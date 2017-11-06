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Battle For Azeroth WoW genişleme paketi duyuruldu

Allience ve Horde gerilimini biraz daha tırmandıracak olan yeni Battle For Azeroth genişleme paketi yeni bölgeler ve 120 karakter seviye sınırlaması getiriyor.
1 yıl
2,3b
1
12
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Devasa çok oyunculu çevrim içi oyun sektöründe en uzun soluklu yapımlardan birisi olmayı başaran World of Warcraft, yeni genişleme paketi ile sektörde yer almaya devam edeceğini gösterdi.

Battle for Azeroth neler sunuyor?

BlizzCon 2017 etkinliğinde duyurulan Battle for Azeroth genişleme paketi yeni bölgeler, yeni materyal, yeni ekipmanlar ve en önemlisi daha yüksek seviye sınırı gibi özelliklerle geliyor.

Alliance ve Horde geriliminin biraz daha tırmandığı genişleme paketinde oyuncular 120 seviyeye kadar yükselebiliyor. Paketi satın alan herkesin anında 110 seviyeye yükselmesine de imkan tanınmış.

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Yeni pakette Horde tarafı için Zandalar, Alliance için ise Kul Tiras krallıkları oyuna ekleniyor. Yine Azeroth içerisinde adalar bölgesinde oyuncular kaynakları toplama için birbirleriyle veya yapay zeka ile mücadele edecek.

Klasik Warcraft savaşlarından ilham alan Warfront adındaki PvE modunda oyuncular 20 kişiye kadar ekipler kurarak kaynakları ele geçirmeye çalışıyor. Ayrıca Azerite materyali ile yeni güçler kazanabiliyorsunuz. Genişleme paketinin gelecek yıl sonbahar aylarında gelmesi bekleniyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/59746/blizzard-reveals-new-battle-azeroth-wow-expansion/index.html Yorum Yaz
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asig 1 yıl en beğenilen
for the horde
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kvo35 1 yıl
e düşürcen artık onu da
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kvo35 1 yıl
Maghar orcları ALlied race olarak açıklandı. kahverengi orclar geliyor :) ayrıca BFA da upright olayına da dahil olacaklarmış.
Hala cicili bicili Alliance oynamak isteyen varmı?
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aschil 1 yıl kvo35
garrosh omuzluğu olsaydı ne güzel giderdi ha
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gizmo_x 1 yıl
For The Alliance!
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DH Misafiri 1 yıl
Sevdiğim kız Aliance ben Horde çok zor zamanlar beni bekliyor :(
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pedrojose 1 yıl
Dolar ve Euro yüzünden ortalama senede 600'TL tutuyor artık.Alınacak o ek paketi hiç söylemiyorum daha!
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Nunbolg 1 yıl pedrojose
hevesim kursağımda kaldı :(
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3qzotix 1 yıl pedrojose
pedrojose
Dolar ve Euro yüzünden ortalama senede 600'TL tutuyor artık.Alınacak o ek paketi hiç söylemiyorum daha!

Malesef öyle oldu. Avrupa, Amerika'da yaşayanlar tahminimce 15 yıldır sabit 13 euro(dolar)dan alıyorlar.
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BoRriZ 1 yıl pedrojose
pedrojose
Dolar ve Euro yüzünden ortalama senede 600'TL tutuyor artık.Alınacak o ek paketi hiç söylemiyorum daha!

valla bu durumu açıkca söyleyince harbiden çok fazla para yav. ayda 50 tl oldu artık.
senede 600 tl sadece yıllık ücret
üzerine yeni paket 200 tl olur.
sonunda zorla private'e muhtaç olacağız galiba maalesef
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sniper23 1 yıl
Eski Alliance vs Horde günlerine dönmek güzel olacaktır. Dünyayı kurtarma işi şıkmıştı.
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asig 1 yıl en beğenilen
for the horde
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