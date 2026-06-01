Apple Glass'ın özellikleri sızdırıldı: Meta Ray-Ban'i tahtından edecek!

Gurman’a göre, Apple, akıllı gözlüğü ürün yol haritasının önemli bir bileşeni olarak görüyor. Yakında CEO görevinden ayrılacak Tim Cook, projeyi güçlü bir şekilde destekliyor ve gözlüğü en büyük öncelik olarak görüyor. Eylül ayında Cook'tan görevi devralacak olan John Ternus'un, son iki yıldır ürün geliştirme ekibine liderlik ederek projenin itici gücü olduğu belirtiliyor.
Apple akıllı gözlüğü özellikleri nasıl olacak?
Apple Glass, başta Meta Ray-Ban olmak üzere rakipleri arasından sıyrılmak için oval şekilli kameralar, benzersiz renkler ve farklı çerçeve stilleri gibi tasarım unsurları içerecek. Apple, zamanla gözlüğün bir sağlık cihazına dönüşebileceğine ve insanların görme biçimini iyileştirebilecek artırılmış gerçeklik teknolojilerini içerebileceğine inanıyor.
Apple akıllı gözlüğün video ve fotoğraf çekmek için kameralar, telefon görüşmelerini yönetmek, bildirimleri dinlemek ve müzik çalmak için mikrofonlar ve hoparlörler içermesi bekleniyor. Ayrıca Siri aracılığıyla isteklere yanıt verebilecek çok modlu bir yapay zekaya sahip olacağı bildiriliyor.
Apple, ilk akıllı gözlüğünü 2027'nin sonlarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.