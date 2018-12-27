Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı

Bazı 2017 iPad Pro kullanıcıları, tabletlerinin ekranında parlak bir ışık oluşmasından şikayet etmeye başladılar. Sorun, geçen yılki 10.5 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerini etkiliyor gibi görünüyor. Daha da ilginci bu bu hatanın uzun kullanımdan sonra ortaya çıkması. Çünkü kullanıcılar tableti ilk aldıklarında böyle bir sorunun olmadığını söylüyor.

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Hatadan muzdarip iPad Pro sahipleri MacRumors forumlarında konu ile ilgili çok sayıda başlık açtı. Sorun ise cihazın ekranında, panelin geri kalanından daha parlak bir alanın olması. Ayrıca etkilenen tüm tabletlerde bu parlamanın aynı yerde olması dikkat çekiyor. Resimlerden de görebileceğiniz gibi Ana Ekran düğmesinin hemen yukarısında.

iPad Pro ekranında 2-3 cm'lik parlaklık oluştu

Kullanıcılardan biri yaşadığı sorunla ilgili olarak "iPad Pro'mun ekranında, ekranın geri kalanından daha parlak olan yaklaşık 2-3 cm'lik bir alan var. Tabletimi kılıfla kullanmama rağmen böyle bir hatayla karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı. Bu arada konunun daha yeni ortaya çıkmış bir şey olmadığını belirtelim.

Bir süredir bu konudan şikayetçi kullanıcılar var. Apple, sorunla ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı, ancak bazı kullanıcıların iPad Pro'larını yenisiyle değiştirmeyi başardıkları bildiriliyor. Ancak Apple'ın tabletlerinin garantisi geçmiş kullanıcılardan ekran değişimi için ücret talep ettiği de gelen haberler arasında.

https://www.macrumors.com/2018/12/19/ipad-pro-2017-home-button-bright-spot/