Yeşil perdeniz Nvidia’dan

Nvidia’nın Turing mimarisini temel alan ilk ekran kartları GeForce RTX serisi olarak oyunculara sunulmuştu. Yüksek fiyat etiketleri nedeniyle belirli bir kitleyle sınırlı kalan GeForce RTX ekran kartlarını desteklemek isteyen Nvidia önemli bir yenilik duyurdu.

RTX Broadcast Engine nedir?

RTX Broadcast Engine adıyla duyurulan yeni araç seti doğrudan yayıncıları hedef alıyor. GeForce RTX ekran kartlarındaki Tensor çekirdeklerini temel alan bu set içerisinde canlı filtreler, yeşil perde gibi özellikler yer alıyor.

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Set içerisinde dikkat çeken ise RTX Greenscreen yani yeşil perde özelliği. Tensor çekirdeklerini kullanan bu özellik sahnede insan unsurunun nerede olduğunu ve arka planın neresi olduğunu algılıyor. Sonrasında başarılı bir şekilde gerçek arka planı kaldırarak yerine yayıncının tercihi olan oynanış videosunu veya farklı bir ögeyi yerleştirebiliyor.

Nvidia yeni özellik için canlı yayın uygulaması Streamlabs OBS ile birlikte çalışıyor. Twitchcon 2019 fuarında tanıtılan bu entegrasyon önümüzdeki aylarda OBS içerisinde kullanılabilir hale gelecek.

RTX AR özelliği ise Apple’ın memoji özelliğini andırıyor. Bağlı olduğu kameradan göz veya ağız gibi unsurları tarayabilen RTX AR sonrasında bu unsurları 3 boyutlu objelere aktarıyor. Yani sizin bir nevi 3 boyutlu sanal kopyanızı oluşturuyor. Kullanıcılar ayrıca kendi yüzlerine sanal bir ağ veya takip noktaları gibi 3 boyutlu içerikler de uygulayabiliyor.

RTX Style Filters ise web kamera veya bağlı bir kameradan alınan görüntüleri bir animasyon veya tercihe göre bir görsel sanat eserine dönüştürebiliyor. RTX Broadcast Engine seti yazılım geliştirme aracı olarak erişime açıldı. Ayrıca yayın esnasında kare oranlarını hızlandıracak olan NVIDIA RTX Encoder özelliğinin de Twitch Studio, Discord Go-Live yazılımları ile Elgato 4K60 Pro Mk II HEVC cihazlarında çalışacağı duyuruldu.