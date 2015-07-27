Bevel: Akıllı telefon ve tabletlere 3D fotoğraf çekimi

Üç boyutlu fotoğraf çekimi günümüzde birçok fotoğraf makinesinin bir araya getirilmesi ile gerçekleştiriliyor ve bu da çok yüksek maliyetler çıkartıyor. Bu süreci akıllı cihazlara indirgeyen Bevel ise popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Site üzerinde 200,000$ toplamayı hedefleyen Bevel, kompakt boyutlu gövdesiyle iOS ile Android işletim sistemli akıllı cihazlara kulaklık girişi üzerinden takılıyor ve cihazların dahili kameralarından yardım alarak, bünyesinde yer alan göze zararsız lazer ile derinliğe sahip üç boyutlu fotoğraf çekimleri gerçekleştirebiliyor.

USB üzerinden şarj edilebilen Bevel, beraberinde gelen ücretsiz uygulaması sayesinde de çekilen üç boyutlu fotoğrafları popüler sosyal medya ağlarında paylaşılabilir hale getirebiliyor. Üç boyutlu fotoğraf çekim desteğiyle "üç boyutlu baskı" sürecine de katkıda bulunabilen ürünün, plastik yanında alüminyum kullanılarak üretilmiş limitli bir versiyonu da bulunuyor.

Bütün bu altyapıyı 39$ bağış ile kullanıcılarına sunan Bevel, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

https://www.kickstarter.com/projects/matterandform/bevel-3d-photography-for-any-smartphone-or-tablet?ref=category_newest