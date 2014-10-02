BenQ'dan dünyanın ilk elektrostatik kablosuz hoparlörü





Genelde ekranları ve projeksiyon cihazları ile teknoloji dünyasında kendisine yer edinen BenQ, dünyanın ilk kablosuz elektrostatik hoparlörünü duyurarak ses sistemleri alanında da iddialı olmak istediğini gösterdi.





BenQ eVolo adlı hoparlör, elektrostatik ses sürücüleri barındırmasının yanında daha geniş bir ses alanı oluşturmak için geliştirilen ilginç tasarımı ile de dikkat çekiyor.





Elektrostatik ses sürücüleri daha çok en iyi ses kalitesini yakalamak için kullanılıyor ve yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi mevcut. Bu teknolojide elektrostatik bir alana uzanan ince bir zar üzerine güç uygulanarak ses elde ediliyor. Böylece çok hızlı tepki sürelerine erişiliyor.





Elektrostatik ses teknolojisini üst seviye kablolu ses sistemlerinde görebilmek mümkün. Ancak elektrostatik sürücüler düşük frekans üretiminde biraz geride kalıyor ve çok akıcı bass sağlayamıyor.





BenQ eVolo üst kısmında kolay erişilebilir kontrol paneli sunarken, tek şarj ile 12 saat kullanılabiliyor. Model Kasım ayı ortalarında 300$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.digitaltrends.com/home-theater/benq-evolo-first-ever-electrostatic-bluetooth-speaker/