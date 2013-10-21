Belkin ve Kaprica Security, virüs tarama özelliğine sahip harici batarya çözümünü tanıttı





Günümüzde akıllı cep telefonlarının en çok şikayet edilen noktası hiç kuşkusuz yetersiz batarya kapasiteleri ve kullanım süreleri. Ayrıca bilgisayar sistemleri gibi birçok tehlikeli virüs ya da benzeri saldırıya açık bir yapıya sahip olan cihazlar, bu gibi sorunlara karşı bazı donanım ve yazılım alternatiflerine de sahipler. İşte bu noktada Belkin ve Kaprica Security firmaları tarafından hazırlanan Skorpion, akıllı cihazları şarj ederken aynı zamanda virüs taraması da yapabiliyor.

Akıllı cihazlar için birçok farklı donanım ürününün altında imzası bulunan tecrübeli Belkin ile güvenlik sistemleri konusunda çalışma gösteren Kaprica Security firmasının ortaklığında hazırlanan Skorpion, öncelikle her zaman taşınabilecek kompakt bir yapıda geliyor ve bağlanan akıllı cep telefonlarını şarj edebiliyor. Esas farkını ise Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların içerisinde yer alan kötü amaçlı yazılımları, virüsleri ve benzeri içerikleri bulabilmesi ile koyan ürün, 2 dakika içerisinde hızlı arama, 6 dakika içerisinde ise tam anlamıyla derin arama yapabiliyor. Arama sonuçlarını firmanın sunucularında saklayan ürün, bu bilgilere istenildiği takdirde standart internet tarayıcıları üzerinden de erişilmesine izin veriyor. Tarama hakkında üzerinde yer alan LED ışık sistemiyle bilgi verebilen Skorpion, gerçekten farklı ve faydalı bir amaca hizmet ediyor.

Çıkış tarihi henüz belli olmayan çok amaçlı harici batarya çözümü Skorpion, aylık 3$ - 4$ virüs tarama aboneliği yanında 65$ fiyat etkine sahip olacak.

http://technabob.com/blog/2013/10/21/belkin-skorpion-kaprica-charger/