Dokuzuncu nesil Intel H serisi işlemciler ortaya çıktı

Üretim verimliliği ile orantılı olarak dokuzuncu nesil işlemcilerini yavaş yavaş piyasaya sürmeye devam eden Intel’in mobil taraftaki üst seviye işlemcileri de hazır durumda. Firma yanlışlıkla işlemcilerin tam listesini yayınladı.

Intel Core i9-9980HK özellikleri

Dokuzuncu nesilde H serisine ait 9 işlemci görünüyor. Bunlar Core i7 ve Core i5 sınıflandırması altında toplanıyor. Intel Core i7 işlemciler 8 çekirdek, Core i5 işlemciler 6 çekirdek olarak yer alıyor. Sadece bir tanesi hız aşırtma destekli.

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Intel Core i9-9980HK serideki en güçlü ve tek çarpan kilidi açık işlemci. İşlemci 5GHz seviyesine kadar turbo ile çıkabiliyor. Ön bellek ise 16MB boyutunda. Intel Core i9-9980H işlemcisi ise 4.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Sonrasında Intel Core i9-9850H ve Intel Core i9-9750H işlemciler geliyor. 12MB ön belleğe sahip işlemciler 4.6GHz ve 4.5GHz hızlarına ulaşabiliyor. En alt seviyede Intel Core i9-9400H ve Intel Core i9-9300H yer alıyor. 8MB ön bellek sahibi işlemciler 4.1GHz ve 4.3GHz hızlarına çıkabiliyor.

Henüz Intel resmi bir duyuru yapmadığı için işlemcilerin kesin olarak ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak ilk dizüstü modellerinin bir iki ay içerisinde görücüye çıkacağını tahmin etmek yanlış olmaz.