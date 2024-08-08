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    En çok satan iPad modelleri açıklandı: Fark açılıyor

    Tüketici araştırma ve analiz şirketi CIRP, 2024'ün ikinci çeyreğinde en çok satan iPad modellerini açıkladı. Peki 2024’te en popüler iPad modelleri hangileri oldu? İşte detaylar...
    En çok satan iPad modelleri açıklandı: Fark açılıyor Tam Boyutta Gör
    Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), kısa süre önce 2024'ün ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları açıklamıştı. Şimdi ise bu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) en çok satan iPad modellerini listeledi. Peki 2024’te en popüler iPad modelleri hangileri oldu? Gelin listeye hep birlikte göz atalım... 

    iPad Pro açık ara lider

    CIRP'nin bugün yayınladığı rapora göre iPad Pro (hem 11 inç hem de 13 inç) son çeyrekte toplam iPad satışlarının %43'ünü oluşturdu. Bu oranın bir önceki yılın aynı çeyreğinde %38 seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Bu arada temel iPad modeli ise bir önceki yıla kıyasla toplam satışların %35'ini temsil ediyor. iPad Air ve iPad Mini ise, bir önceki yıl kaydedilen %15 ve %12'lik orana kıyasla, sırasıyla %12 ve %10 paya sahip oldu.

    En çok satan iPad modelleri açıklandı: Fark açılıyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Eylül 2021'den bu yana iPad mini'yi güncellemediğini, ancak iPad Air'ın Mayıs ayında M4 iPad Pro ile birlikte güncellendiğini belirtmekte fayda var. 11 inç ve 13 inç iPad Pro modelleri ise Mayıs 2024'te M4 çip, OLED ekran teknolojisi ve daha ince, daha hafif bir tasarımla güncelledi. Bunun etkisini de sayılar üzerinde açıkça görebiliyoruz.

    Ayrıca Apple ürünlerinden alışık olduğumuz üzere, kullanıcıların çoğu mevcut en pahalı, üst düzey modellere yönelmiş durumda. CIRP ise, iPad satışlarının detaylı rakamlarını paylaşmadı. Ancak analistler, iPad'ler için pazar payının bir veya iki çeyrek içinde sabitlenmesini bekliyor. Bu süre içinde, iPad Pro'daki sıçramanın kısa süreli bir olay olup olmadığını da öğrenmiş olacağız. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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