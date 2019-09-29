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    Yeşil perdeniz Nvidia’dan

    Nvidia GeForce RTX serisi ekran kartı sahipleri Tensor çekirdekleri sayesinde yayınlarında yeşil ekran kullanabilecek veya 3 boyutlu modellerini yapabilecekler.
    1 sa.
    1,1b
    35
    5
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia’nın Turing mimarisini temel alan ilk ekran kartları GeForce RTX serisi olarak oyunculara sunulmuştu. Yüksek fiyat etiketleri nedeniyle belirli bir kitleyle sınırlı kalan GeForce RTX ekran kartlarını desteklemek isteyen Nvidia önemli bir yenilik duyurdu.

    RTX Broadcast Engine nedir?

    RTX Broadcast Engine adıyla duyurulan yeni araç seti doğrudan yayıncıları hedef alıyor. GeForce RTX ekran kartlarındaki Tensor çekirdeklerini temel alan bu set içerisinde canlı filtreler, yeşil perde gibi özellikler yer alıyor.

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    Set içerisinde dikkat çeken ise RTX Greenscreen yani yeşil perde özelliği. Tensor çekirdeklerini kullanan bu özellik sahnede insan unsurunun nerede olduğunu ve arka planın neresi olduğunu algılıyor. Sonrasında başarılı bir şekilde gerçek arka planı kaldırarak yerine yayıncının tercihi olan oynanış videosunu veya farklı bir ögeyi yerleştirebiliyor.

    Nvidia yeni özellik için canlı yayın uygulaması Streamlabs OBS ile birlikte çalışıyor. Twitchcon 2019 fuarında tanıtılan bu entegrasyon önümüzdeki aylarda OBS içerisinde kullanılabilir hale gelecek.

    Yeşil perdeniz Nvidia’dan
     

    RTX AR özelliği ise Apple’ın memoji özelliğini andırıyor. Bağlı olduğu kameradan göz veya ağız gibi unsurları tarayabilen RTX AR sonrasında bu unsurları 3 boyutlu objelere aktarıyor. Yani sizin bir nevi 3 boyutlu sanal kopyanızı oluşturuyor. Kullanıcılar ayrıca kendi yüzlerine sanal bir ağ veya takip noktaları gibi 3 boyutlu içerikler de uygulayabiliyor.

    RTX Style Filters ise web kamera veya bağlı bir kameradan alınan görüntüleri bir animasyon veya tercihe göre bir görsel sanat eserine dönüştürebiliyor. RTX Broadcast Engine seti yazılım geliştirme aracı olarak erişime açıldı. Ayrıca yayın esnasında kare oranlarını hızlandıracak olan NVIDIA RTX Encoder özelliğinin de Twitch Studio, Discord Go-Live yazılımları ile Elgato 4K60 Pro Mk II HEVC cihazlarında çalışacağı duyuruldu.

     


    https://www.engadget.com/2019/09/26/nvidia-rtx-broadcast-greenscreen-twitch/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 sa.
    Sağol Nvidia.
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    metallurgy 1 sa.
    Nvidia son 1 senedir boş işler peşinde.
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    smart1978 1 sa.
    Apple demeylim de Samsung'un Apple i taklid ettgi basarisiz yani mimim detaylari zayif anomojilere benzetebiliriz :) ..
    Apple malum Microsoft Kinect 3D Camera cihazini portatif yapan ilk firmadir. Sonra da Android cihazlarinda goruyoruz ...
    Bu islerde en ideali Pixel 4 olacak derim. Huawei in 3D Face ID modelleri de fena degildir ...
    Yani kamerasinizda basit bir ucret ile pekala bu isi yapabiliyorken nede Nvidia'in bu "fancy" isleri ile tercih edilsin ki ? ...
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    ` quaD. 1 sa.
    Artik envidia ile yutubir olabilirim
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