Be quiet!'ın Dark Power Pro 11 serisi ilgi görüyor

Güç kaynağı konusunda başarılı firmalardan olan Alman Be quiet!, amiral gemi seviyesinde güç kaynaklarına yer verdiği Dark Power Pro ailesini genişletiyor. Firmanın Dark Power Pro 11 serisi de ilgi toplamayı başardı.





Yeni seride 850-1200 watt arasında değişen güç kaynakları yer alıyor. Enerji verimliliğini yüzde 94 oranına çıkarmayı başaran seri bu sayede 80 PLUS Platinum sertifikası almaya da hak kazanmış.





Be quiet! yeni serisi için iki paralel ana dönüştürücü kullanmış ve böylece ısı yayımını azaltmış. Ayrıca kaynağın yan taraflarına daha iyi havalandırma için daha fazla boşluk sağlanmış.





4 adet 12V hattı olan kaynak kapasitörlerin gücünü 3300 mikrofarad seviyesine çıkarmış. Yeni bir PFC kapasitörü ile de ağır yüklerde oluşabilecek gürültü minimize edilmeye çalışılmış.





Seride Straight Power 10 serisinde de kullanılan SilentWings 3 fanları yer alıyor. 135mm fanlar 250 devir/dakika hızıyla dönmeye başlıyor ve iş yüküne göre artırılıyor. Bu sayede düşük iş yükünde gürültü azaltılıyor. Ayrıca pervane tasarımı daha fazla hava akışı sağlayacak şekilde tasarlanmış.





Bu performans ve sessizlik değerleri yanında serinin tasarım kalitesi de oldukça beğeniliyor. Serinin fiyatlandırması ise 850 watt versiyonu 225 Avro, 1000 watt versiyonu 259 Avro, 1200 watt versiyonu 289 Avro şeklinde gerçekleşiyor. Seri 4 yıl garanti ile satışa sunulmuş durumda.

http://hexus.net/tech/reviews/psu/83053-quiet-dark-power-pro-11-850w/?page=3