Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 20'nin yazılımı iOS 28'i geliştirmeye başladı

    iOS 27, resmi olarak tanıtılmadı ancak Apple, 2028 yılındaki büyük işletim sistemi güncellemelerinin geliştirilmesine şimdiden başladı. iOS 28, iPhone 20. yıl dönümüyle aynı zamana denk geliyor.

    apple iphone 20 için ios 28 geliştirme aşamasında Tam Boyutta Gör
    Apple, şirket içinde "Boppy" olarak adlandırılan 2028 işletim sistemi serisi için erken geliştirme çalışmalarına başladı. iOS 28 (kod adı "Bell") ve macOS 28'den (kod adı "Poppy") oluşan bu güncellemelerin, iPhone'un 20. yıldönümüyle aynı zamana denk gelmesi açısından önem arz ediyor.

    iOS 28 (Kod adı Bell) geliştirilme aşamasında

    Sızdırılan bilgilere göre, Apple bu yaklaşan sürümleri önemli bir evrim olarak değerlendiriyor; çünkü bunlar iPhone 20 için planlanan donanımı desteklemek üzere tasarlanıyor.

    Geliştirme süreci şu anda erken aşamalarda olup, mühendislerin bireysel özelliklere, yeni uygulama mimarilerine ve tasarım iyileştirmelerine odaklandığı söyleniyor. Apple, henüz bu unsurları işletim sistemlerinin nihai sürümlerine entegre etmemiş olsa da, proje şimdiden ivme kazanıyor.

    iOS 27 güncellemesi neler getiriyor, ne zaman çıkacak?

    Bu arada, iPhone’lar için bir sonraki büyük güncelleme iOS 27 olacak. iOS 27, yenilenmiş Siri ve ek Apple Intelligence özelliklerine odaklanacak. Ayrı Siri uygulaması, ChatGPT gibi diğer sohbet uygulamalarına benzer şekilde, Siri ile metin veya ses modlarında karşılıklı konuşmalar yapmanıza olanak tanıyacak. Dinamik Ada bölümünden de Siri’ye erişilebilecek. Apple’ın bu sürümde pil ve genel performansı da iyileştireceği söyleniyor. Neyse ki iOS 27 yeniliklerini görmek için fazla beklemeyeceğiz; 8 Haziran’daki WWDC26 etkinliğinde iOS 27 ve diğer yeni yazılımlar gösterilecek. Etkinliğin hemen ardından iOS 27 developer beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    plakadan servis geçmişi sorgulama ayt fizik sözel konular chevrolet spark alınır mı kumtel nem alma cihazı sigaratix yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Expertbook B5
    Asus Expertbook B5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum