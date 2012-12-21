Bazı Galaxy S3 modellerinde ani kullanım dışı kalma sorunu ortaya çıkmaya başladı

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Samsung'un satış rekorları kıran akıllı telefonu Galaxy S3'ün, büyük miktarda olmasa da bazı kullanıcılar tarafından ani kullanım dışı kalma sorunları yaşadığı rapor ediliyor.
XDA ve Reddit'te yüzlerce kullanıcı durumu belirtir yorumlar yapıyor. Sorun cihazın aniden kapanması ve kullanım dışı kalması şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak şimdiye kadar kesin nedeni anlaşılamadı.
Bazı geliştiriciler anakart yanmasına dikkat çekerken, bazıları da NAND belleğin bozulduğunu düşünüyor. Samsung ise konudan haberdar ve root edilmiş olsun olmasın anakart değişimini garanti kapsamında yapıyor. Ancak eğer NAND arızası varsa sorunun tekrar ortaya çıkabileceği belirtiliyor.
Sorun yaşayan cihazlar genelde 5-6 aylık kullanıma sahip cihazlar. Garanti kapsamında değişim yapılsa da Samsung henüz bir açıklama yapmış değil.
Elektronik cihazlarda zaman zaman bu tür problemler yaşanıyor. Ancak üreticiler tüketiciyi mağdur etmemek adına gerekli tedbirleri almaya çalışıyor.
http://www.androidauthority.com/galaxy-s3-sudden-death-mainboard-issue-141783/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kullanamıyorum, beceremiyorum demiyorsunuz da suçu cihaza atıyorsunuz. Ha cihaz fabrika çıkışı sorunlu olabilir o zaman kimse bir şey demez ama fabrika çıkışı sorunu olmayan bir cihaz muadiliyle aynı performansı, akıcılığı sunamıyorsa ya kullanıcıda ya da yazılmda sorun var demektir. Cihazınız sorunluysa gidip değiştirin. Gelip bozuk cihazla sağlam cihazı karşılaştırmayın. XDA'yı karıştırın biraz benim gibi yüzlerce, binlerce kullanıcı var. 4.1.2 ile cihaz stabil ve hızlı olup aynı zamanda akıcı olmayı, bunları yaparken de pili hortumlamamaya başladı. Benim cihazım değil, kullandığım yazılım iyi. Sizin ise kullandığınız yazılım kötü. Tek fark bu.Anlamak istemiyorsanız sizin bileceğiniz iş. Cihaz ortada, sistem ortada, ne kullandığım, nasıl kullandığım belli.
@emiLL sizin cihaz bozuktur ya da dandirik bir rom kullanıyorsunuzdur. 4.1.2 Almanya romu gayet stabil ve akıcı. İmzamdaki konudan Almanya romunu indirip deneyin. Ben custom rom kullansam da ne fps atlaması ne fps düşmesi ne takılma-kasma, ne de pili sömürme gibi olumsuz bir şey yok. 50fps'den aşağı inmiyor sistem.
@vitor reis kusura bakma ama misafirler bile senin ne olduğunu biliyor. Bana pek bir şey kalmıyor. Bu dünyada hiçbir şey mükemmel değil ama birçok şey geliştirilebiliyor veya daha iyisi var. Ne benim ne başkasının cihazı mükemmel. Ama benim için şu anda en uygun cihaz elimdekidir. Beğenen olur, beğenmeyen olur, durum ortada.