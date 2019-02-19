Bazı donanım projelerini iptal eden Apple çevrim içi servislere odaklanacak

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın önemli iki projesinde yavaşlatma veya tamamen durdurma şeklinde bir strateji izlediği iddia edilmişti. Bu iddiaları doğrular nitelikte yeni bir bilgi daha gündeme geldi.

Önemli değişiklikler var

Wall Street Journal tarafından dile getirilen yeni gelişmeye göre Apple hali hazırda istikrarlı bir büyüme yakalayan çevrim içi hizmet bölümüne ağırlık vermeyi planlıyor. Bu bakımdan bazı projeler askıya alındı ve personel değişimi yaşandı.

Hatırlanacağı üzere sürücüsüz araç projesi Titan’ın askıya alındığı ve 200 mühendisin Servisler bölümüne kaydırıldığı gündeme gelmişti. Ardından zengin gerçeklik gözlüğü geliştirdiğine inanılan ekibin başındaki isim görevinden ayrılmıştı.

Ayrıca Bkz.

"Dokuzuncu nesil Intel H serisi işlemciler ortaya çıktı"

Bu gelişmeler WSJ iddialarını doğrular nitelikte. Yayın Apple’ın yapay zekadan sorumlu şefi John Giannandrea’nın Siri bölümünü de yöneteceğini belirtiyor. Siri’den sorumlu başkan yardımcısı Bill Stasior ay başında bu görevi bırakmıştı. Giannandrea yeni dönemde Siri’nin daha iyi hale gelmesi için çalışacak.

Diğer taraftan bahar aylarında tanıtımı yapılacak yeni çevrim içi video hizmetinin son rötuşlarını yapan Apple’ın Hollywood ağırlıklı adımlar attığı ifade ediliyor. Titan projesinden ayrılan 200 mühendisin büyük kısmının bu adım ile ilgilendiği dile getiriliyor. Bu bölümün başında Eddy Cue yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Yine Apple mağazalarının önceki şefi Angela Ahrendts’den görevi devralan Deirdre O’Brien’ın projeleri devam ettirirken aynı zamanda mağazalarda çevrim içi servislerin nasıl öne çıkarılacağı konusunda da çalışmalar yaptığı vurgulanıyor.

Bunlardan birisi Apple mağazalarında yer alan televizyon ve video duvarlarında yeni dizilerin veya şovların tanıtımını yapmak. Firmanın Hollywood yapımcılarıyla imzaladığı anlaşmalarda bunun sözünü verdiği belirtiliyor.

Son olarak Haberler uygulamasını bir abonelik haline getirmek ve yayıncılarla gelir paylaşımlı bir iş modeli kurmak konusunda iddialar var. Yayıncıların buna şiddetle karşı çıktığı ifade ediliyor ancak Apple’ın 25 Mart etkinliğinde yeni abonelik sistemini tanıtacağı da dile getiriliyor.

Son dönemde iPhone satışlarında düşüş yaşayan firmanın yatırımlara rağmen Hindistan ve Çin gibi pazarlarda rekabetin gerisinde kaldığı biliniyor. Bununla birlikte hızlı bir büyüme yakalayan Servisler bölümü yeni dönemde gelir kaybını telafi edebilir.