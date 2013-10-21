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Belkin ve Kaprica Security, virüs tarama özelliğine sahip harici batarya çözümünü tanıttı

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Belkin ve Kaprica Security, virüs tarama özelliğine sahip harici batarya çözümünü tanıttı
Günümüzde akıllı cep telefonlarının en çok şikayet edilen noktası hiç kuşkusuz yetersiz batarya kapasiteleri ve kullanım süreleri. Ayrıca bilgisayar sistemleri gibi birçok tehlikeli virüs ya da benzeri saldırıya açık bir yapıya sahip olan cihazlar, bu gibi sorunlara karşı bazı donanım ve yazılım alternatiflerine de sahipler. İşte bu noktada Belkin ve Kaprica Security firmaları tarafından hazırlanan Skorpion, akıllı cihazları şarj ederken aynı zamanda virüs taraması da yapabiliyor.
Akıllı cihazlar için birçok farklı donanım ürününün altında imzası bulunan tecrübeli Belkin ile güvenlik sistemleri konusunda çalışma gösteren Kaprica Security firmasının ortaklığında hazırlanan Skorpion, öncelikle her zaman taşınabilecek kompakt bir yapıda geliyor ve bağlanan akıllı cep telefonlarını şarj edebiliyor. Esas farkını ise Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların içerisinde yer alan kötü amaçlı yazılımları, virüsleri ve benzeri içerikleri bulabilmesi ile koyan ürün, 2 dakika içerisinde hızlı arama, 6 dakika içerisinde ise tam anlamıyla derin arama yapabiliyor. Arama sonuçlarını firmanın sunucularında saklayan ürün, bu bilgilere istenildiği takdirde standart internet tarayıcıları üzerinden de erişilmesine izin veriyor. Tarama hakkında üzerinde yer alan LED ışık sistemiyle bilgi verebilen Skorpion, gerçekten farklı ve faydalı bir amaca hizmet ediyor.
Çıkış tarihi henüz belli olmayan çok amaçlı harici batarya çözümü Skorpion, aylık 3$ - 4$ virüs tarama aboneliği yanında 65$ fiyat etkine sahip olacak.
(GZ) / (TR)(KS) 
Belkin ve Kaprica Security, virüs tarama özelliğine sahip harici batarya çözümünü tanıttı

http://technabob.com/blog/2013/10/21/belkin-skorpion-kaprica-charger/ Yorum Yaz
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Roark 5 yıl en beğenilen
iyi de htc one'ın kablo girişi hafif sağda. nereye takmışlar onu :p
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Kitmaker 5 yıl
Çok mantıklı ve kullanışlı ama insanlar yanında bu bataryaları taşımaya alışmadı ve alışmak da istemiyor.
Şahsen ben incecik yedek pilimi taşıyorum bazı günler yetiyor ama kesinlikle de cep telefonunda virüs programı yüklemiyorum. Arada bir taratmak iyi olabilirdi farklı bir çözüm bulunulsaydı.
NOT: Galaxy SIII
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okan_cehapelioglu 5 yıl
virüs taraması içindemi aylık abone olcakmışız yuh
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mk2kill 5 yıl
aleti 2yıl kullansan aylık 4$ dan neredeyse 100$ da virus programına verirsin. yuh demek istiyorum. adam gibi 20-25$ dolra lisans satsanız olmuyor mu?
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SilverBallers 5 yıl
Harici bataryayı alıyoruz madem virüs programını da ücretsiz verseler ya.
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Roark 5 yıl en beğenilen
iyi de htc one'ın kablo girişi hafif sağda. nereye takmışlar onu :p
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