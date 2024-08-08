En çok satan iPad modelleri açıklandı: Fark açılıyor

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Tam Boyutta Gör Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), kısa süre önce 2024'ün ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları açıklamıştı. Şimdi ise bu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) en çok satan iPad modellerini listeledi. Peki 2024’te en popüler iPad modelleri hangileri oldu? Gelin listeye hep birlikte göz atalım...

iPad Pro açık ara lider

CIRP'nin bugün yayınladığı rapora göre iPad Pro (hem 11 inç hem de 13 inç) son çeyrekte toplam iPad satışlarının %43'ünü oluşturdu. Bu oranın bir önceki yılın aynı çeyreğinde %38 seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Bu arada temel iPad modeli ise bir önceki yıla kıyasla toplam satışların %35'ini temsil ediyor. iPad Air ve iPad Mini ise, bir önceki yıl kaydedilen %15 ve %12'lik orana kıyasla, sırasıyla %12 ve %10 paya sahip oldu.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül 2021'den bu yana iPad mini'yi güncellemediğini, ancak iPad Air'ın Mayıs ayında M4 iPad Pro ile birlikte güncellendiğini belirtmekte fayda var. 11 inç ve 13 inç iPad Pro modelleri ise Mayıs 2024'te M4 çip, OLED ekran teknolojisi ve daha ince, daha hafif bir tasarımla güncelledi. Bunun etkisini de sayılar üzerinde açıkça görebiliyoruz.

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Ayrıca Apple ürünlerinden alışık olduğumuz üzere, kullanıcıların çoğu mevcut en pahalı, üst düzey modellere yönelmiş durumda. CIRP ise, iPad satışlarının detaylı rakamlarını paylaşmadı. Ancak analistler, iPad'ler için pazar payının bir veya iki çeyrek içinde sabitlenmesini bekliyor. Bu süre içinde, iPad Pro'daki sıçramanın kısa süreli bir olay olup olmadığını da öğrenmiş olacağız.

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