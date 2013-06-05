Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlara yönelik aksesuarlar geliştiren Belkin, Windows 8 tabletler ve Ultrabook'lar için iki yeni stand modelini duyurdu.

Windows 8 tabletler ve Ultrabook modellerini iş istasyonuna dönüştürmek amacıyla geliştirilen "Dual Video Docking Stand" isimli stand modelleri, öncelikle oldukça şık ve modern tasarımlara sahipler. Beraberinde gelen USB 3.0 ve DisplayLink teknolojisi üzerinden bir ya da iki ekrana görüntü aktarımı yapabilen, klavye/fare, yazıcı/tarayıcı ya da ağ bağlantılarına imkan veren portları dışında, birçok USB portunun da yer aldığı stand modelleri ayrıca basit bir kablo düzenleme sistemini de üzerlerinde barındırıyorlar.

Tabletler için geliştirilen versiyonun bütün Atom ve Intel Core tabanlı Windows 8 (RT desteklenmiyor) tablet modelleri ile uyumlu olarak, diğer versiyonun ise Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemine sahip Ultrabook modelleri ile uyumlu olarak çalışabildiği belirtiliyor.

Belkin tarafından geliştirilen "Dual Video Docking Stand" isimli stand modellerinin çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında bir bilgi henüz verilmedi.

http://www.techpowerup.com/185017/belkin-releases-usb-3-0-dual-video-docking-stands-for-ultrabooks-and-tablets.html