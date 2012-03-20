BİM, kendi adını taşıyan mobil iletişim hizmetini kullanıma sundu

Uzun yıllardır perakende sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan BİM firması, ucuzluk anlamında elde ettiği tecrübeyi mobil iletişim alanında da sunmak için kendi adıyla mobil iletişim hizmetini başlattığını duyurdu.





BİMcell olarak adlandırılan hizmet, diğerlerinde olduğu gibi Avea'nın iletişim altyapısını kullanıyor. BİM firmasının mobil iletişim pazarına gireceği bir süredir dile getiriliyordu. Firma ilerleyen yıllarda kendi altyapısı ile bu iletişim hizmetini vermenin planlarını yapıyor.





Hizmetin temelinde ucuz iletişim imkanı yatıyor. Konuşma, SMS ve internet standart olarak hizmetin içerisinde yer alıyor. Hizmet şu anda faturasız olarak başlamış durumda.





BİMcell içerisinde tek bir standart tarife bulunuyor. 6 saniye görüşme 1 kuruş şeklinde yapılandırılan hizmette aylık 100 SMS 4TL, 100MB internet 8TL, 500MB internet 9TL, 1GB internet 14.5TL olarak veriliyor. Tüketiciler en yakın BİM mağazasına kimlik ve kimlik fotokopisi ile başvurarak 551 ile başlayan hattını alarak konuşmaya başlayabiliyor. Hat tesis ücreti 49TL iken 3 ayda bir 5TL ödeme hattın dış aramalara kapatılmaması için yeterli. 5, 10, 20, 30TL'lik paketler BİM mağazalarından nakit, kredi kartı veya bimcell.com.tr üzerinden satın alınabilecek.





BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO'su Haluk Dortluoğlu konuyla ilgili olarak





"BİM kalite anlayışından ödün vermeden etkin maliyet yönetimi politikasıyla ve müşteri memnuniyetine odaklanarak faaliyetlerini sürdürüyor. Mobil iletişimin BİM'cesi sloganıyla GSM sektöründe fark ortaya koyacak bir hizmet sunmaya başladık. Hizmet anlayışımızla perakende sektöründe olduğu gibi, GSM hizmetleri alanında da herkesin ilgisini çekeceğimize inanıyorum. Müşterilerimizin kullanımı kolay, düşük fiyatlı ve kaliteli GSM hizmetimizi beğenerek kullanacaklarını düşünüyorum." şeklinde açıklama yaptı.