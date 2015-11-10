Betamax standardına veda









Video kasetlerin ve kaset oynatıcıların popüler olduğu dönemlerde bir kayıt standardı yarışı da söz konusuydu. Sony tarafından geliştirilen Betamax, JVC tarafından geliştirilen VHS, ABD'de RCC formatları o dönem kıyasıya bir yaygınlaşma mücadelesi veriyordu.





Teknolojinin gelişmesi ile birlikte önce CD ortamlarına sonra da DVD ve nihayet Blu-ray ortamlara geçiş yaptık. Video kaset dönemi ise yüzyılın başından itibaren etkisini kaybetti ve yerini dijital ortamlara bıraktı.





İlk kez 10 Mayıs 1975 tarihinde Japonya'da kullanıma sunulan Betamax standardının adı, teybe kaydedilen güçlü sinyalleri tanımlamak için kullanılıyordu. İlk Betamax kayıt cihazı ise ABD'de Kasım 1975 civarında 19 inçlik renkli ekranlı bir monitör ile piyasaya çıkan LV-1901 olmuştu.





Yıllar boyunca Betamax özellikle kayıt süresini uzun tutarak rakiplerine üstün gelmeye çalışmıştı ve Toshiba, Aiwa, NEC, Pioneer gibi pek çok firma Betamax formatını lisanslayarak kendi ürünlerine kullanmıştı. Bununla birlikte Sony, VHS formatının yükselişine direnemedi ve 1988 yılında kendisi de VHS formatını kullanmaya başladı. Son Betamax kaydediciler 2002 yılında üretildi. Sonrasında ise üretim durdu.





Artık üretimde olmamasına rağmen halen Betamax cihazları kullanan insanlar mevcut ve kaset satışları devam ediyordu. Sony nihayet Betamax kasetlerinin satışına global olarak son verdiğini duyurdu. Bununla birlikte Japonya'da Mart 2016 tarihine kadar Betamax kasetleri ve temizleyicileri raflarda kalmaya devam edecek.

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201511/15-1110/index.html