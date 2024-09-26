Dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryasını tanıtıldı: 5 dakikada 200 km menzil

General Motors'un Çin'deki ortak girişimi SAIC-GM ve batarya devi CATL, dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryasını tanıttı. Lityum Demir Fosfat (LFP) yapısını temel alan bu batarya, 6C gibi inanılmaz bir şarj oranına ulaşarak, Geely'nin önceki rekoru elinde bulunduran Golden Battery’sini (5.5C) geride bırakıyor.
Yeni batarya gelecek yıldan itibaren General Motors'un 900 voltluk Ultium platformunda kullanılmaya başlanacak. Şarj sürecinin verimliliğini arttırmak ve istikrarlı bir performans elde etmek amacıyla özel bir elektrolit kullanıldı. Söz konusu elektrolit, iletkenliği arttırmak ve viskoziteyi azaltmak için optimize edilmiş bir formülasyona sahip. Yeni formül, pilin daha verimli çalışmasını sağlayarak lityum iyonlarının hareketini hızlandırıyor.
Çin batarya teknolojilerinde çok ileride
Giriş kısmında bahsi geçen Golden Battery, 10.5 dakikada %10'dan %80 doluma ulaşabiliyor. Ancak SAIC-GM ve CATL'nin geliştirdiği yeni batarya bu süreyi 10 dakikanın altına düşürme potansiyeline sahip. Bu gelişme, şarj sürelerini içten yanmalı motorlu araçların yakıt dolum sürelerine yaklaştırarak elektrikli araçların daha hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlayabilir.
SAIC-GM tarafından açıklamada 6C bataryanın yalnızca 5 dakikalık bir şarjla 200 kilometreden fazla menzil sunabildiği belirtildi. Ayrıca bu durumun bataryalı elektrikli araç (BEV) kullanıcılarının menzil kaygısını büyük ölçüde azaltacağı vurgulandı. Çin, batarya teknolojilerinde Kore, Avrupa ve Japon endüstrilerinden çok daha ileride. 2023 yılında dünya genelinde üretilen batarya hücrelerinin %85'inin Çin'den gelmesi de bunu kanıtlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu