Apple Glass'ın özellikleri sızdırıldı: Meta Ray-Ban'i tahtından edecek!

Tam Boyutta Gör Akıllı gözlükler hâlâ yeni bir kategori. Şu anda Meta'nın Ray-Ban gözlükleri en popüler akıllı gözlükler. Samsung ve Google da yakın zamanda bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek ilk akıllı gözlüklerini tanıttı. Önceki raporlar, Apple'ın N50 kod adlı ilk akıllı gözlüğünün 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürüleceğini gösteriyordu. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman, Apple Glass’ın 2027 yılının sonlarında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Gurman, Apple gözlüğün özelliklerine ilişkin de bilgiler paylaştı.

Gurman’a göre, Apple, akıllı gözlüğü ürün yol haritasının önemli bir bileşeni olarak görüyor. Yakında CEO görevinden ayrılacak Tim Cook, projeyi güçlü bir şekilde destekliyor ve gözlüğü en büyük öncelik olarak görüyor. Eylül ayında Cook'tan görevi devralacak olan John Ternus'un, son iki yıldır ürün geliştirme ekibine liderlik ederek projenin itici gücü olduğu belirtiliyor.

Apple akıllı gözlüğü özellikleri nasıl olacak?

Apple Glass, başta Meta Ray-Ban olmak üzere rakipleri arasından sıyrılmak için oval şekilli kameralar, benzersiz renkler ve farklı çerçeve stilleri gibi tasarım unsurları içerecek. Apple, zamanla gözlüğün bir sağlık cihazına dönüşebileceğine ve insanların görme biçimini iyileştirebilecek artırılmış gerçeklik teknolojilerini içerebileceğine inanıyor.

Apple akıllı gözlüğün video ve fotoğraf çekmek için kameralar, telefon görüşmelerini yönetmek, bildirimleri dinlemek ve müzik çalmak için mikrofonlar ve hoparlörler içermesi bekleniyor. Ayrıca Siri aracılığıyla isteklere yanıt verebilecek çok modlu bir yapay zekaya sahip olacağı bildiriliyor.

