30 dakika. Anadolu jet, pegasus gibi firmalara ait iç hat uçaklarina, uçak yerine hava otobüsü demek daha mantikli sanki, diz koltuk mesafesi o kadar az ki konfor filan hak getire. Mümkün olsa ayakta yolcu alirlar daha fazla para kazanmak için. Bilet fiyatlari cidden pahalli uçak bos degilse yada 1-2 ay önceden satin almiyorsaniz sayet. Zaten pegasus adama su bile vermez bedava. Anadolu jet yine insafli o konuda.
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