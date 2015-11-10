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Betamax standardına veda

Bundan tam 40 yıl önce Betamax video kayıt standardını geliştiren Sony, video kaydedici üretiminin ardından Betamax kaset üretimine de son verme kararı aldı.
3 yıl
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1
19
Blu-Ray / DVD Player
Ekrem71
Haber Editörü
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Betamax standardına veda



Video kasetlerin ve kaset oynatıcıların popüler olduğu dönemlerde bir kayıt standardı yarışı da söz konusuydu. Sony tarafından geliştirilen Betamax, JVC tarafından geliştirilen VHS, ABD'de RCC formatları o dönem kıyasıya bir yaygınlaşma mücadelesi veriyordu.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte önce CD ortamlarına sonra da DVD ve nihayet Blu-ray ortamlara geçiş yaptık. Video kaset dönemi ise yüzyılın başından itibaren etkisini kaybetti ve yerini dijital ortamlara bıraktı. 

İlk kez 10 Mayıs 1975 tarihinde Japonya'da kullanıma sunulan Betamax standardının adı, teybe kaydedilen güçlü sinyalleri tanımlamak için kullanılıyordu. İlk Betamax kayıt cihazı ise ABD'de Kasım 1975 civarında 19 inçlik renkli ekranlı bir monitör ile piyasaya çıkan LV-1901 olmuştu.

Yıllar boyunca Betamax özellikle kayıt süresini uzun tutarak rakiplerine üstün gelmeye çalışmıştı ve Toshiba, Aiwa, NEC, Pioneer gibi pek çok firma Betamax formatını lisanslayarak kendi ürünlerine kullanmıştı. Bununla birlikte Sony, VHS formatının yükselişine direnemedi ve 1988 yılında kendisi de VHS formatını kullanmaya başladı. Son Betamax kaydediciler 2002 yılında üretildi. Sonrasında ise üretim durdu.

Artık üretimde olmamasına rağmen halen Betamax cihazları kullanan insanlar mevcut ve kaset satışları devam ediyordu. Sony nihayet Betamax kasetlerinin satışına global olarak son verdiğini duyurdu. Bununla birlikte Japonya'da Mart 2016 tarihine  kadar Betamax kasetleri ve temizleyicileri raflarda kalmaya devam edecek.  

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201511/15-1110/index.html Yorum Yaz
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Betamax video bu kasedi bile bulunmuyor bunun.
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Powerofdreams 3 yıl en beğenilen
En azından adamlar ürettiği ürünün arkasında.
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shimoda 3 yıl
Ahaha! Fotoğraftaki C7 Bizzat kullandığımız cihazdı. O zaman bile timeshift kayıt imkanı vardı bunlarla. Haftalık ayarlayıp saati gelince kendi kaydedebilirdi TV yayınını. Uzaktan kumandası ilginç ama kabllolu idi beş metre kablosu vardı :):)
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Allen_Bradley 2 yıl
diraaaaaat diraaaaaaaaa ııııııııııııııııııııııııııııııı

evet bu yazdığım şey bizim grundig vb 160 betamax videomuzun kasedi aldıktan sonraki sesiydi :D

ne güzeldi ya eski zamanlar, video izlemek, kaydetmek

aynı anda başka kanalı izlerken, diğerini kaydedebilmek

zamanının ötesinde lüksleri yaşatırdı bize

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serafon 3 yıl
zaferyurt
Normal Japonlar Hala Kaset Çalar Kullanıyorlar Yada Kapaklı Telefonlar . Japonya Teknolojinin Ana Vatanı Ama Japonlarda Bir Ürünü Bozunlucaya Kadar Kullanıyor Bizim Gibi Tüketim Manyağı Değiller .

Zaten üreten adam değerini bilir, enerjisini üretimde harcar. Diğeri de tüketimde harcar o yüzden çabuk tüketir.
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alito 3 yıl
Ben elimdeki bütün VHS kasetleri DVD'ye aktardım. Kasetlerde özel anılarınız varsa vakit kaybetmeden dijital ortama aktarın, manyetik bantlar zamanla ölüyorlar çünkü
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zaferyurt 3 yıl
Normal Japonlar Hala Kaset Çalar Kullanıyorlar Yada Kapaklı Telefonlar . Japonya Teknolojinin Ana Vatanı Ama Japonlarda Bir Ürünü Bozunlucaya Kadar Kullanıyor Bizim Gibi Tüketim Manyağı Değiller .
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ULYSES 3 yıl
Karton parçasıyla kafa temizlemeyen anlayamaz.
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clopin 3 yıl
bir zaman sonra playstation a da böyle bakıcaz.
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dr20mouse 3 yıl
Üzüldüm evdeki betamax videonun kaset girişinde sorun olmasa tv yayınlarını özellikle yeşilçam filmlerini boş kasetlere kayıt etmeye devam edecektim.
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maximus8282 3 yıl
P590HMP Hi8 Video Kamera Kaseti Bu kasetlerden mi bahsediyor tam olarak anlamadım. Eğer buysa bunları kullanıyorum ben stok yapayım.
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Hypnox 3 yıl
Ersin ÇAKI
Betamax video bu kasedi bile bulunmuyor bunun.

Hahaha. Cem Yılmaza söyliyek 2016 sonmuş alıcaksa alsın kaset :)
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gael 3 yıl
benim eski kasetler duruyor hala napcaz, kim uğraşıcak nasıl uğraşıcaz hala soru işareti
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Powerofdreams 3 yıl en beğenilen
En azından adamlar ürettiği ürünün arkasında.
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sis651 3 yıl Powerofdreams
İşte bu nokta can alıcı.
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