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Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı

2017'de piyasaya sürülen bazı 10.5 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerinin ekranında, panelin geri kalanından daha parlak bir alan oluşmaya başladı. Hata uzun kullanımdan sonra ortaya çıkıyor.
4 ay
6,1b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Bazı 2017 iPad Pro kullanıcıları, tabletlerinin ekranında parlak bir ışık oluşmasından şikayet etmeye başladılar. Sorun, geçen yılki 10.5 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerini etkiliyor gibi görünüyor. Daha da ilginci bu bu hatanın uzun kullanımdan sonra ortaya çıkması. Çünkü kullanıcılar tableti ilk aldıklarında böyle bir sorunun olmadığını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung, BeyondX adını verdiği premium bir Galaxy S10 modeli üzerinde çalışıyor"
Hatadan muzdarip iPad Pro sahipleri MacRumors forumlarında konu ile ilgili çok sayıda başlık açtı. Sorun ise cihazın ekranında, panelin geri kalanından daha parlak bir alanın olması. Ayrıca etkilenen tüm tabletlerde bu parlamanın aynı yerde olması dikkat çekiyor. Resimlerden de görebileceğiniz gibi Ana Ekran düğmesinin hemen yukarısında.

iPad Pro ekranında 2-3 cm'lik parlaklık oluştu

Kullanıcılardan biri yaşadığı sorunla ilgili olarak "iPad Pro'mun ekranında, ekranın geri kalanından daha parlak olan yaklaşık 2-3 cm'lik bir alan var. Tabletimi kılıfla kullanmama rağmen böyle bir hatayla karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandı. Bu arada konunun daha yeni ortaya çıkmış bir şey olmadığını belirtelim.
Bir süredir bu konudan şikayetçi kullanıcılar var. Apple, sorunla ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı, ancak bazı kullanıcıların iPad Pro'larını yenisiyle değiştirmeyi başardıkları bildiriliyor. Ancak Apple'ın tabletlerinin garantisi geçmiş kullanıcılardan ekran değişimi için ücret talep ettiği de gelen haberler arasında.

https://www.macrumors.com/2018/12/19/ipad-pro-2017-home-button-bright-spot/ Yorum Yaz
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10ff 4 ay en beğenilen
Apple kıyak geçmiş işte. Bir kismi daha parlak görüntü veriyor.
iphone x lerde de muhteşem çentik, süper çentik diye haber yapıyordunuz. Daha ne istiyorsunuz?
Apple kıyak geçmiş işte. Bir kismi daha parlak görüntü veriyor.iphone x lerde de muhteşem çentik, süper çentik diye haber yapıyordunuz. Daha ne ist...
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chengineer 4 ay
Apple'la dalga geçiyorsunuz da hangi firma 3500 liralık cihazı ilk satın aldığınızda kutusunu açıp kullanmanıza rağmen ekrandaki 1 ölü piksel için 3 defa kapınıza gelip değiştirir onu da söyleyin bari (:
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Reason 4 ay
Kullandığım birisi 12.9 diğer üçü 10.5 olan 4 iPad Pro’nun TAMAMINDA bu sorun az veya çok vardı. 3’ünde aldıktan bir süre sonra farkettim, son cihazımda ise kutudan çıktığında vardı. Ama sonuncusunu görmek oldukça zor şu anda. Ben bildiğim için alır almaz farkettim. Ama şu sıralar uğraşmak istemediğim için takmıyorum. Bir ara vakit müsait olunca bunu da garantiye göndereceğim.
Yani haber doğru. Yeni nesil için birkaç ay bekleyeceğim.. Eğer kimsede çıkmazsa 11’e geçeceğim.
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__Nikolaus__ 4 ay Reason
4 tane ipadi ne yapıyorsun merak ettim ? 4 ipad varken ve hepsi pro iken son nesili neden almayı düşünüyorsun ?
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CoreXXX 4 ay
Işığın hatasıdır o . Apple de da olmaz yoksa
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AfterLife61 4 ay
Yok canım cihazlarda bir sorun apple de bir kabahat yoktur. Yetkisiz müdahale vardir o cihazlarda. Applenin yeni politikası nede olsa
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Dürüstİnsan 4 ay
Söylentilerin artması güzel tabi ama zaten beklediğimiz şeyler. En geç 2020 sonunda çıkar diye düşünüyorum.
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OverClocK1ng 4 ay
Karanlık ışık koyacak değildük ya, tabüü kü parlak olcek.
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lawyerzzz 4 ay
İnivasyon işte :DDD
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10ff 4 ay en beğenilen
Apple kıyak geçmiş işte. Bir kismi daha parlak görüntü veriyor.
iphone x lerde de muhteşem çentik, süper çentik diye haber yapıyordunuz. Daha ne istiyorsunuz?
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tostumm 4 ay 10ff
Dalga geçme, apple 600 nit deyip bazı özel vurgulanması gereken noktalara 700 nit bölümler koymuş, bakmayı bilmediğiniz için anlamamışsınız, normaldir.
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flashpoint 4 ay
Aynı sorun bende de oluşmuştu. Başka bir sorundan dolayı değişim yapıldığından kurtarmıştım.
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HABERİN ETİKETLERİ
tablet, ipad pro ve
5 etiket daha 2017 ekran hatası Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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