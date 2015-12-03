Beş yıllık bir akıllı telefonda en yeni Android sürümü Marshmallow çalışır mı?

Peki bugün altıncı nesli pazarda olan Galaxy S serisinin atası, Android 6.0 Marshmallow üzerinde çalışsa nasıl olurdu? Bu soruya yanıt arayan bir XDA Developoer üyesi, Samsung Galaxy S için bir custom ROM hazırladı. 2010 yılında satışa sunulmuş bir cihazda 2016 model bir mobil işletim sistemi nasıl çalışır?

Henüz Alpha aşamasında olan ROM’un düzgün çalışabilmesi için öncelik temiz bir sisteme bu sürümün kurulması. Yani cihazı öncesinde boot menü’den komple sıfırlamanız gerekiyor. Henüz stabilite konusunda ciddi sıkıntıları olsa da ROM Galaxy S üzerinde bir çok donanımı da kontrol edebilecek düzeyde çalışıyor.

WiFi, Bluetooth, RIL, sensorlar, üçüncü parti bir yazılım ile kamera, dahili hafıza, ses, titreşim motoru, butonlar, USB depolama sorunsuz çalışan donanımlardan. Home tuşu ile cihazın uykudan uyandırılması ise henüz yanıt vermiyormuş. Ayrıca GPS gibi bazı özellikler de henüz kontrol edilemiyor.

ROM sadece i9000 model numaralı akıllı telefonda çalışıyor. Sonrasında pazara sunulmuş aynı ismi kullanan modellerde ise test edilmiş değil ancak büyük ihtimalle donanımsal farklar nedeniyle çalışmayacaktır diye düşünüyoruz. (i9001, i9002, i9003 gibi) Tüm bunlara rağmen her ne kadar günlük kullanıma uygun olmasa da Android gibi bir sistemin 5 yıllık bir cihazda deneysel olarak da olsa çalıştırılmış olması oldukça ilgi çekici. Samsung Galaxy S’e yıllar önce son olarak Android 2.3 güncellemesini sunmuştu ve sonrasında cihaza bir destek sağlanmamıştı.





NOT: İlgili XDA sayfasında brick olmuş cihazlardan ve yanmış hafıza kartları olduğundan bahsedilmiş. Bu noktada tüm sorumluluğun sizde olduğunu belirtmek isteriz. Konuya ilişkin hazırlanan ve Alpha aşamasındaki OmniROM’u burada yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz. ROM ile uyumlu Gapps (Gmail, Hangouts, Maps gibi Google uygulamaları) ise burada yer alan bağlantıdan edinilebilir.

http://forum.xda-developers.com/galaxy-s-i9000/i9000-development/alpharom-omnirom-6-0-t3261521/post64110214

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tüm akıllı telefon üreticileri, satışa sundukları cihazlara en güncel Android sürümlerini verebilmek için son dönemde sıkı bir rekabet içerisinde. Eskiden bu konu, tüketicilerin canını biraz sıkacak bir yavaşlıkta ilerliyordu ki zaten Custom ROM’ların da ivmelenmesini sağlayan husus tam olarak buydu.Android tarihinin efsanevi cihazlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy S’i muhtemelen hemen herkes hatırlayacaktır. Super AMOLED ekranı, Samsung imzasını ilk taşıyan 1GHz’lik Hummingbird işlemcisi ve 1500mAh’lik güçlü bataryası ile Galaxy S her açıdan önemli bir cihazdı. Samsung bugünkü Exynos işlemcilerin fitilini ilk o cihaz ile ateşlemişti.