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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BenQ'dan dünyanın ilk elektrostatik kablosuz hoparlörü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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BenQ'dan dünyanın ilk elektrostatik kablosuz hoparlörü

Genelde ekranları ve projeksiyon cihazları ile teknoloji dünyasında kendisine yer edinen BenQ, dünyanın ilk kablosuz elektrostatik hoparlörünü duyurarak ses sistemleri alanında da iddialı olmak istediğini gösterdi. 

BenQ eVolo adlı hoparlör, elektrostatik ses sürücüleri barındırmasının yanında daha geniş bir ses alanı oluşturmak için geliştirilen ilginç tasarımı ile de dikkat çekiyor. 

Elektrostatik ses sürücüleri daha çok en iyi ses kalitesini yakalamak için kullanılıyor ve yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi mevcut. Bu teknolojide elektrostatik bir alana uzanan ince bir zar üzerine güç uygulanarak ses elde ediliyor. Böylece çok hızlı tepki sürelerine erişiliyor. 

Elektrostatik ses teknolojisini üst seviye kablolu ses sistemlerinde görebilmek mümkün. Ancak elektrostatik sürücüler düşük frekans üretiminde biraz geride kalıyor ve çok akıcı bass sağlayamıyor. 

BenQ eVolo üst kısmında kolay erişilebilir kontrol paneli sunarken, tek şarj ile 12 saat kullanılabiliyor. Model Kasım ayı ortalarında 300$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.digitaltrends.com/home-theater/benq-evolo-first-ever-electrostatic-bluetooth-speaker/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F30ED544B 5 yıl
Bunedir low
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OverClocK1ng 5 yıl
Hayatımda gördüğüm en şık hoparlörler valla..
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BARIŞ55 5 yıl
Düşünüp imkansızlıktan gerçekleştiremediğim tasarım.

Bas sorunu arkadaşın dediği gibi çözülebilir.
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AYAKKABI_KUTUSU 5 yıl
ELEKTRO STATİK HÖPARLÖRE ÖRNEK.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bildiğin şeyin kahve rengi değil siyah modeli ! abartmaya gerek yok aynı sesi veriyor ! dekor seven parayı sevmeyen tiplere önerilir :)
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Metabolism 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
bildiğin şeyin kahve rengi değil siyah modeli ! abartmaya gerek yok aynı sesi veriyor ! dekor seven parayı sevmeyen tiplere önerilir :)

Tecrübe ettiniz mi nasıl ses verdiğini?
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Psydia 5 yıl
Ortaya bir tane de woofer ekler bass sorununu çözer yani çok da büyük problem değil, hatta 3 sürücülü sistem yaptık 1 woofer + 2 tweeter diye reklamını da yapabilir
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SteveMeade 5 yıl
Üst seviye sisteme göre ucuzmuş
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