Battle For Azeroth WoW genişleme paketi duyuruldu

Devasa çok oyunculu çevrim içi oyun sektöründe en uzun soluklu yapımlardan birisi olmayı başaran World of Warcraft, yeni genişleme paketi ile sektörde yer almaya devam edeceğini gösterdi.

Battle for Azeroth neler sunuyor?

BlizzCon 2017 etkinliğinde duyurulan Battle for Azeroth genişleme paketi yeni bölgeler, yeni materyal, yeni ekipmanlar ve en önemlisi daha yüksek seviye sınırı gibi özelliklerle geliyor.

Alliance ve Horde geriliminin biraz daha tırmandığı genişleme paketinde oyuncular 120 seviyeye kadar yükselebiliyor. Paketi satın alan herkesin anında 110 seviyeye yükselmesine de imkan tanınmış.

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Yeni pakette Horde tarafı için Zandalar, Alliance için ise Kul Tiras krallıkları oyuna ekleniyor. Yine Azeroth içerisinde adalar bölgesinde oyuncular kaynakları toplama için birbirleriyle veya yapay zeka ile mücadele edecek.

Klasik Warcraft savaşlarından ilham alan Warfront adındaki PvE modunda oyuncular 20 kişiye kadar ekipler kurarak kaynakları ele geçirmeye çalışıyor. Ayrıca Azerite materyali ile yeni güçler kazanabiliyorsunuz. Genişleme paketinin gelecek yıl sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor.