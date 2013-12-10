BenQ'dan 24-inç boyuta sahip iki yeni oyuncu monitörü: XL2411Z ve XL2420Z

Görüntüleme sektörünün önemli isimlerinden BenQ, ürün gamına oyunculara özel olarak hazırladığı XL2411Z ve XL2420Z model isimli yeni monitörlerini eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak firmanın diğer oyuncu monitörlerine benzeyen XL2411Z ve XL2420Z, üzerlerinde 24-inç boyutunda 1920 x 1080 piksel bir W-LED arka aydınlatmalı TN panel taşıyorlar. Teknik olarak ise 144 Hz tazeleme hızı, 350 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast değeri, 1ms tepki süresi, üç boyutlu deneyim için NVIDIA 3D Vision 2 desteği, uzun kullanımlarda gözlerin yorulmasını önleyen "Flicker-free" ve bulanıklığı azaltan "Motion Blur Reduction" teknolojileri gibi detaylar ile gelen monitörler, Vesa desteğiyle duvara asma ya da çoklu kurumlar için faydalı bir yapı ortaya koyabiliyorlar. Üzerlerinde ortak olarak VGA, DVI ve HDMI portları yer alan modellerden XL2420Z farklı olarak ekstra bir HDMI ve hızlı ön kontrol bölümünde 2 adet USB portu barındırıyor.

BenQ'nun oyunculara özel olarak hazırladığı yeni monitörlerin satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihleri ise henüz bilinmiyor.





http://pcmonitors.info/benq/benq-xl2411z-and-xl2420z#!prettyPhoto