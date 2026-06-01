Apple, iPhone 20'nin yazılımı iOS 28'i geliştirmeye başladı

Tam Boyutta Gör Apple, şirket içinde "Boppy" olarak adlandırılan 2028 işletim sistemi serisi için erken geliştirme çalışmalarına başladı. iOS 28 (kod adı "Bell") ve macOS 28'den (kod adı "Poppy") oluşan bu güncellemelerin, iPhone'un 20. yıldönümüyle aynı zamana denk gelmesi açısından önem arz ediyor.

iOS 28 (Kod adı Bell) geliştirilme aşamasında

Sızdırılan bilgilere göre, Apple bu yaklaşan sürümleri önemli bir evrim olarak değerlendiriyor; çünkü bunlar iPhone 20 için planlanan donanımı desteklemek üzere tasarlanıyor.

Geliştirme süreci şu anda erken aşamalarda olup, mühendislerin bireysel özelliklere, yeni uygulama mimarilerine ve tasarım iyileştirmelerine odaklandığı söyleniyor. Apple, henüz bu unsurları işletim sistemlerinin nihai sürümlerine entegre etmemiş olsa da, proje şimdiden ivme kazanıyor.

Bu arada, iPhone’lar için bir sonraki büyük güncelleme iOS 27 olacak. iOS 27, yenilenmiş Siri ve ek Apple Intelligence özelliklerine odaklanacak. Ayrı Siri uygulaması, ChatGPT gibi diğer sohbet uygulamalarına benzer şekilde, Siri ile metin veya ses modlarında karşılıklı konuşmalar yapmanıza olanak tanıyacak. Dinamik Ada bölümünden de Siri’ye erişilebilecek. Apple’ın bu sürümde pil ve genel performansı da iyileştireceği söyleniyor. Neyse ki iOS 27 yeniliklerini görmek için fazla beklemeyeceğiz; 8 Haziran’daki WWDC26 etkinliğinde iOS 27 ve diğer yeni yazılımlar gösterilecek. Etkinliğin hemen ardından iOS 27 developer beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.

Apple iPhone 20'nin yazılımı iOS 28'i geliştirilme aşamasında

