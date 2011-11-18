Bazı iPhone 4S sahipleri SIM kartın tanınmadığına dair mesajlar almaya başladıklarını belirtiyor

Apple'ın son dönemlerde tanıttığı ve büyük popülarite yakalayan modellerinin piyasaya çıkışından sonra yaşanan bazı problemler kullanıcıları oldukça rahatsız edecek boyutlara ulaştı. Geçen yıl tanıtılan iPhone 4 modelindeki anten problemi, iPad 2 modelindeki ekrandan ışık sızıntısı ve son olarak iOS 5'te meydana gelen aşırı batarya tüketim probleminden sonra bu kez iPhone 4S modelinde SIM kartın tanınmadığı yönünde mesajlar gelmeye başladı.





Apple'ın destek forumlarında sıkça dile getirilmeye başlanan problem hiçbir neden olmadan modelin "SIM kart yok" veya "SIM kart tanınmadı" uyarısı vermeye başlaması şeklinde. Cihazı kapatıp açınca sorun kayboluyor ancak sonra yeniden ortaya çıkıyor.





SIM kart problemi dünyanın pek çok bölgesindeki kullanıcı tarafından rapor ediliyor.





Sorunun nereden kaynaklandığı bilinmiyor. iOS 5'den kaynaklı bir problem mi veya SIM kart uyuşmazlığı mı yaşanıyor belli değil. Apple da henüz resmi bir açıklama yapmadı.





Aynı sorunun iPhone 4 modellerinde de ortaya çıktığını savunan Woo Servers grubu sorunun SIM kartın takıldığı minik tepsi üzerinde bulunan bir parçanın kart ile kısa devre yapması sonucu SIM kartın devre dışı kalmasından kaynaklandığını ve buraya uygulanacak bir bant takviyesi ile kısa devrenin önlenebileceğini belirtiyor. Ancak bunun da kalıcı bir çözüm olmayacağı söyleniyor.