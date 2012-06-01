Bellek hız aşırtmasında yeni dünya rekoru: 3837MHz

TK-OC rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, G.Skill tarafından üretilen PerfectStorm-2133MHz bellek modülünü 3837MHz'e hız aşırtarak bu alanda önemli bir rekora imza atmış oldu. AMD'nin FX-8150 işlemcisi ve Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula anakartı kullanılarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında hem işlemci hem de bellek modülü, Sıvı Azot kullanılarak soğutulmuş.

8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi, bellek kontrolcüsünde yüksek kararlılık için 2238MHz'de çalıştırılırken, rekor hıza imza atan G.Skill üretimi DDR3 bellek modülünün CL11 erişim sürelerri ile 1918.4MHz ya da başka bir ifade ile 3837MHz'e çıkartılarak, bellekler için dünya hız rekoru da kırılmış oldu. Rekorun CPU-Z onayı; http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2364839.