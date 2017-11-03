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Büyük sürpriz: Qualcomm satılabilir!

Mobil dünyanın en büyük yonga tasarımcısı Qualcomm’a sürpriz bir talip var. Avago çatısı altındaki Broadcom Limited, firmaya önemli bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yonga dünyasının en önemli isimlerinden ve mobil yonga dünyasının ise lideri konumundaki Qualcomm’a talip var. Broadcom Limited muhtemel bir satın alım için firmanın kapısını çalmış durumda.

Qualcomm satılacak mı?

Bloomberg tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Broadcom Limited muhtemel bir satın alım için Qualcomm ile görüşmelere başladı. Henüz erken aşamada olduğu için görüşmelerin ne içerdiği bilinmiyor.

Aslında Qualcomm’un zaman zaman yaşadığı mali sıkıntılar satışı bir opsiyon olarak öne çıkarmış olabilir. Geçmiş yıllarda Snapdragon 810 yonga seti ile yaşanan hayal kırıklığı sonrasında hissedarlar firmanın ikiye ayrılması için baskı yapmaya başlamıştı.

Bugün de benzer bir durum var. Geçen yıldan bu yana haksız rekabet konusunda pek çok ülkede davalar açıldı ve halen devam ediyor. Bu davalarda 2 milyar dolara yakın bir tazminat çıkmış durumda. Devam eden davalar nedeniyle bu rakam artabilir. Ayrıca Apple ile olan patent kavgası nedeniyle firma birikmiş olan lisans bedellerini tahsil edemedi. Üçüncü çeyrekte net kar yarı yarıya azaldı. Yıl genelinde firma kazanç beklentilerini düşürdü.

Ayrıca Bkz. "Apple üçüncü çeyrekte 46.7 milyon iPhone sattı"

Qualcomm’un pazar değeri yaklaşık 90 milyar dolar civarında. Firmayı satın almak isteyenlerin bunun üzerine çıkması gerekebilir zira NXP Semiconductors da bir süre önce Qualcomm çatısı altına girmişti. Ayrıca firmanın altın yumurtlayan tavuk durumundaki lisans bölümünü kesinlikle satmak istemediği biliniyor. Bu bakımdan sadece yonga tasarım bölümünün elden çıkarılması veya ayrıcalıklı ortaklık kurulması gibi alternatifler de gündeme gelebilir.

Diğer taraftan satın alma için yetkili kuruluşların da onay vermesi gerekiyor. Yani Broadcom’un önünde uzun ve zor bir süreç var. Yine de teknoloji dünyası bize şunu gösterdi ki imkansız diye bir şey yoktur. Donanımhaber olarak süreci biz de yakından takip edip sizlere aktaracağız. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/11/broadcom-may-acquire-qualcomm-in-biggest-chip-tie-up-ever.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Donanımhaber olarak süreci biz de yakından takip edip sizlere aktaracağız.

Yav he he.
Süreci takip eden yabancı haber siteleri. Siz sadece haberi türkçe'ye çeviriyorsunuz.
Donanımhaber olarak süreci biz de yakından takip edip sizlere aktaracağız.Yav he he.Süreci takip eden yabancı haber siteleri. Siz sadece habe...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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selahattın ısık 2 yıl
Editorun her konusuna elestirel yorum yazqn uyeleri gordukce sasiriyordum taki son 1 haftadir yaptigi haberlere dikkat cekene kadar..
Alkolluyken bile boyle sacma haber yapilmaz..
Editorun her konusuna elestirel yorum yazqn uyeleri gordukce sasiriyordum taki son 1 haftadir yaptigi haberlere dikkat cekene kadar..Alkolluyken bile boyl...
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Yanıtla +13
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BlackHeart89 2 yıl
ekrem 810 demişsin ama firma ondan öncede sonrada çok başarılı işler çıkardı SD810'u referans almak yanlış olur
600,800,801,805 çok başarılı chipsetlerdi nitekim 650,652,660,820,835 chipsetleride çok başarılıydı tek bir chipseti ele alman çok mantıklıca değil
ben pek satılacağına inanmıyorum
ekrem 810 demişsin ama firma ondan öncede sonrada çok başarılı işler çıkardı SD810'u referans almak yanlış olur600,800,801,805 çok başarılı chipsetlerdi ni...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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astegon 2 yıl
Broadcom 130 milyar dolara Qualcomm'u almak istiyormuş.
Oha!
Bu arada, yabancı dili olmayanlar için bu tür siteler en azından doğru bilgi veriyor.
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suslu76 2 yıl
Broadcom Limited'in market cap'i Qualcomm'dan yuksek. (111 vs 91) (NASDAQ AVGO vs QCOM) ki bu haberlerden once qualcomm'un hisseleri yukselmedenki degeri 80. Ama yine de tabi aradaki fark bayagi az olasi bir satin alma icin. Ayrica haberde bahsedildigi gibi lisans bolumu satilmayacaksa ve asil para eden kismi orasi ise zaten demek ki cok daha dusuk bir fiyat teklif edilebilir. Gerci satin alma durumlarinda hisselere piyasa fiyatindan %10-%20 daha fazla para verilebiliyor.
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rtsbora 2 yıl
Mahalleden üç arakadaş Apple'a teklif yapmaya hazırlanıyoruz. Siz de sitenizden "Apple Satılabilir!" şeklinde bir haber yaparak bize destek verirseniz seviniriz.

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BekirARSLAN 2 yıl
Şuan 810 bile tıkır tıkır çalışıyor :) he ısınıyor ama napalım yinede kullaniriyoruz acımıyorum m9 kullanıcısı olarak memnunum ben alıştım
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deoks 2 yıl
İnşallah Türkiye satın alıyordur.
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axaxa 2 yıl deoks
deoks
İnşallah Türkiye satın alıyordur.


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Gscarbon 2 yıl
Qualcomm u satin alacaksa foxconn satin almali.Baska firmalarda hec ederler.
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
Qualcomm'un ne çok sevmeyeni varmış la. Apple bile tekerine çomak şokuyor. Kasasını açsa 3-5 tane qualcomm gibi sirketi satın alır ama genede uğraşıyor.





Demek ki gelecekte bir çok firmayı zora sokacak güce ulaşacak simdi ön gördüler bunu şimdiden önünü kesmeye çalışıyorlar.
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KalemKolik 2 yıl
Tüm zamanların açık ara en büyük alımı olacak 90 milyar doların üstü(belkide 100 üstü) para isteyeceksin hemde lisans bölümününü satmam ama diyeceksin. öyle keriz varsa hiç durmadan satsınlar.
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mementopolis 2 yıl
param olsada alsam :D
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ALKaraca 2 yıl
Broadcom Limited i 5-6 yıl önce Nokia Symbian^3 ve Symbian Belle telefonlardaki GPU larından tanıyoruz.
Broadcomu genellikle ağ yongaları ve ev sinema sistemleri yongaları üreticisi olarak biliyorum.Eğer Qualcomm u satın alırsa Qualcomm işlemcilerinin gelişim hızı yavaşlayabilir ve gelecekteki işlemcilerindeki tek çekirdek ve çoklu çekirdeklerdeki başarımı Apple ın gelecekteki işlemcilerine göre çok çok daha düşük kalabilir.
Ben Broadcom u seviyorum ancak Qualcomm u satın almasını istemiyorum.
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