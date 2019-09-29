BenQ dünyanın ilk DCI-P3 kısa mesafe projeksiyon cihazını duyurdu

DLP projeksiyon cihazları sektöründe önemli isimlerden birisi olan BenQ, ev sinema tecrübesi için hazırlanan CinePrime serisindeki yeni ürünü kısa mesafeli W2700’ü ülkemizde de satışa sunduğunu duyurdu.

BenQ CinePrime W2700 özellikleri ve fiyatı

BenQ CinePrime W2700 modeli 3840x2160 çözünürlük ve 8,3 milyon farklı piksel ile gerçek 4K performansı sunuyor. 0.47 inçlik 4K optimize optik sistem, altı cam mercek elemana ve tek bir DMD DLP yongasına sahip. DCI-P3 renk standardı barındıran ilk kısa mesafe 4K projeksiyon cihazı durumunda.

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BenQ CinePrime W2700 modeli için özel olarak optimize edilmiş HDR-PRO teknolojisi ise 4K performansına gerçekçi bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Hem HDR10 hem de HLG formatlarını destekleyen HDR-PRO, canlı doğal ve gerçekçi video kalitesi için çarpıcı 4K netlik ve derinlik kazandıran üstün parlaklık ve kontrast aralıkları ve ideal görüntü optimizasyonu sunmak için otomatik renk ve ton haritalama tekniklerini içeriyor.

BenQ CinePrime W2700 modeli yazılım tarafında da önemli desteklere sahip. CinemaMaster Video+ ve CinemaMaster Audio+2 teknolojileri, harekete uyumlu 4K piksel geliştirme, etkileyici renk geliştirme, güçlü tonlarda güçlü bütünleşik ses ile doğal ten rengi yorumlaması ve mükemmel görüntü kalitesine sahip AV odalarına ve evinize ticari kalitede dijital sinema deneyimleri getiriyor. BenQ CinePrime W2700 modeli 13500TL fiyat etiketi ile bulunabiliyor.