Samsung, BeyondX adını verdiği premium bir Galaxy S10 modeli üzerinde çalışıyor

Teknoloji devi Samsung, çok yakında yeni amiral gemisi modeli olan Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen söylentiler şirketin birden fazla Galaxy S10 modelini satışa sunacağı yönündeydi ve bunlardan en üst model olan BeyondX'in detayları ortaya çıktı.

Daha güvenli bir yüz tanıma teknolojisi

Akıllı telefonlarla ilgili köklü bir kaynak olan XDA'ya göre BeyondX, Samsung Galaxy S10 serisinin dördüncü telefonu olacak. Bunun kod adı mı yoksa modelin adı mı olduğu ise şimdilik netlik kazamış değil. Teknik özelliklere bakacak olursak cihaz çok daha gelişmiş bir tüz tanıma teknolojisi, 6.7 inç kavisli ekran, dört arka, iki ön kamera ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle gelecek.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-s10-rumors-leaks-5g-smartphone/

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Galaxy S10'un bu premium olarak nitlendireceğimiz modelinde yüz tanıma işlemiolarakyardımıyla yapılacak. Bunun da güvenliği en üst düzeye çıkaracağı ifade ediliyor.de sunacak olan cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.