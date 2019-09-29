Kim Nerede? 41 Yeşil perdeniz Nvidia’dan 38 Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak 30 Rome: Total War – Alexander uyumlu mobil cihazlar açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BenQ dünyanın ilk DCI-P3 kısa mesafe projeksiyon cihazını duyurdu

    Kısa mesafede DCI-P3 renk yelpazesini ve en yüksek görüntü kalitesini barındıran BenQ CinePrime W2700 projeksiyon cihazı ülkemizde de piyasaya sürülmüş durumda.
    11 dk.
    41
    22
    Projeksiyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    DLP projeksiyon cihazları sektöründe önemli isimlerden birisi olan BenQ, ev sinema tecrübesi için hazırlanan CinePrime serisindeki yeni ürünü kısa mesafeli W2700’ü ülkemizde de satışa sunduğunu duyurdu.

    BenQ CinePrime W2700 özellikleri ve fiyatı

    BenQ CinePrime W2700 modeli 3840x2160 çözünürlük ve 8,3 milyon farklı piksel ile gerçek 4K performansı sunuyor. 0.47 inçlik 4K optimize optik sistem, altı cam mercek elemana ve tek bir DMD DLP yongasına sahip. DCI-P3 renk standardı barındıran ilk kısa mesafe 4K projeksiyon cihazı durumunda.

    Ayrıca Bkz. "Yeşil perdeniz Nvidia’dan"

    BenQ CinePrime W2700 modeli için özel olarak optimize edilmiş HDR-PRO teknolojisi ise 4K performansına gerçekçi bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Hem HDR10 hem de HLG formatlarını destekleyen HDR-PRO, canlı doğal ve gerçekçi video kalitesi için çarpıcı 4K netlik ve derinlik kazandıran üstün parlaklık ve kontrast aralıkları ve ideal görüntü optimizasyonu sunmak için otomatik renk ve ton haritalama tekniklerini içeriyor.

    BenQ CinePrime W2700 modeli yazılım tarafında da önemli desteklere sahip. CinemaMaster Video+ ve CinemaMaster Audio+2 teknolojileri, harekete uyumlu 4K piksel geliştirme, etkileyici renk geliştirme, güçlü tonlarda güçlü bütünleşik ses ile doğal ten rengi yorumlaması ve mükemmel görüntü kalitesine sahip AV odalarına ve evinize ticari kalitede dijital sinema deneyimleri getiriyor. BenQ CinePrime W2700 modeli 13500TL fiyat etiketi ile bulunabiliyor.

     


    Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN BenQ dünyanın ilk DCI-P3 kısa mesafe projeksiyon cihazını duyurdu Sonraki Rome: Total War – Alexander uyumlu mobil cihazlar açıklandı 1 sa. Yeşil perdeniz Nvidia’dan 2 sa. Obi-Wan dizisinin yönetmeni belli oldu 3 sa. Sony, Snapdragon 865’li amiral gemisi hazırlığında 3 sa. Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak 4 sa. Yeni bir SIM kart güvenlik açığı daha ortaya çıktı 11 sa. Uncharted filminin yeni yönetmeni belli oldu 12 sa. Çarpışma rotasında olan devasa boyutlarda üçlü kara delik sistemi keşfedildi 13 sa. DTS Sound Unbound, Microsoft Mağazasında yayınlandı 14 sa. İnsan dokusuna uyumlu lazer geliştirildi 15 sa. Half-Life 2 NPC’leri artık yeniden göz kırpabiliyor 16 sa. OPPO K5 Geekbench'te görüntülendi 16 sa. Huawei Mate 30/Pro üç saat içerisinde 1 milyon adet satıldı 16 sa. 2si1 | DEPREM ve Sonrası 17 sa. Yeni grip aşısı on binlerce hayatı kurtarabilir 17 sa. Microsoft, 2000'li yılların klavyesini geri getiriyor 18 sa. Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin ilk partisi 2 dakikada satıldı 19 sa. Katlanabilir Motorola RAZR için geri sayım başladı 20 sa. Oppo, 420 doların üzerindeki tüm telefonlarında 5G desteği sunacağını açıkladı 21 sa. Xiaomi kullanıcıları sebepsiz şekilde Pokemon Go'da banlanıyorlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak
    DonanımHaber
    Sony ve Disney anlaştı: Üçüncü Spider-Man filmi resmen geliyor
    DonanımHaber
    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: "Kesintiler nedeniyle GSM o...
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İSTANBUL DEPREMİ (26 EYLÜL SAAT 13:59 / 5.7 ŞİDDET ) (ANA KONU)
    DH Forum
    Dsg zf den iyiymiş
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim