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Dokuzuncu nesil Intel H serisi işlemciler ortaya çıktı

Intel’in taşınabilir sistemlerde performans çıtasını yükseltecek dokuzuncu nesil H serisi işlemciler ortaya çıktı. Serinin amiral gemisi Intel Core i9-9980HK olacak.
3 ay
9,2b
1
9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Üretim verimliliği ile orantılı olarak dokuzuncu nesil işlemcilerini yavaş yavaş piyasaya sürmeye devam eden Intel’in mobil taraftaki üst seviye işlemcileri de hazır durumda. Firma yanlışlıkla işlemcilerin tam listesini yayınladı.

Intel Core i9-9980HK özellikleri

Dokuzuncu nesilde H serisine ait 9 işlemci görünüyor. Bunlar Core i7 ve Core i5 sınıflandırması altında toplanıyor. Intel Core i7 işlemciler 8 çekirdek, Core i5 işlemciler 6 çekirdek olarak yer alıyor. Sadece bir tanesi hız aşırtma destekli.

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Intel Core i9-9980HK serideki en güçlü ve tek çarpan kilidi açık işlemci. İşlemci 5GHz seviyesine kadar turbo ile çıkabiliyor. Ön bellek ise 16MB boyutunda. Intel Core i9-9980H işlemcisi ise 4.8GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Sonrasında Intel Core i9-9850H ve Intel Core i9-9750H işlemciler geliyor. 12MB ön belleğe sahip işlemciler 4.6GHz ve 4.5GHz hızlarına ulaşabiliyor. En alt seviyede Intel Core i9-9400H ve Intel Core i9-9300H yer alıyor. 8MB ön bellek sahibi işlemciler 4.1GHz ve 4.3GHz hızlarına çıkabiliyor.

Henüz Intel resmi bir duyuru yapmadığı için işlemcilerin kesin olarak ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak ilk dizüstü modellerinin bir iki ay içerisinde görücüye çıkacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

 

https://www.guru3d.com/news-story/intel-accidentally-posts-9th-gen-h-series-specs-online.html Yorum Yaz
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muratai 3 ay en beğenilen
h serisi işlemcilerin ne olduğundan biraz bahsetseniz iyiydi.
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Ahmet DOĞAN 3 ay
İntel Samsunga Döndü A serisi J serisi H serisi K serisi .....
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1 Avatar
DH Misafiri 3 ay
Değişik kart tasarımcıları ve kullanıcılar için hayırlı olsun.
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Chagotta 3 ay
Her farklı harf farklı anakartları destekler her yıl yeni anakart alalım diye.
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OverClocK1ng 3 ay
"En alt seviyede Intel Core i9-9400H ve Intel Core i9-9300H yer alıyor."
i5 ler de en üstte yer alıyordur.
By Ekrem71...
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ssbrutality 3 ay
Bu H Serie's M Gibi fansız mı?
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Ahmet DOĞAN 3 ay
İntel Samsunga Döndü A serisi J serisi H serisi K serisi .....
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maxmania 3 ay
i9 harici işlemci de yok maşallah. arada bir son kontrolü yapsanız haberlerde de, bu şekilde bariz hatalar olmasa.
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Whippoorwill 3 ay
Gelse ne olacak? PC fiyatları ateş pahası.
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sreylare 3 ay
Sanırım amd tarafından ciddi atak bekliyorlar yoksa bu işlemcileri bu kadar güçlü yapmazlardı. Ancak tdp değerlerini merak ediyordum. i5 8400h bile yaygınlaşmadı uygun fiyatlı notebook çıkmaması için önünü kestiler işlemcinin bunlardan da önü kesilenler olacaktır. Tüketici düşmanları.
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muratai 3 ay en beğenilen
h serisi işlemcilerin ne olduğundan biraz bahsetseniz iyiydi.
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