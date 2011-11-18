Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bazı iPhone 4S sahipleri SIM kartın tanınmadığına dair mesajlar almaya başladıklarını belirtiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,1b
1
125
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Apple'ın son dönemlerde tanıttığı ve büyük popülarite yakalayan modellerinin piyasaya çıkışından sonra yaşanan bazı problemler kullanıcıları oldukça rahatsız edecek boyutlara ulaştı. Geçen yıl tanıtılan iPhone 4 modelindeki anten problemi, iPad 2 modelindeki ekrandan ışık sızıntısı ve son olarak iOS 5'te meydana gelen aşırı batarya tüketim probleminden sonra bu kez iPhone 4S modelinde SIM kartın tanınmadığı yönünde mesajlar gelmeye başladı.

Apple'ın destek forumlarında sıkça dile getirilmeye başlanan problem hiçbir neden olmadan modelin "SIM kart yok" veya "SIM kart tanınmadı" uyarısı vermeye başlaması şeklinde. Cihazı kapatıp açınca sorun kayboluyor ancak sonra yeniden ortaya çıkıyor.

SIM kart problemi dünyanın pek çok bölgesindeki kullanıcı tarafından rapor ediliyor.

Sorunun nereden kaynaklandığı bilinmiyor. iOS 5'den kaynaklı bir problem mi veya SIM kart uyuşmazlığı mı yaşanıyor belli değil. Apple da henüz resmi bir açıklama yapmadı. 

Aynı sorunun iPhone 4 modellerinde de ortaya çıktığını savunan Woo Servers grubu sorunun SIM kartın takıldığı minik tepsi üzerinde bulunan bir parçanın kart ile kısa devre yapması sonucu SIM kartın devre dışı kalmasından kaynaklandığını ve buraya uygulanacak bir bant takviyesi ile kısa devrenin önlenebileceğini belirtiyor. Ancak bunun da kalıcı bir çözüm olmayacağı söyleniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem_zeus 8 yıl en beğenilen
Olurmu oyle sey ya onlar yanlış takıyordur sim kartı. bi yönetici çıkıp oyle takmıyacaksınız boyle takıcaksınız der olur biter.
1 Yanıt Yanıtla +100
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 8 yıl
1 Yıl içerisinde tek bir telefon çıkarıyorsun ve aynı kasa kullanıyorsun yine sorun yine sorun :)
Düzeltme: 4S için bu süreç 2 yıl diyebiliriz
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 8 yıl
engin9103
ezimuse 1 Yıl içerisinde tek bir telefon çıkarıyorsun ve aynı kasa kullanıyorsun yine sorun yine sorun :) Düzeltme: 4S için bu süreç 2 yıl diyebiliriz
bir yıl içerisinde bir model çıkartılıyor fakat ne hikmetse bir yılda üretilen onlarca dondroid sistemli telefonlar hala o tek model ile yarışamıyor, bak sen şu işe

yarışamıyor derken neyi kastettin acaba. apple şampiyonlar liginde deil eski adıyla uefa da oynuyor. siz gidin nokia ile yarışın :))))
engin9103ezimuse 1 Yıl içerisinde tek bir telefon çıkarıyorsun ve aynı kasa kullanıyorsun yine sorun yine sorun :) Düzeltme: 4S içi...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Kimi sim kartlarının metal kısmı kısa olduğundan antroit telefona uyum sağlamıyor sim kart alınca metal kısmı geniş olması lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kimi sim kartlarının metal kısmı kısa olduğundan antroit telefona uyum sağlamıyor sim kart alınca metal kısmı geniş olması lazım.

Niye hort yapıyosun ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saydam 7 yıl
Aylardir kullaniyoruz sorun cikmadi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrystalPhoénix 7 yıl
Fceng
Her fırsat buldunuğunuz da Appleı kötülemek için yarışın olur mu ? Kimse de çıkıp bahsetmiyor benim her gün Android işletim sistemli telefonum çöküyor ekranı açılıp kapanıyor, bilmem kaç kere servise gönderdim diye... Bu sonuçta bir işletim sistemi, Windows da çöker Mac Os da çöker Android de çöker. Ama en cep telefonunda en stabil çalışanı sektöründe lider Appledır. Bir kaç kişinin sim kartını takamamasından dolayı yaptığı haberi tüm Apple firmasını kötüleme amaçlı haberler yapmayınız.

Yanlız kardeş mac çökmez evel allah 3 yildir kullaniyorum hafif kasmalar oldu avast virüs bulup temizledi oda gitti bu windows degil adami kasmadan delirtmez.
ONLY APPLE 3 bunlar sizin o yeşil robotlu yazılımınıza benzemez s3ün bile 1 hafta kullaniminda ses aç kapa tuşları oynuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 7 yıl
SIM kart öyle takılmaz evladım. Böyle takılır. Taze taze. Ev yapımı tadında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarnat1985 7 yıl
SORUN Sim-kart larda.Sim-kart boyutunu küçültme ayağına kaliteyi iyice düşürdüler.Sony-Eric. M600i kullanıyorum.Hattımı Taşıdım ve yeni Sim-kart verdiler telefonda Sim hafızasını(rehber,Mesaj kutusu) tanımamaya başladı.Aç-kapa yaparken Sinyal bazen gelmiyor.Ahh ah NERDE O ESKİ SİM-KART`lar!! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FaTaLB0Y 7 yıl
Erdem çok garipsin haberin 9. satırını okumadın galiba (SIM kart problemi dünyanın pek çok bölgesindeki kullanıcı tarafından rapor ediliyor.)Onlarca insan hata mı yapıcak ? Ama ben şunu anlayamadım : Bu tüm iphone 4 s lerde olmuyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 7 yıl
Kurtlu elmanın her yeri kurtlandı ve çürümeye başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
zamanında nokiada hep yaşadığımız sorundu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ManoMachine 7 yıl
Yok cnm, kesin millet sim kart takmayı becerememiştir, Apple'ın hata yapması mümkün mü yahu!?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl
Birde Apple Fanlarına laf söylerler.Arkadaş Android'in bütün cihazlarının pazar payı %60 civarında,iOS tek başına %40'luk dilimde.Onlarca Android telefonun olduğunu düşününce bu çok büyük bir rakam.iOS tek telefonla pazar payının yaklaşık %40'ına sahip.Pazar payı düşüyor orası ayrı konu fakat şuan iOS'un ezici bir üstünlüğü var.(Pazar payı düşsün zaten;Belki o zaman bir yenilik görürüz iPhone tarafında)Eskiden millet doğruyu söyleyip kavga ederdi şimdi sallıyor.Fanboy olunurda bu kadar olunmaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

shiftdelete.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fceng 7 yıl
Her fırsat buldunuğunuz da Apple'ı kötülemek için yarışın olur mu ? Kimse de çıkıp bahsetmiyor "benim her gün Android işletim sistemli telefonum çöküyor ekranı açılıp kapanıyor, bilmem kaç kere servise gönderdim" diye... Bu sonuçta bir işletim sistemi, Windows da çöker Mac Os da çöker Android de çöker. Ama en cep telefonunda en stabil çalışanı sektöründe lider Apple'dır. Bir kaç kişinin sim kartını takamamasından dolayı yaptığı haberi tüm Apple firmasını kötüleme amaçlı haberler yapmayınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20068 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve
2 etiket daha iphone 4s iPhone 4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl DH Özel: AMD'nin Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileri hakkında her şey! 8 yıl Zotac Zbox Nano mini bilgisayar video inceleme 8 yıl Video: 2012 Porsche Panamera GTS tanıtıldı 8 yıl Özel Röportaj: ECS'nin Avrupa Genel Müdürü Chris Day ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim