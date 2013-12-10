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BenQ'dan 24-inç boyuta sahip iki yeni oyuncu monitörü: XL2411Z ve XL2420Z

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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BenQ'dan 24-inç boyuta sahip iki yeni oyuncu monitörü: XL2411Z ve XL2420Z
Görüntüleme sektörünün önemli isimlerinden BenQ, ürün gamına oyunculara özel olarak hazırladığı XL2411Z ve XL2420Z model isimli yeni monitörlerini eklediğini duyurdu.
Tasarımsal olarak firmanın diğer oyuncu monitörlerine benzeyen XL2411Z ve XL2420Z, üzerlerinde 24-inç boyutunda 1920 x 1080 piksel bir W-LED arka aydınlatmalı TN panel taşıyorlar. Teknik olarak ise 144 Hz tazeleme hızı, 350 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast değeri, 1ms tepki süresi, üç boyutlu deneyim için NVIDIA 3D Vision 2 desteği, uzun kullanımlarda gözlerin yorulmasını önleyen "Flicker-free" ve bulanıklığı azaltan "Motion Blur Reduction" teknolojileri gibi detaylar ile gelen monitörler, Vesa desteğiyle duvara asma ya da çoklu kurumlar için faydalı bir yapı ortaya koyabiliyorlar. Üzerlerinde ortak olarak VGA, DVI ve HDMI portları yer alan modellerden XL2420Z farklı olarak ekstra bir HDMI ve hızlı ön kontrol bölümünde 2 adet USB portu barındırıyor.
BenQ'nun oyunculara özel olarak hazırladığı yeni monitörlerin satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihleri ise henüz bilinmiyor.


http://pcmonitors.info/benq/benq-xl2411z-and-xl2420z#!prettyPhoto Yorum Yaz
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djessiz 5 yıl
washhhhh
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zhd93 5 yıl
hala 1080p de geziyoruz. 1440p tablet çıktı, onu bırak telefon çıktı, beyfendiler hala 1080p monitör sürüyorlar piyasaya.
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SSDc 5 yıl
BenQ hala piyasadamıymış :O
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mbald 5 yıl
Eskiden üst seviye ekran kartları yetmezdi 2k ya şimdi yetiyor.bu kadar üst seviye monitörlerin artık full hd den kurtulup 2k ya geçiş yapması lazım
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acbold 5 yıl
@killnOd kaç tane IPS oyuncu monitörü gördün ?
Oyuncu monitörü olduğu için 2katından değil. Kaliteli olduğu için yüksek fiyattan çıkartıyorlar. Normal olarak 144hz kaç tane monitör var ki oyuncu olanı ucuz olsun. 60 HZ uygun fiyatlı 1ms monitör bulmak bile çok güç. Asus 23.6" 60hz 1ms 600 TL fiyatından bulabilmiştik.
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killnOd 5 yıl
Hala adam gibi monitor yapamadilar.TN panelden kurtulamadilar gerci yakinda bu lcd den tumden kurtulacaz ama soyle adam gibi 22" IPS 120hz veya 144hz lik bir monitor yapsalar bari.Surekli birbirinin ayni TN panel 24" ve fiyati 900TL den yukari monitorler yapmaktan bikmadilar.
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malicalik13 5 yıl killnOd
killnOd
Hala adam gibi monitor yapamadilar.TN panelden kurtulamadilar gerci yakinda bu lcd den tumden kurtulacaz ama soyle adam gibi 22" IPS 120hz veya 144hz lik bir monitor yapsalar bari.Surekli birbirinin ayni TN panel 24" ve fiyati 900TL den yukari monitorler yapmaktan bikmadilar.

TN panelin özelliği zaten hızlı tepkimesi ayrıca 120 Hz IPS yapsalar fiyatı çok yüksek olurdu. Yani imkansızlıktan bahsediyorsun
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depeche35 5 yıl
Şöyle uygun kaliteli bir 29 olcaktı ki.....
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SuperSantorelli 5 yıl depeche35
depeche35
Şöyle uygun kaliteli bir 29 olcaktı ki.....

29 değil lakin XL serilerinin 27 inç monitörleri de var zaten.
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BaranGunduz 5 yıl
Oyuncu monitörü dediklerine göre kesin iki katı fiyattan çıkar.
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