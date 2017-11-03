Büyük sürpriz: Qualcomm satılabilir!

Yonga dünyasının en önemli isimlerinden ve mobil yonga dünyasının ise lideri konumundaki Qualcomm’a talip var. Broadcom Limited muhtemel bir satın alım için firmanın kapısını çalmış durumda.

Qualcomm satılacak mı?

Bloomberg tarafından kaynaklara dayandırılan habere göre Broadcom Limited muhtemel bir satın alım için Qualcomm ile görüşmelere başladı. Henüz erken aşamada olduğu için görüşmelerin ne içerdiği bilinmiyor.

Aslında Qualcomm’un zaman zaman yaşadığı mali sıkıntılar satışı bir opsiyon olarak öne çıkarmış olabilir. Geçmiş yıllarda Snapdragon 810 yonga seti ile yaşanan hayal kırıklığı sonrasında hissedarlar firmanın ikiye ayrılması için baskı yapmaya başlamıştı.

Bugün de benzer bir durum var. Geçen yıldan bu yana haksız rekabet konusunda pek çok ülkede davalar açıldı ve halen devam ediyor. Bu davalarda 2 milyar dolara yakın bir tazminat çıkmış durumda. Devam eden davalar nedeniyle bu rakam artabilir. Ayrıca Apple ile olan patent kavgası nedeniyle firma birikmiş olan lisans bedellerini tahsil edemedi. Üçüncü çeyrekte net kar yarı yarıya azaldı. Yıl genelinde firma kazanç beklentilerini düşürdü.

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Qualcomm’un pazar değeri yaklaşık 90 milyar dolar civarında. Firmayı satın almak isteyenlerin bunun üzerine çıkması gerekebilir zira NXP Semiconductors da bir süre önce Qualcomm çatısı altına girmişti. Ayrıca firmanın altın yumurtlayan tavuk durumundaki lisans bölümünü kesinlikle satmak istemediği biliniyor. Bu bakımdan sadece yonga tasarım bölümünün elden çıkarılması veya ayrıcalıklı ortaklık kurulması gibi alternatifler de gündeme gelebilir.

Diğer taraftan satın alma için yetkili kuruluşların da onay vermesi gerekiyor. Yani Broadcom’un önünde uzun ve zor bir süreç var. Yine de teknoloji dünyası bize şunu gösterdi ki imkansız diye bir şey yoktur. Donanımhaber olarak süreci biz de yakından takip edip sizlere aktaracağız.