Bazı Galaxy S3 modellerinde ani kullanım dışı kalma sorunu ortaya çıkmaya başladı







Samsung'un satış rekorları kıran akıllı telefonu Galaxy S3'ün, büyük miktarda olmasa da bazı kullanıcılar tarafından ani kullanım dışı kalma sorunları yaşadığı rapor ediliyor.



XDA ve Reddit'te yüzlerce kullanıcı durumu belirtir yorumlar yapıyor. Sorun cihazın aniden kapanması ve kullanım dışı kalması şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak şimdiye kadar kesin nedeni anlaşılamadı.



Bazı geliştiriciler anakart yanmasına dikkat çekerken, bazıları da NAND belleğin bozulduğunu düşünüyor. Samsung ise konudan haberdar ve root edilmiş olsun olmasın anakart değişimini garanti kapsamında yapıyor. Ancak eğer NAND arızası varsa sorunun tekrar ortaya çıkabileceği belirtiliyor.



Sorun yaşayan cihazlar genelde 5-6 aylık kullanıma sahip cihazlar. Garanti kapsamında değişim yapılsa da Samsung henüz bir açıklama yapmış değil.



Elektronik cihazlarda zaman zaman bu tür problemler yaşanıyor. Ancak üreticiler tüketiciyi mağdur etmemek adına gerekli tedbirleri almaya çalışıyor.





http://www.androidauthority.com/galaxy-s3-sudden-death-mainboard-issue-141783/