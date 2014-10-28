Bileşenleri artık üretilmediği için iPod Classic iptal edildi





Apple Watch'dan Apple Pay ödeme sistemine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Apple tepe yöneticisi Tim Cook, bir süre önce sessiz sedasız üretimi durdurulan iPod Classic ile ilgili de bazı bilgiler verdi.





Cook, bir dönemin en popüler cihazları arasındaki yerini alan iPod Classic ailesinin üretiminin durdurulmasının nedeni olarak üretim için gerekli bileşenlerin artık dünyada bulunamamasını gösterdi.





Tim Cook, bileşenlerin bulunamaması nedeniyle üretimin çok zor hale geldiğini ve bunu telafi edecek derecede bir tüketici ilgisinin de mevcut olmadığını belirtti. Bu bakımdan üretimin durdurulmasına karar verildi. Cook ayrıca tüketicilerin farklı alternatiflere yönelmesini de tavsiye etti.





Müzik oynatıcı pazarında bir devrin kapısını açan ürün olarak gösterilen iPod, iTunes ile birlikte müzik endüstrisinde de önemli değişikliklerin yolunu açmıştı. Artık iPhone, iPad gibi cihazlarla müzik dinlemek daha popüler olduğu için Apple da haliyle iPod ailesine fazla yatırım yapmıyor. Bu yıl henüz yeni nesil bir iPod da duyurulmadı.

http://thenextweb.com/apple/2014/10/28/ipod-classic-killed-apple-couldnt-get-parts-anywhere-earth/