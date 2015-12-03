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Beş yıllık bir akıllı telefonda en yeni Android sürümü Marshmallow çalışır mı?

Android dünyasının efsanevi akıllı telefonlarından olan Galaxy S, Android 6.0 Marshmallow ile çalışabilir mi? İşte geliştirilen o Custom ROM ve konuya ilişkin tüm detaylar:
3 yıl
12b
1
33
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tüm akıllı telefon üreticileri, satışa sundukları cihazlara en güncel Android sürümlerini verebilmek için son dönemde sıkı bir rekabet içerisinde. Eskiden bu konu, tüketicilerin canını biraz sıkacak bir yavaşlıkta ilerliyordu ki zaten Custom ROM’ların da ivmelenmesini sağlayan husus tam olarak buydu.

Android tarihinin efsanevi cihazlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy S’i muhtemelen hemen herkes hatırlayacaktır. Super AMOLED ekranı, Samsung imzasını ilk taşıyan 1GHz’lik Hummingbird işlemcisi ve 1500mAh’lik güçlü bataryası ile Galaxy S her açıdan önemli bir cihazdı. Samsung bugünkü Exynos işlemcilerin fitilini ilk o cihaz ile ateşlemişti.

Peki bugün altıncı nesli pazarda olan Galaxy S serisinin atası, Android 6.0 Marshmallow üzerinde çalışsa nasıl olurdu? Bu soruya yanıt arayan bir XDA Developoer üyesi, Samsung Galaxy S için bir custom ROM hazırladı. 2010 yılında satışa sunulmuş bir cihazda 2016 model bir mobil işletim sistemi nasıl çalışır?
Beş yıllık bir akıllı telefonda en yeni Android sürümü Marshmallow çalışır mı?
 
Henüz Alpha aşamasında olan ROM’un düzgün çalışabilmesi için öncelik temiz bir sisteme bu sürümün kurulması. Yani cihazı öncesinde boot menü’den komple sıfırlamanız gerekiyor. Henüz stabilite konusunda ciddi sıkıntıları olsa da ROM Galaxy S üzerinde bir çok donanımı da kontrol edebilecek düzeyde çalışıyor.

WiFi, Bluetooth, RIL, sensorlar, üçüncü parti bir yazılım ile kamera, dahili hafıza, ses, titreşim motoru, butonlar, USB depolama sorunsuz çalışan donanımlardan. Home tuşu ile cihazın uykudan uyandırılması ise henüz yanıt vermiyormuş. Ayrıca GPS gibi bazı özellikler de henüz kontrol edilemiyor. 

ROM sadece i9000 model numaralı akıllı telefonda çalışıyor. Sonrasında pazara sunulmuş aynı ismi kullanan modellerde ise test edilmiş değil ancak büyük ihtimalle donanımsal farklar nedeniyle çalışmayacaktır diye düşünüyoruz. (i9001, i9002, i9003 gibi) Tüm bunlara rağmen her ne kadar günlük kullanıma uygun olmasa da Android gibi bir sistemin 5 yıllık bir cihazda deneysel olarak da olsa çalıştırılmış olması oldukça ilgi çekici. Samsung Galaxy S’e yıllar önce son olarak Android 2.3 güncellemesini sunmuştu ve sonrasında cihaza bir destek sağlanmamıştı.
Konuya ilişkin hazırlanan ve Alpha aşamasındaki OmniROM’u burada yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz. ROM ile uyumlu Gapps (Gmail, Hangouts, Maps gibi Google uygulamaları) ise burada yer alan bağlantıdan edinilebilir.

NOT: İlgili XDA sayfasında brick olmuş cihazlardan ve yanmış hafıza kartları olduğundan bahsedilmiş. Bu noktada tüm sorumluluğun sizde olduğunu belirtmek isteriz.

http://forum.xda-developers.com/galaxy-s-i9000/i9000-development/alpharom-omnirom-6-0-t3261521/post64110214 Yorum Yaz
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Pi 3 yıl en beğenilen
Samsung istese oyle bir guncelleme verir kii. Ama domuz bunlar huyu kurusun. Not3 mesela bir sonraki güncellemeyi ya alir ya almaz. Not4ten ne farki var?
Yanıtla +25
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ynsemre1 3 yıl
Biz genelde bu haberleri Htc Hd2 üzerinden duymaya alışmıştık.
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cosica 3 yıl
ya her konuda IOS ile Android'i karşılaştırmak zorunda mısınız? ne zevk alırsınız elma ile armutu kıyaslamaktan anlamıyorum. ben bugün Android kullanıyorsam en iyisi Androiddir demiyorum. benim işimi en iyi gören Android o yüzden kullanıyorum. babamın işini de tuşlu telefon görüyor. Android telefonu diğer Android telefonlarla kıyaslayın.
ya her konuda IOS ile Android'i karşılaştırmak zorunda mısınız? ne zevk alırsınız elma ile armutu kıyaslamaktan anlamıyorum. ben bugün Android kullanıyorsam en...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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androtuna 3 yıl
8 yıllık PC"mde çatır çatır windows 10 kullanıyorum. Bir de windowsa laf edersiniz. 5 yıllık telefon çok mu eski. Yoksa zihinlerimize eski diye yutturuldu mu kapitalizm tarafından??
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umut_baris 3 yıl
Aynısını Galaxy Ace de denesinler. Sürünür. Kim ne derse desin. İşletim sistemi donanım canavarı.
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smlyklmz 3 yıl ahmet.
ahmet.
Tüm akıllı telefon üreticileri, satışa sundukları cihazlara en güncel Android sürümlerini verebilmek için son dönemde sıkı bir rekabet içerisinde. Eskiden bu konu, tüketicilerin canını biraz sıkacak bir yavaşlıkta ilerliyordu ki zaten Custom ROM’ların da ivmelenmesini sağlayan husus tam olarak buydu.
Android tarihinin efsanevi cihazlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy S’i muhtemelen hemen herkes hatırlayacaktır. Super AMOLED ekranı, Samsung imzasını ilk taşıyan 1GHz’lik Hummingbird işlemcisi ve 1500mAh’lik güçlü bataryası ile Galaxy S her açıdan önemli bir cihazdı. Samsung bugünkü Exynos işlemcilerin fitilini ilk o cihaz ile ateşlemişti.

Peki bugün altıncı nesli pazarda olan Galaxy S serisinin atası, Android 6.0 Marshmallow üzerinde çalışsa nasıl olurdu? Bu soruya yanıt arayan bir XDA Developoer üyesi, Samsung Galaxy S için bir custom ROM hazırladı. 2010 yılında satışa sunulmuş bir cihazda 2016 model bir mobil işletim sistemi nasıl çalışır?

 


 

 

 

Henüz Alpha aşamasında olan ROM’un düzgün çalışabilmesi için öncelik temiz bir sisteme bu sürümün kurulması. Yani cihazı öncesinde boot menü’den komple sıfırlamanız gerekiyor. Henüz stabilite konusunda ciddi sıkıntıları olsa da ROM Galaxy S üzerinde bir çok donanımı da kontrol edebilecek düzeyde çalışıyor.


WiFi, Bluetooth, RIL, sensorlar, üçüncü parti bir yazılım ile kamera, dahili hafıza, ses, titreşim motoru, butonlar, USB depolama sorunsuz çalışan donanımlardan. Home tuşu ile cihazın uykudan uyandırılması ise henüz yanıt vermiyormuş. Ayrıca GPS gibi bazı özellikler de henüz kontrol edilemiyor. 

ROM sadece i9000 model numaralı akıllı telefonda çalışıyor. Sonrasında pazara sunulmuş aynı ismi kullanan modellerde ise test edilmiş değil ancak büyük ihtimalle donanımsal farklar nedeniyle çalışmayacaktır diye düşünüyoruz. (i9001, i9002, i9003 gibi) Tüm bunlara rağmen her ne kadar günlük kullanıma uygun olmasa da Android gibi bir sistemin 5 yıllık bir cihazda deneysel olarak da olsa çalıştırılmış olması oldukça ilgi çekici. Samsung Galaxy S’e yıllar önce son olarak Android 2.3 güncellemesini sunmuştu ve sonrasında cihaza bir destek sağlanmamıştı.

 

Konuya ilişkin hazırlanan ve Alpha aşamasındaki OmniROM’u burada yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz. ROM ile uyumlu Gapps (Gmail, Hangouts, Maps gibi Google uygulamaları) ise burada yer alan bağlantıdan edinilebilir.


NOT: İlgili XDA sayfasında brick olmuş cihazlardan ve yanmış hafıza kartları olduğundan bahsedilmiş. Bu noktada tüm sorumluluğun sizde olduğunu belirtmek isteriz.

 

 



5 yıl önce çıkan bir android ram olarak yetersiz kalır güncellemelere
1 Yanıt Yanıtla
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SEO-Uzmanı 3 yıl
en son işletim sistemi daha eski model telefonlara bile destek var
zaten işlemci hızına göre çalışır ve dahası ram yetmediğinde ise
geçici bellek olarak sd kartı bile kullanır aynı pc deki swap alanı oluşturmak misali

ama ne işse genelde sıkça yaşanan sorunlar kısmına bir girilirse
bu geliştirilen bağımsız romlarda karşılaşılan hatalar hepsinde sabit gibi

Şimdilik Çalışmayanlar:
2G modunun çalışması düzensiz (Bazı SIM kartlarında sorun olabiliyor).
Konferans aramaları
Ses kodek ayarında bazı sorunlar mevcut.
Recovery modundan sonra pil kapasitesi yanlış olabiliyor.


bu durumda sözde android işletim sisteminin sözde ne kadar açık bir işletim sistemi olduğunu ortaya koyuyor
dahası bu kadar açık bir işletimi olsa bile sorunlu 2 tane kodlama hatasını nedense hala daha çözülemiyor

bunun olası bir ihtimalle donanım chip i üreten firmaları donanımsal olarak bile bile bir çok açık kapı bırakıyor olabilir

uzun lafın kısası donanım doğrusal olarak bir türlü düzgün çalışmıyor !
ve işin ilginçi bu android işletim sistemi %100 açık olan linux üzerine kurulmuşken
bu tarz sorunları hala daha çözülememiş olması çok ilginç !
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SEO-Uzmanı 3 yıl smlyklmz
ismail_yikilmaz


ahmet.


Tüm akıllı telefon üreticileri, satışa sundukları cihazlara en güncel Android sürümlerini verebilmek için son dönemde sıkı bir rekabet içerisinde. Eskiden bu konu, tüketicilerin canını biraz sıkacak bir yavaşlıkta ilerliyordu ki zaten Custom ROM’ların da ivmelenmesini sağlayan husus tam olarak buydu.

Android tarihinin efsanevi cihazlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy S’i muhtemelen hemen herkes hatırlayacaktır. Super AMOLED ekranı, Samsung imzasını ilk taşıyan 1GHz’lik Hummingbird işlemcisi ve 1500mAh’lik güçlü bataryası ile Galaxy S her açıdan önemli bir cihazdı. Samsung bugünkü Exynos işlemcilerin fitilini ilk o cihaz ile ateşlemişti.


Peki bugün altıncı nesli pazarda olan Galaxy S serisinin atası, Android 6.0 Marshmallow üzerinde çalışsa nasıl olurdu? Bu soruya yanıt arayan bir XDA Developoer üyesi, Samsung Galaxy S için bir custom ROM hazırladı. 2010 yılında satışa sunulmuş bir cihazda 2016 model bir mobil işletim sistemi nasıl çalışır?

 


 

 

 

Henüz Alpha aşamasında olan ROM’un düzgün çalışabilmesi için öncelik temiz bir sisteme bu sürümün kurulması. Yani cihazı öncesinde boot menü’den komple sıfırlamanız gerekiyor. Henüz stabilite konusunda ciddi sıkıntıları olsa da ROM Galaxy S üzerinde bir çok donanımı da kontrol edebilecek düzeyde çalışıyor.



WiFi, Bluetooth, RIL, sensorlar, üçüncü parti bir yazılım ile kamera, dahili hafıza, ses, titreşim motoru, butonlar, USB depolama sorunsuz çalışan donanımlardan. Home tuşu ile cihazın uykudan uyandırılması ise henüz yanıt vermiyormuş. Ayrıca GPS gibi bazı özellikler de henüz kontrol edilemiyor. 


ROM sadece i9000 model numaralı akıllı telefonda çalışıyor. Sonrasında pazara sunulmuş aynı ismi kullanan modellerde ise test edilmiş değil ancak büyük ihtimalle donanımsal farklar nedeniyle çalışmayacaktır diye düşünüyoruz. (i9001, i9002, i9003 gibi) Tüm bunlara rağmen her ne kadar günlük kullanıma uygun olmasa da Android gibi bir sistemin 5 yıllık bir cihazda deneysel olarak da olsa çalıştırılmış olması oldukça ilgi çekici. Samsung Galaxy S’e yıllar önce son olarak Android 2.3 güncellemesini sunmuştu ve sonrasında cihaza bir destek sağlanmamıştı.

 

Konuya ilişkin hazırlanan ve Alpha aşamasındaki OmniROM’u burada yer alan bağlantıdan indirebilirsiniz. ROM ile uyumlu Gapps (Gmail, Hangouts, Maps gibi Google uygulamaları) ise burada yer alan bağlantıdan edinilebilir.


NOT: İlgili XDA sayfasında brick olmuş cihazlardan ve yanmış hafıza kartları olduğundan bahsedilmiş. Bu noktada tüm sorumluluğun sizde olduğunu belirtmek isteriz.

 

 



5 yıl önce çıkan bir android ram olarak yetersiz kalır güncellemelere

zaten işlemci hızına göre çalışır ve dahası ram yetmediğinde ise
geçici bellek olarak sd kartı bile kullanır aynı pc deki swap alanı oluşturmak misali

yani yeni telefonlardaki gibi arkada planda 10 tane program bırakmaz bunun yerine 1 tek program çalıştırırsan arada hiç bir fark kalmaz gibi !
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Çağdaş 3 yıl
Yazılımcıların insafına kalmış zira htc explorer gibi bir cihaza lolipop entegre edebiliyorlar.
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yavasic 3 yıl
Eski bir telefona neden güncelleme gerekir ki. O günün şartlarındaki donanıma göre uygun olan işletim sistemi verilmiş. Daha fazla özellikli bir işletim sistemi fazladan hangi donanımı çalıştıracak.
2010 model araca 2016 model motor takmak gibi bir şey herhalde...
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Patren 3 yıl
samsung isterse yapalda işlerine gelmiyorlar
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Zxss 3 yıl
Galaxy S2 5.1.1 kulanıyorum.Sorunsuz ve sürekli güncelleme geliyor.Mokee devin sitesine bakın sürümleri çok stabil.
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Umutcan 3 yıl
S2 6.0 bile alacak custom olarak. İş tamamen firmada bitiyor.
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ynsemre1 3 yıl
Biz genelde bu haberleri Htc Hd2 üzerinden duymaya alışmıştık.
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Seefoo 3 yıl
nick54
psyke86
nick54 Galaxy S2 cihazımda cyanogenmod 12.1 kullanıyorum gayet stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Firmaların pazarlama stratejileri yüzünden dönemin kral telefonları bu güncellemelerden mahrum kalıyor. Rom geliştiriciler sayesinde güncel Android sürümlerini kullanabiliyoruz. Geliştirici ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkürler.
hocam cyanogenmod 12.1 e sarj yetiştiremiyorum siz memnunmusunuz sarj olayından ? sırf sarj olayı yüzünden 4.1.2 kullanıyorum :(
Hocam şarj konusunda ucu ucuna yetiyor diyebilirim sabah 7 de çıkartıyorum gün boyu wi fi açık ekran oto. modda whatsapp facebook kullanıyorum akşam 8 de eve geldiğimde %10 civarı kalmış oluyor. Samsung 4.1.2 mi kullanıyorsunuz yoksa cyanogenmod 4.1.2 mi ?

Pil kullanımında internete bağlanan her uygulamaya girip mobile radio active süresine bakın.Ben ingilizce kullandığımından telefonu,tam türkçe karşılıklarını bilmiyorum.Eğer bunlarda anormal yükseklik varsa internetten mobile radio active fix diye arayın.Xposed framework üzerinden çalışan bir fix mevcut.Oneplus One cihazımda CM12 deki pil problemini bu fix halletmişti bende.Yalnız xposed framework un lollipopta çalışması için ufak bir dosya flashlamak gerekiyor.
Kısaca anlatmak gerekirse cm12 de uygulamalar telefon wifi a bağlı olmadığı sürece,telefon uykudayken bile sürekli mobil üzerinden internete bağlı kalıyor.Bu da sürekli modemin açık kalması ve dolayısı ile stand by da yüksek pil tüketimine yol açıyor.
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