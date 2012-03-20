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BİM, kendi adını taşıyan mobil iletişim hizmetini kullanıma sundu

7 yıl
20,4b
1
165
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır perakende sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan BİM firması, ucuzluk anlamında elde ettiği tecrübeyi mobil iletişim alanında da sunmak için kendi adıyla mobil iletişim hizmetini başlattığını duyurdu.

BİMcell olarak adlandırılan hizmet, diğerlerinde olduğu gibi Avea'nın iletişim altyapısını kullanıyor. BİM firmasının mobil iletişim pazarına gireceği bir süredir dile getiriliyordu. Firma ilerleyen yıllarda kendi altyapısı ile bu iletişim hizmetini vermenin planlarını yapıyor.

Hizmetin temelinde ucuz iletişim imkanı yatıyor. Konuşma, SMS ve internet standart olarak hizmetin içerisinde yer alıyor. Hizmet şu anda faturasız olarak başlamış durumda.

BİMcell içerisinde tek bir standart tarife bulunuyor. 6 saniye görüşme 1 kuruş şeklinde yapılandırılan hizmette aylık 100 SMS 4TL, 100MB internet 8TL, 500MB internet 9TL, 1GB internet 14.5TL olarak veriliyor. Tüketiciler en yakın BİM mağazasına kimlik ve kimlik fotokopisi ile başvurarak 551 ile başlayan hattını alarak konuşmaya başlayabiliyor. Hat tesis ücreti 49TL iken 3 ayda bir 5TL ödeme hattın dış aramalara kapatılmaması için yeterli. 5, 10, 20, 30TL'lik paketler BİM mağazalarından nakit, kredi kartı veya bimcell.com.tr üzerinden satın alınabilecek.

BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO'su Haluk Dortluoğlu konuyla ilgili olarak 

"BİM kalite anlayışından ödün vermeden etkin maliyet yönetimi politikasıyla ve müşteri memnuniyetine odaklanarak faaliyetlerini sürdürüyor. Mobil iletişimin BİM'cesi sloganıyla GSM sektöründe fark ortaya koyacak bir hizmet sunmaya başladık. Hizmet anlayışımızla perakende sektöründe olduğu gibi, GSM hizmetleri alanında da herkesin ilgisini çekeceğimize inanıyorum. Müşterilerimizin kullanımı kolay, düşük fiyatlı ve kaliteli GSM hizmetimizi beğenerek kullanacaklarını düşünüyorum." şeklinde açıklama yaptı.

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Volkanbaba 7 yıl en beğenilen
Lan esprisini yapıyorduk oldu iyimi :D
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Pardus Linux 7 yıl
o Zaman Le' serisi akıllı Android telefonları ve tabletleri beklemeye başlayabiliriz, aslında fena olmaz kesin F/P ürünü olurlar...
Mesut Çevik:
- Merhaba ben Mesut Çevik, bu videomuzda BİM'in yeni fiyatıyla göz dolduran akıllı telefonu Le'X5'i inceliyoruz...
o Zaman Le' serisi akıllı Android telefonları ve tabletleri beklemeye başlayabiliriz, aslında fena olmaz kesin F/P ürünü olurlar...Mesut Çevik:- Merha...
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istanbul2007 7 yıl
Bim e sagodan bir şarkı gönderiyorum avea ile çalışan her firma için gelsin
Ben Hüsrana Komşuyum
ne oldu ttnet de bi ara reklam ustune reklam yapıyordu kayboldu gitti niye peki reklama verdigi parayı altyapıya kullansaydı Türktelekom,avea ve ttnet reklam yapıcagına alt yapını düzelt işe aldıgın elemanlar işi bilsin ezbere konusan insanlarla bişe basaramazsınız. bu 3 firma ile yasadıgım sorunların hatrı hesabı yok. başıma gelen traji komik avea müşteri hizmetlerini anlatıyım devrik çümleler kuruyorum kusura bakmayın. 2 adet avea hat aldık ucuz dedik güya neyse müşterilerim yanıma gelip surekli ulaşamadıklarını söylemeye başladılar megersem tlfn cekiyor gosterıyor ama aradıklarında ulasılamıyor dıyor sonra kendım test edıyım dedım bir elimdeki tlfndan dıger tlfnu aradım hakketten ulasılamıyor dıyor ay sonu fatura geldı faturada tahmını olarak 5 lira falan tarife dişı ucret gelmesini beklıyordum dh acmıstım sebeke uzerinden faturada 2 kere dh ye girmenın bedeli 74 lira olarak yansıdı musterı hızmetlerini aradım ve bu nasıl bır fiyat politikasıdır diye sordum sadece internet kullanım ucretı yazıyor nekadar data kullanıldıgı belirtilmemiş dedim tabi karsımdaki hic bişeyden habersiz internete girmişsiniz efendim diyor :) yani kac mb veri nekdardan ucretlendirdigi bilgisi yok sonra hatlarımı hemen diger gsm şirketine taşıdım avea aradı sebebini sordu bende anllattım dedımki elimdeki 2 tlfndan digerini arıyorum ulasılamıyor diyor bu nasıl iştir dedim karsımdaki bayanın bana verdiği cevap ne olsa begenirsiniz hatlaınızı resetliyelim efendim dedi ben koptum orda sanki bilgisayar resetliyor hemen kurtardım kendımı bu rezil şirketten.
Bim e sagodan bir şarkı gönderiyorum avea ile çalışan her firma için gelsinBen Hüsrana Komşuyumne oldu ttnet de bi ara reklam ustune reklam yapıyordu k...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 6 yıl
çok memnunum bim kartını herkese tavsiye edebilirim
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A.R.E.S. 7 yıl
Müşteri: BİMCELL hakkında bilgi verir misiniz?

Kasiyer: Turkiye'nin 4. büyük operatörü

:)

Vallahi de billahi de bugün denk geldiğim konuşmanın başlangıcı. Ben parayı ödeyip çıktığım için konuşmanın gerisini duymadım.
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bradenburg 7 yıl
Numara tasimada yeni sim karti hemen veriyorlarmi
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basturkemin 7 yıl
ben de gidip baktım. Avea içi geçiş formu var, tarife değişiklerinde kullanılan. Form + sim kart değişikliği ile anında geçen işlem türünden ama sisteme ne zaman girerlerse o zaman oluyor.
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hayata gülümse 7 yıl
Diyelim numaranızı yeni bir operatöre taşıdınız(vodafone, avea, turkcell) yıl sonuna kadar telsiz kullanım ücreti ödemezsiniz, çünkü eski operatörünüz 1 senelik verginizi devlete ödemiştir...

Not: Faturasız hatlar için bu geçerli
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yafess_ 7 yıl
a101cell de turkcell altyapısını kullanır bimcell gibi olursa fiyatları talep yoğun olabilir
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Arçvanglı 7 yıl
Abi simdi bimcell kullanıyorm desen ezik muamelesi görürsün
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Witcher3 7 yıl
Hat alana lecola Bedavaymis
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semihh95 7 yıl Witcher3
LED ZEPPELIN
Hat alana lecola Bedavaymis

le cola degilde topi tanem verirlerse birkac ha alacagim
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khytr89 7 yıl
bankamatikten kontör yüklenebiliyor. nfc ile yüklense güzel olurdu. beklemeden telefonu dokundursak daha sonra gelecek ayki kredi extremize yansısa... ah ah, inşallah bir operatör ya da banka yetkilisi okur bu mesajı :)
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northernlights 7 yıl
Bunu da gördük, hayırlısı olsun.
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telliibrahim 7 yıl
Bim önce eleman sayısını artırıp akşam üstleri 20 dkya varan beklemeleri engellesin. İçerde onlarca müşteri var 1 kasa açık, şimdi bir de kontör olayına girip iyice bekletmese bizi.
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inexo 7 yıl telliibrahim
telliibrahim
Bim önce eleman sayısını artırıp akşam üstleri 20 dkya varan beklemeleri engellesin. İçerde onlarca müşteri var 1 kasa açık, şimdi bir de kontör olayına girip iyice bekletmese bizi.

formu bize verir uğraşmazlar kasa yanındaki platformda doldurtur bize
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DH Misafiri 7 yıl
Ben 30 Le Kontör alacaktım :D
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