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Be quiet!'ın Dark Power Pro 11 serisi ilgi görüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Be quiet!'ın Dark Power Pro 11 serisi ilgi görüyor

Güç kaynağı konusunda başarılı firmalardan olan Alman Be quiet!, amiral gemi seviyesinde güç kaynaklarına yer verdiği Dark Power Pro ailesini genişletiyor. Firmanın Dark Power Pro 11 serisi de ilgi toplamayı başardı.

Yeni seride 850-1200 watt arasında değişen güç kaynakları yer alıyor. Enerji verimliliğini yüzde 94 oranına çıkarmayı başaran seri bu sayede 80 PLUS Platinum sertifikası almaya da hak kazanmış.

Be quiet! yeni serisi için iki paralel ana dönüştürücü kullanmış ve böylece ısı yayımını azaltmış. Ayrıca kaynağın yan taraflarına daha iyi havalandırma için daha fazla boşluk sağlanmış.

4 adet 12V hattı olan kaynak kapasitörlerin gücünü 3300 mikrofarad seviyesine çıkarmış. Yeni bir PFC kapasitörü ile de ağır yüklerde oluşabilecek gürültü minimize edilmeye çalışılmış. 

Seride Straight Power 10 serisinde de kullanılan SilentWings 3 fanları yer alıyor. 135mm fanlar 250 devir/dakika hızıyla dönmeye başlıyor ve iş yüküne göre artırılıyor. Bu sayede düşük iş yükünde gürültü azaltılıyor. Ayrıca pervane tasarımı daha fazla hava akışı sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Bu performans ve sessizlik değerleri yanında serinin tasarım kalitesi de oldukça beğeniliyor. Serinin fiyatlandırması ise 850 watt versiyonu 225 Avro, 1000 watt versiyonu 259 Avro, 1200 watt versiyonu 289 Avro şeklinde gerçekleşiyor. Seri 4 yıl garanti ile satışa sunulmuş durumda.  

http://hexus.net/tech/reviews/psu/83053-quiet-dark-power-pro-11-850w/?page=3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 2 yıl
2 yıl önce yazdığım yazıyı alıntı yapmışlar ax1500i kullanıyorum bozuldu rmi ile yenisini verdiler pahalı ama malın arkasında adamlsr
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
@Yoizhik
Diğer markalarda da var, kimisi yük durumuna göre, kimisi sıcaklığa göre.
Sessizlik konusu bence önemli.
Elimden birçok marka/model fan da geçti. Ksa fanlarının sessizliği gerçekten önemli. Güç kaynağı fanı için de geçerli bu.
Şuan oldukça sessiz bir sistemim var.
Noctua fanlar + fan kontrolcü kullanıyorum. PSU 300W yük altına girmedikçe fan çalıştırmıyor. Ekran kartı boşta yine aynı şekilde.
Özellikle akşam/geceleri, el ayak çekilince daha da önemli oluyor bu sessizlik konusu.
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Yoizhik 2 yıl
Evga'larda belli bir sıcaklığa ulaşmadan fan devreye girmiyor zaten, henüz devreye girdiğini hiç hissetmedim açıkçası. Diğer markalarda da benzer şeyler vardır eminim. Sessizlik konusu çokta abartılacak bir özellik değil yani.
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-dehşet- 2 yıl
PSU'da tartışmasız şu marka iyidir demek çok yanlış olur.
Pro 11, FSP üretimi olup, aynı klasmandaki diğer PSU'lardan gereksiz pahalıdır. Voltaj regülasyonunda Super Flower üretimi PSU'lar kadar iyi değildir. Kısaca markadan ziyade PSU'nun kime ürettirildiği, hangi platformu baz aldığı çok daha önemlidir.
Chicony üretimi eski Corsair RM serisi ile CWT üretimi yeni Corsair RMi serisi arasında, RMi serisi lehine dağlar kadar fark var mesela.
PSU, bilgisayar donanımları içinde ezbere yorumlanacak en son parçadır bence.
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xgny58x 2 yıl -dehşet-
Benim tartışmayacağım 2 marka var şahsen Super Flower(TR'de yok) ve Seasonic özellikle bu iki markanın voltaj regülasyonu çok iyi bileşen kaliteleride öyle. Corsair Evga gibi üreticiler zaten Super Flower Seasonic ve FSP gibi markalara ürettiriyor ürünlerini. Şu anda 2.el Evga 650 P2 alma arifesindeyim ikinci el olması biraz şüphelendiriyor fakat Super Flower üretimi olmasıda beni cezbediyor.
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
Be Quiet PSU'larını FSP'ye ürettiriyor. Dark Power Pro P10 serisinde 850W, 1000W ve 1200W olanlar Seasonic üretimi, diğer tüm modelleri FSP üretimi.
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435 2 yıl
yurtdışı bütün testlerde en iyisi seçildi ama türkiyede yok.
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theyapici 4 yıl
corsair gerçek gerisi yalan
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V1CT0RY 2 yıl theyapici
theyapici
corsair gerçek gerisi yalan

Corsair manzara resmi, BeQuiet manzaranın kendisidir arkadaşım...
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CVenturas 4 yıl
Ülkemize uygun fiyatlı çözümlerini getirseler çok güzel olur aslında. Sessizlik 7den 70e herkesin ihtiyacı
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selahattın ısık 4 yıl
Ender Yıldız ile özdeşleşen güç kaynağı markası.....
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Lazeran 4 yıl
keke 650w olani da olsaymis
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