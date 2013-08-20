Benzerleri ya da rakiplerinden ince uçlu yapısıyla ayrılan stylus kalem projesi: Nota

Bağımsız geliştiricilere yardımcı olan son zamanların en popüler internet portallarından Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Nota, ince uçlu yapısıyla diğer stylus kalem modellerinden ayrılıyor.

Piyasada yer alan diğer stylus kalem modellerinin 8mm uç kalınlık değerini 3.7mm seviyesine indiren ve ayrıca içerisinde üst seviye dokunma hassasiyeti için elektronik sistemler yer alan Nota, bu özellikleri sayesinde site üzerinde konan 40,000$ hedefi bitimine 17 gün kalan 907 bağış ile 46,366$ seviyesine taşımış durumda. iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar ve bu sistemleri uygulamaları ile rahatlıkla kullanılabilen, bir adet AAA pil ile 6 ay boyunca aktif olarak çalışabilen ve bütün ekran koruyucu modellerine destek veren Nota, alüminyum gövde kalitesiyle de uzun bir kullanım ömrü vaat ediyor.

İnce uçlu yapısıyla cetvel ya da plastik şablonlar ile kullanıcıların daha ince çizgiler ve hassas tasarımlar oluşturmalarına imkan sağlayan Nota stylus kalem modeli, site üzerinde yapılacak 39$ (10$ kargo) bağış ile 2014 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, çizim performansını rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/jonatherton/nota-the-ultrafine-tip-stylus-for-ipad-android-tab