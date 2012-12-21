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Bazı Galaxy S3 modellerinde ani kullanım dışı kalma sorunu ortaya çıkmaya başladı

6 yıl
4b
1
65
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un satış rekorları kıran akıllı telefonu Galaxy S3'ün, büyük miktarda olmasa da bazı kullanıcılar tarafından ani kullanım dışı kalma sorunları yaşadığı rapor ediliyor.

XDA ve Reddit'te yüzlerce kullanıcı durumu belirtir yorumlar yapıyor. Sorun cihazın aniden kapanması ve kullanım dışı kalması şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak şimdiye kadar kesin nedeni anlaşılamadı.

Bazı geliştiriciler anakart yanmasına dikkat çekerken, bazıları da NAND belleğin bozulduğunu düşünüyor. Samsung ise konudan haberdar ve root edilmiş olsun olmasın anakart değişimini garanti kapsamında yapıyor. Ancak eğer NAND arızası varsa sorunun tekrar ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Sorun yaşayan cihazlar genelde 5-6 aylık kullanıma sahip cihazlar. Garanti kapsamında değişim yapılsa da Samsung henüz bir açıklama yapmış değil.

Elektronik cihazlarda zaman zaman bu tür problemler yaşanıyor. Ancak üreticiler tüketiciyi mağdur etmemek adına gerekli tedbirleri almaya çalışıyor.


http://www.androidauthority.com/galaxy-s3-sudden-death-mainboard-issue-141783/ Yorum Yaz
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Firaristt 6 yıl en beğenilen
Beni eleştirmeden önce geçmişime bir göz atın. Galaxy S ve s3 konularını karıştırın. Cihaz sorunsuz değil ama rakiplerinden daha iyi. Kasma vs de olmuyor. Omega, wanam gibi romlar iyi ayarlandığında Nexus'u veya iOS'i hiç aratmıyor. Android fanı fanal da değilim. Kimse telefonuna çamur attırmıyor, daha iyisi olduğunu kabullenemiyor. Android'teki özgürlüğün sadece bir kısmını iOS'ta kullanmak isterseniz pilden vazgeçmeniz lazım, S3'teki özelliklerden ve hızdan vazgeçerseniz cihazın bir al benisi kalmıyor. Tm platformlarda eksikler var. Ha bazısı insanı çileden çıkarır, bazısı nadiren fark edilir, göz ardı edebilirsiniz. Akıcılıktan ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama ben 60fps, zorlanırsa 50fps civarını anlıyorum. Aradaki fark birkaç ms olur bu durumda ki onu da normal kullanmda anlayamaz, dikkat ederseniz 100 kerede 2-3 kere fark edebilirsiniz.
Kullanamıyorum, beceremiyorum demiyorsunuz da suçu cihaza atıyorsunuz. Ha cihaz fabrika çıkışı sorunlu olabilir o zaman kimse bir şey demez ama fabrika çıkışı sorunu olmayan bir cihaz muadiliyle aynı performansı, akıcılığı sunamıyorsa ya kullanıcıda ya da yazılmda sorun var demektir. Cihazınız sorunluysa gidip değiştirin. Gelip bozuk cihazla sağlam cihazı karşılaştırmayın. XDA'yı karıştırın biraz benim gibi yüzlerce, binlerce kullanıcı var. 4.1.2 ile cihaz stabil ve hızlı olup aynı zamanda akıcı olmayı, bunları yaparken de pili hortumlamamaya başladı. Benim cihazım değil, kullandığım yazılım iyi. Sizin ise kullandığınız yazılım kötü. Tek fark bu.Anlamak istemiyorsanız sizin bileceğiniz iş. Cihaz ortada, sistem ortada, ne kullandığım, nasıl kullandığım belli.
@emiLL sizin cihaz bozuktur ya da dandirik bir rom kullanıyorsunuzdur. 4.1.2 Almanya romu gayet stabil ve akıcı. İmzamdaki konudan Almanya romunu indirip deneyin. Ben custom rom kullansam da ne fps atlaması ne fps düşmesi ne takılma-kasma, ne de pili sömürme gibi olumsuz bir şey yok. 50fps'den aşağı inmiyor sistem.
@vitor reis kusura bakma ama misafirler bile senin ne olduğunu biliyor. Bana pek bir şey kalmıyor. Bu dünyada hiçbir şey mükemmel değil ama birçok şey geliştirilebiliyor veya daha iyisi var. Ne benim ne başkasının cihazı mükemmel. Ama benim için şu anda en uygun cihaz elimdekidir. Beğenen olur, beğenmeyen olur, durum ortada.
Beni eleştirmeden önce geçmişime bir göz atın. Galaxy S ve s3 konularını karıştırın. Cihaz sorunsuz değil ama rakiplerinden daha iyi. Kasma vs de olmuyor. Omega...
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vamp 6 yıl
Millet bu telefonlara para verince hersey oldu bitti saniyor. Bi bakin bakalim siz ne bekiyosunuz? Teknolojiden ne kadar anliyorsunuz. Adam 1500 tl para verince telefonu kullabilecegini saniyor. At sesi essek sesi salak salak uygulamar kurup 4 ay boyuncada sisteme 1 kez bile restart atmayip kotuledikten sonra, sagda solda salak salak agliyor.
Millet bu telefonlara para verince hersey oldu bitti saniyor. Bi bakin bakalim siz ne bekiyosunuz? Teknolojiden ne kadar anliyorsunuz. Adam 1500 tl para verince...
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Oxeman 6 yıl
s2'm ile mutluyum.
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DH Misafiri 5 yıl
Uluslararası garanti neden işlemez yada işletmezler?
Hani cihazda ülkeye göre farklılıklar mı içeriyor da bu yüzden uluslararası garanti verilmiyor anlamış değilim.
Neden!
Diğer konuya gelecek olursak ürünü zamanında Vatan Bilgisayardan almıştım. O zamandan bu zamana cihazda bir çok rom kullandım. İlk zamanlar orijinal rom kullanma taraftarıydım. Daha sonra telefonu root edip custom romlar yüklemeye başladım. CM MIUI vs.. Tabi birde kernel muhabbeti var. En son MIUI V5 yükledim onu kullanıyorum. Bu güne kadar kullandığım romlarda aman aman bir sorun yaşamadım açıkçası.
Bir Samsung kullanıcısı olarak S3 ile beraber gelen romun pekte stabil çalıştığını söyleyemeyeceğim.
Neden!
Rehber uygulamasının geç açılması bir neden olabilir mi! Mevcut sürümde bile bu sorun giderilebilmiş değil. Hatta 4.2.2 resmi olmayan sızdırma sürümlerde bile durum aynı maalesef.
Sudden Death olayına gelince XDA da çok konuşulmuş bir konu.
forum.xda-developers.com/...
forum.xda-developers.com/...
eMMC check uygulamasında sonuç aşağıdaki gibi
eMMC chip
Type: VTU00M
FwRev: 0xf1
Umarım bir sorun teşkil etmiyordur.
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Firaristt 6 yıl
Öğrenmeniz zor. Cihazın rev'ini kontrol edin. 1.2 ve üzeri ise sorun olmaz. Zaten kerneldeki açık kapatıldı. Öyle bir sorun yok artık.
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DH Misafiri 6 yıl
galaxy s3 telefonum tam da 6ncı ayında şarja taktığımda kapandı ve bir daha açılmadı. Darty ithalatçı firmanın ürününü sattığı için anakart değişimi dediler fakat ithalatçı firmanın servisinin garanti kapsamında olduğu için yapmadılar. Samsung ürün yetkili distribütörün olmadığı için onarım yapmıyor. Sizce ne yapabilirim ?
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batuta 6 yıl
benim s3 de aniden kullanımdışı kaldı. açılmıyor sarj almıyor. samsung servise götürdüm anakart değişimi gerektiği için garanti kapsamında değil dediler. telefonu isviçreden almıştım. daha önce kasanın metal kısmındaki çatlak için kasayı değiştirmişlerdi. şimdi neden garanti dışı dendi anlamıyorum.

yurtdışı cihazlarda anakart sorunu yaşayan arkadaşlar nasıl bir yol izlediniz? telefon iki aydır evde yatıyor...
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Kalite denilen şey bu olsa gerek
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monny 6 yıl
Arkadaslar aynı sorun bendede oldu garantıye verdım suanda beklemede entegre degısıcekmıs entegre nedır
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K.can.tas 6 yıl
Garanti kapsamında olduktan sonra sorun yok
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Makaroncu 6 yıl
ben haziranda vodafone Türkiyeden aldım 6 ay oldu her gece istisnasiz şarjda kaldı cihaz hiçbir sorun yok
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DH Misafiri 6 yıl
Lumia 920 al kafan rahat olsun:)
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DH Misafiri 6 yıl
Oxeman
s2m ile mutluyum.

peki tamam ozman.... eee napalım?
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redoano 6 yıl
Geçmiş olsun samsung :D Bazı telefonlarda olabilir bu problem değil ama çok telefonda aynı problem oluyorsa işte o ciddi problem..
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DH Misafiri 6 yıl
:) Bir laf vardir kedinin ulasamadigi cigere pis der sizde aynen oylesinizi ben SGS3 YEKI ALDIM DIGERINDE IPHONE Kulaniyrdum simdi Samsunga gectim artik geri kalan onla devam edecem siz iphone fanatikleri Size tek bir sey diycem :) SIZ DAHA bluetooth la BISEY YOLUYAMIZORSUNUZ BU SIZE YETER VE ARTAR BILE :) itunes ciler :)))))
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Akvaryum Suyu 6 yıl
güvenlik olmadıktan sonra
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