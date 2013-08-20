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Benzerleri ya da rakiplerinden ince uçlu yapısıyla ayrılan stylus kalem projesi: Nota

5 yıl
5,6b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Benzerleri ya da rakiplerinden ince uçlu yapısıyla ayrılan stylus kalem projesi: Nota
Bağımsız geliştiricilere yardımcı olan son zamanların en popüler internet portallarından Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Nota, ince uçlu yapısıyla diğer stylus kalem modellerinden ayrılıyor.
Piyasada yer alan diğer stylus kalem modellerinin 8mm uç kalınlık değerini 3.7mm seviyesine indiren ve ayrıca içerisinde üst seviye dokunma hassasiyeti için elektronik sistemler yer alan Nota, bu özellikleri sayesinde site üzerinde konan 40,000$ hedefi bitimine 17 gün kalan 907 bağış ile 46,366$ seviyesine taşımış durumda. iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar ve bu sistemleri uygulamaları ile rahatlıkla kullanılabilen, bir adet AAA pil ile 6 ay boyunca aktif olarak çalışabilen ve bütün ekran koruyucu modellerine destek veren Nota, alüminyum gövde kalitesiyle de uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor. 
İnce uçlu yapısıyla cetvel ya da plastik şablonlar ile kullanıcıların daha ince çizgiler ve hassas tasarımlar oluşturmalarına imkan sağlayan Nota stylus kalem modeli, site üzerinde yapılacak 39$ (10$ kargo) bağış ile 2014 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, çizim performansını rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/jonatherton/nota-the-ultrafine-tip-stylus-for-ipad-android-tab Yorum Yaz
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl en beğenilen
beyler öncelikle şunu söyliyim kalem vs pek anlamam fanboy falanda değilim zaten samsungun kalemli modelinede sahip değilim.
Fakat kullanma fırsatım olmuştu samsung'un s-pen ini çok ince ekrana yakınlaştırınca nerde olduğunu anlıyo ve üzerinde tuttuğunuz simgenin açıklamasını yapıyo ufak yazıyla. Üzerinde tuşda var fakat kalın değil ayrıyetten pil falanda takmıyoruz.Ve ekranda müthiş kayıyo pürüzsüz mükemmel bir yazma zevki veriyo.Birde kalemden çok uzaklaşınca,telefon uyarıyormuş sanırım bunu test etme imkanım olmadı
Böyle mükemmel bir kalemi diğer markalar yapamıyomu veya varda haberim yok veya uğraşmak istemiyolar.Note serisinin sırf kalemi bile rakip modellerinden daha iyi kılıyo bence.
beyler öncelikle şunu söyliyim kalem vs pek anlamam fanboy falanda değilim zaten samsungun kalemli modelinede sahip değilim.Fakat kullanma fırsatım olmuşt...
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Virinom 5 yıl
Zaten bu kalemlerin en kötü yanı çok kalın olmalarıydı umarım daha da incelir.
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bellair 5 yıl
uzun zaman önce yapılması gerekiyordu
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kendimde galaxy note kullandım diğer note note2 kullanan kişilere bakıyorum kimse kalemi etkin bi şekilde kullanmıyor
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selcuk20 5 yıl
-numlock-
beyler öncelikle şunu söyliyim kalem vs pek anlamam fanboy falanda değilim zaten samsungun kalemli modelinede sahip değilim. Fakat kullanma fırsatım olmuştu samsungun s-pen ini çok ince ekrana yakınlaştırınca nerde olduğunu anlıyo ve üzerinde tuttuğunuz simgenin açıklamasını yapıyo ufak yazıyla. Üzerinde tuşda var fakat kalın değil ayrıyetten pil falanda takmıyoruz.Ve ekranda müthiş kayıyo pürüzsüz mükemmel bir yazma zevki veriyo.Birde kalemden çok uzaklaşınca,telefon uyarıyormuş sanırım bunu test etme imkanım olmadı Böyle mükemmel bir kalemi diğer markalar yapamıyomu veya varda haberim yok veya uğraşmak istemiyolar.Note serisinin sırf kalemi bile rakip modellerinden daha iyi kılıyo bence.

Wacom yıllardır üretiyor. Samsung'un sistemi de Wacom'un sisteminin biraz daha geliştirilip inceltilmiş halinden ibaret. Belki patent sıkıntılarından dolayı diğer üreticiler kullanmıyorlardır.
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Zuko 5 yıl
Şu çizginin arkadan gelme işini halledin önce.
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efe7182 5 yıl
Kalemi yüzünden note 10 tablet almayı düşünüyorum.
Kullananlara sormak istiyorum wacom un haberde gecen uygulamaları android markette varmı.
Yani indirip note10 da note un kalemiyle kullanabilirmiyim?
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl en beğenilen
beyler öncelikle şunu söyliyim kalem vs pek anlamam fanboy falanda değilim zaten samsungun kalemli modelinede sahip değilim.
Fakat kullanma fırsatım olmuştu samsung'un s-pen ini çok ince ekrana yakınlaştırınca nerde olduğunu anlıyo ve üzerinde tuttuğunuz simgenin açıklamasını yapıyo ufak yazıyla. Üzerinde tuşda var fakat kalın değil ayrıyetten pil falanda takmıyoruz.Ve ekranda müthiş kayıyo pürüzsüz mükemmel bir yazma zevki veriyo.Birde kalemden çok uzaklaşınca,telefon uyarıyormuş sanırım bunu test etme imkanım olmadı
Böyle mükemmel bir kalemi diğer markalar yapamıyomu veya varda haberim yok veya uğraşmak istemiyolar.Note serisinin sırf kalemi bile rakip modellerinden daha iyi kılıyo bence.
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hazarRS 5 yıl
onizuka_sensei
Bunu akıl etmek çokda zor değil yani. Biri yapsa diye bekliyodum artık

Akıl etmek zor değil ama uygulamaya koymak zor. Piyasadaki kalemlerin uçları belli bir nedenden dolayı çok büyük.
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onizuka_sensei 5 yıl
Bunu akıl etmek çokda zor değil yani. Biri yapsa diye bekliyodum artık
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matmuhendisi 5 yıl
başlık çok çarpıcı :)
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hazarRS 5 yıl
Biraz fazla bastırmak gerekiyor yazmak için. Yine de güzel bir alternatif
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