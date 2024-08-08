En çok satan iPad modelleri açıklandı: Fark açılıyor

iPad Pro açık ara lider
CIRP'nin bugün yayınladığı rapora göre iPad Pro (hem 11 inç hem de 13 inç) son çeyrekte toplam iPad satışlarının %43'ünü oluşturdu. Bu oranın bir önceki yılın aynı çeyreğinde %38 seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Bu arada temel iPad modeli ise bir önceki yıla kıyasla toplam satışların %35'ini temsil ediyor. iPad Air ve iPad Mini ise, bir önceki yıl kaydedilen %15 ve %12'lik orana kıyasla, sırasıyla %12 ve %10 paya sahip oldu.
Ayrıca Apple ürünlerinden alışık olduğumuz üzere, kullanıcıların çoğu mevcut en pahalı, üst düzey modellere yönelmiş durumda. CIRP ise, iPad satışlarının detaylı rakamlarını paylaşmadı. Ancak analistler, iPad'ler için pazar payının bir veya iki çeyrek içinde sabitlenmesini bekliyor. Bu süre içinde, iPad Pro'daki sıçramanın kısa süreli bir olay olup olmadığını da öğrenmiş olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.