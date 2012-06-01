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Bellek hız aşırtmasında yeni dünya rekoru: 3837MHz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,5b
1
20
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek hız aşırtmasında yeni dünya rekoru: 3837MHz
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TK-OC rumuzlu hız aşırtma profesyoneli, G.Skill tarafından üretilen PerfectStorm-2133MHz bellek modülünü 3837MHz'e hız aşırtarak bu alanda önemli bir rekora imza atmış oldu. AMD'nin FX-8150 işlemcisi ve Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula anakartı kullanılarak gerçekleştirilen çalışma kapsamında hem işlemci hem de bellek modülü, Sıvı Azot kullanılarak soğutulmuş. 
8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi, bellek kontrolcüsünde yüksek kararlılık için 2238MHz'de çalıştırılırken, rekor hıza imza atan G.Skill üretimi DDR3 bellek modülünün CL11 erişim sürelerri ile 1918.4MHz ya da başka bir ifade ile 3837MHz'e çıkartılarak, bellekler için dünya hız rekoru da kırılmış oldu. Rekorun CPU-Z onayı; http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2364839.
Bellek hız aşırtmasında yeni dünya rekoru: 3837MHz
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eXaeL@DH 7 yıl en beğenilen alphekka
alphekka

ne işime yarayacak canım.ha 3.800 ha 5.000. evde ben o hızı yapamadıktan sonra, hem oyunlarda 1.800 mhz bile çok çok yeterli :))

Ne gerek var daha hızlı işlemcilere şimdikilerle de işimizi görebiliyoruz.

SSD'ler de çok gereksiz HDD yeterince hızlı.
Ekran kartları mevcut oyunları açıyor. Ne gerek var gelişimin ve bileşenlerin ufkunun görülmesinin.
alphekkane işime yarayacak canım.ha 3.800 ha 5.000. evde ben o hızı yapamadıktan sonra, hem oyunlarda 1.800 mhz bile çok çok yeterli :))...
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Yanıtla +9
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mc_ihanet 7 yıl
Severim böyle şeyleri, hoşuma gidiyor. 3837 mhz helal olsun derim.
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alpa07 7 yıl
biz 1000 mhz gezinirken adamlar 3837 çımış
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Satisfaction45 7 yıl
Gskill bu hacı oc ye en yatkın ramler.direk 3000 mhz üretcek nerdeyse
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SecurityMJ 7 yıl
eXaeL@DH
alphekka ne işime yarayacak canım.ha 3.800 ha 5.000. evde ben o hızı yapamadıktan sonra, hem oyunlarda 1.800 mhz bile çok çok yeterli :))
Ne gerek var daha hızlı işlemcilere şimdikilerle de işimizi görebiliyoruz.
SSDler de çok gereksiz HDD yeterince hızlı. Ekran kartları mevcut oyunları açıyor. Ne gerek var gelişimin ve bileşenlerin ufkunun görülmesinin.

HDD yeterince hızlı mı ? SSD kullanmadın herhalde.
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marfoglu 7 yıl SecurityMJ
SecurityMJ

eXaeL@DH

alphekka ne işime yarayacak canım.ha 3.800 ha 5.000. evde ben o hızı yapamadıktan sonra, hem oyunlarda 1.800 mhz bile çok çok yeterli :))
Ne gerek var daha hızlı işlemcilere şimdikilerle de işimizi görebiliyoruz.
SSDler de çok gereksiz HDD yeterince hızlı. Ekran kartları mevcut oyunları açıyor. Ne gerek var gelişimin ve bileşenlerin ufkunun görülmesinin.


HDD yeterince hızlı mı ? SSD kullanmadın herhalde.


Ironi yapmis.
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OGuz51 7 yıl
playstyle
yine mi ? sıvı azot ! bi gün o azot alev alırsa, görürsünüz siz hızı !

Fus Ro Dah!!..
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eXaeL@DH 7 yıl OGuz51
OGuz51

playstyle

yine mi ? sıvı azot ! bi gün o azot alev alırsa, görürsünüz siz hızı !


Fus Ro Dah!!..





Dönem bitti 3 gündür skyrim oynuyorum. Dostum önereceğin MOD var mı?

Not : Sesimiz duyulsun TES'e özel alt forum forum isterik !!!111!!
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OZKNaln 7 yıl
soylemesi ayiptir anakart elimde var kutusunda insallah bir iki parca kaldi .
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multiplek 7 yıl
Onlar birsürü ek ekipmana filan sahipler. Benim ramler OCZ, anakart asus p7p55d pro, intel i5-750 ile hızlarım;
CPU clock: 3887 MHz 4 çekirdek
Ram : 3110 MHz 2 tane 2GB lik CL9
Ne sıvı azotum var nede başka birşey :D
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dodomoco 7 yıl multiplek
multiplek
Onlar birsürü ek ekipmana filan sahipler. Benim ramler OCZ, anakart asus p7p55d pro, intel i5-750 ile hızlarım;
CPU clock: 3887 MHz 4 çekirdek
Ram : 3110 MHz 2 tane 2GB lik CL9
Ne sıvı azotum var nede başka birşey :D

Helal
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lushaozhi 7 yıl
Ne gerek var daha hızlı işlemcilere şimdikilerle de işimizi görebiliyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kasim33 7 yıl
süper ilerleme var 2 yıl sonrasını düşünemiyorum bile ddr5 ram ssd 2 hdd 32 çekirdekli işlemci 4 çekirdekli ekran kartı derken hyatımız çekirdke olacak :D:D:D
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oguzykal 7 yıl
eXaeL@DH
alphekka ne işime yarayacak canım.ha 3.800 ha 5.000. evde ben o hızı yapamadıktan sonra, hem oyunlarda 1.800 mhz bile çok çok yeterli :))
Ne gerek var daha hızlı işlemcilere şimdikilerle de işimizi görebiliyoruz.
SSDler de çok gereksiz HDD yeterince hızlı. Ekran kartları mevcut oyunları açıyor. Ne gerek var gelişimin ve bileşenlerin ufkunun görülmesinin.

Kimseye garezim yok yanlış anlamayın ama dediklerinizi eskiden de düşünyor olsalardı şimdi anca mayın tarlası ve mario gibi oyunları oynuyor olurdunuz.
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eXaeL@DH 7 yıl oguzykal
oguzykal

eXaeL@DH

alphekka ne işime yarayacak canım.ha 3.800 ha 5.000. evde ben o hızı yapamadıktan sonra, hem oyunlarda 1.800 mhz bile çok çok yeterli :))
Ne gerek var daha hızlı işlemcilere şimdikilerle de işimizi görebiliyoruz.
SSDler de çok gereksiz HDD yeterince hızlı. Ekran kartları mevcut oyunları açıyor. Ne gerek var gelişimin ve bileşenlerin ufkunun görülmesinin.


Kimseye garezim yok yanlış anlamayın ama dediklerinizi eskiden de düşünyor olsalardı şimdi anca mayın tarlası ve mario gibi oyunları oynuyor olurdunuz.


Ciddi olduğumu düşünmüş. Arkadaşım dalga geçiyordum.
Şaka maka nasıl anlamıyorsunuz hiç mi türkçe dersi görmüyor musunuz? Benim iyi değildir ama bunları anlamıyorsanız durum vahim diyecek bir şey yok.
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V4LKyR 7 yıl
playstyle
yine mi ? sıvı azot ! bi gün o azot alev alırsa, görürsünüz siz hızı !

Azot alev almaz.
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