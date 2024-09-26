Dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryasını tanıtıldı: 5 dakikada 200 km menzil

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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General Motors'un Çin'deki ortak girişimi SAIC-GM ve batarya devi CATL, dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryasını tanıttı. Lityum Demir Fosfat (LFP) yapısını temel alan bu batarya, 6C gibi inanılmaz bir şarj oranına ulaşarak, Geely'nin önceki rekoru elinde bulunduran Golden Battery’sini (5.5C) geride bırakıyor.

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Yeni batarya gelecek yıldan itibaren General Motors'un 900 voltluk Ultium platformunda kullanılmaya başlanacak. Şarj sürecinin verimliliğini arttırmak ve istikrarlı bir performans elde etmek amacıyla özel bir elektrolit kullanıldı. Söz konusu elektrolit, iletkenliği arttırmak ve viskoziteyi azaltmak için optimize edilmiş bir formülasyona sahip. Yeni formül, pilin daha verimli çalışmasını sağlayarak lityum iyonlarının hareketini hızlandırıyor.

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Çin batarya teknolojilerinde çok ileride

Giriş kısmında bahsi geçen Golden Battery, 10.5 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Ancak SAIC-GM ve CATL'nin geliştirdiği yeni batarya bu süreyi 10 dakikanın altına düşürme potansiyeline sahip. Bu gelişme, şarj sürelerini içten yanmalı motorlu araçların yakıt dolum sürelerine yaklaştırarak elektrikli araçların daha hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlayabilir.

SAIC-GM tarafından açıklamada 6C bataryanın yalnızca 5 dakikalık bir şarjla 200 kilometreden fazla menzil sunabildiği belirtildi. Ayrıca bu durumun bataryalı elektrikli araç (BEV) kullanıcılarının menzil kaygısını büyük ölçüde azaltacağı vurgulandı. Çin, batarya teknolojilerinde Kore, Avrupa ve Japon endüstrilerinden çok daha ileride. 2023 yılında dünya genelinde üretilen batarya hücrelerinin %85'inin Çin'den gelmesi de bunu kanıtlıyor.

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Dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryasını tanıtıldı