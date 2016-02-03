Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu





Bu yılın en çok merak edilen filmlerinin başında gelen Batman v Superman: Dawn of Justice, bütçesiyle de oldukça konuşulacağa benziyor. Tüm zamanların en pahalı filmi olması beklenen Batman v Superman: Dawn of Justice için 410 milyon dolar seviyelerinden bahsediliyordu. Filmin net bütçesini ise THY yönetim kurulu başkanı İlker Ayrı açıkladı.





Warner Bros. ile THY'nin sponsorluk anlaşmasında konuşan İlker Ayrı, çok önemli bir ortaklığa imza attıklarını ve 350 milyon dolarlık bütçe ile bu yılki en büyük Hollywood yapımlarından birisi olacak filmin bu önemi daha da artırdığını belirtti. Böylece, filmin bütçesi de resmiyete kavuşmuş oldu.









Sponsorluk anlaşması kapsamında, THY'nin Boeing 777 uçaklarından birisi Batman v Superman: Dawn of Justice filminin teması ile süslenecek. Ayrıca filmin bazı sahnelerinde THY uçağının dış ve iç görünümlerine şahit olacağız. Filme ait fragmanların bazılarında hali hazırda THY logosuna rastlayabiliyoruz. Yine filmin iki önemli başrol oyuncusu Ben Affleck ve Jesse Eisenberg, THY'nin bir reklam filminde oynayacak.





Önceki yıllarda da Kobe Bryant ve Lionel Messi'nin rol aldığı THY reklamları çok konuşulmuş, YouTube'nin en çok izlenen videoları arasında yerini almıştı. THY'nin marka tanınırlığının artırılması adına, Batman v Superman: Dawn of Justice sponsorluğu çok daha büyük bir katkı yapacaktır.

http://www.comicbookmovie.com/batman_vs_superman/batman-v-superman-dawn-of-justice-possible-film-budget-a130401