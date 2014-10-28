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Bileşenleri artık üretilmediği için iPod Classic iptal edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Bileşenleri artık üretilmediği için iPod Classic iptal edildi

Apple Watch'dan Apple Pay ödeme sistemine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulunan Apple tepe yöneticisi Tim Cook, bir süre önce sessiz sedasız üretimi durdurulan iPod Classic ile ilgili de bazı bilgiler verdi.

Cook, bir dönemin en popüler cihazları arasındaki yerini alan iPod Classic ailesinin üretiminin durdurulmasının nedeni olarak üretim için gerekli bileşenlerin artık dünyada bulunamamasını gösterdi. 

Tim Cook, bileşenlerin bulunamaması nedeniyle üretimin çok zor hale geldiğini ve bunu telafi edecek derecede bir tüketici ilgisinin de mevcut olmadığını belirtti. Bu bakımdan üretimin durdurulmasına karar verildi. Cook ayrıca tüketicilerin farklı alternatiflere yönelmesini de tavsiye etti. 

Müzik oynatıcı pazarında bir devrin kapısını açan ürün olarak gösterilen iPod, iTunes ile birlikte müzik endüstrisinde de önemli değişikliklerin yolunu açmıştı. Artık iPhone, iPad gibi cihazlarla müzik dinlemek daha popüler olduğu için Apple da haliyle iPod ailesine fazla yatırım yapmıyor. Bu yıl henüz yeni nesil bir iPod da duyurulmadı. 


Kaynak:http://thenextweb.com/apple/2014/10/28/ipod-classic-killed-apple-couldnt-get-parts-anywhere-earth/
http://thenextweb.com/apple/2014/10/28/ipod-classic-killed-apple-couldnt-get-parts-anywhere-earth/ Yorum Yaz
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Skullfire 5 yıl
Saçma sapan bahanler bunlar. Apple, Steve Jobs da öldükten sonra tamamen bir ticaret şirketi oldu. kaliteli ürünleri ateş pahası olan, düşük fiyatlı kaliteli ürünleri az gelir getiriyor diye üretimden kaldıran bir şirket. Full HD görüntü oynatabilen; 250GB, 500GB'lik bir ipod Classic çıkarsalar, millet sırf yedekleme almak için bile alırdı o aleti. Apple bu tüccar kafasıyla devam etmez umarım.
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Losgalacticos 5 yıl
Salak saçma bir bahaneden dolayı piyasalarını kapattılar. Şu an ne Touch ne Shuffle ne Nano toplamı bir Classic etmeyecek.
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altuntepe2 5 yıl
en azından son olarak yeni bir model çıkartsalardı daha iyi olurdu, hdd yerine ssd kullanılan ve 250gb boyutunda tek model olsa bile olurdu. lightning kablo kullanan ve şarzı yine aynı şekilde iyi giden bir müzik çalar gayet satılırdı. üstelik hdd gibi hareketli parça olmayınca hem dayanıklılık hemde şarz gayet yeterli olurdu.
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naim@gop 5 yıl
Sony wz273 diğer mp3 playerları öldürdü
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darkdiva 5 yıl
Ipod nano almak için bekliyorum. Yeni nesil çıkar mı diye ama çıkmayacak galiba bu gidişle. Gidip 7.nesil nano alayım bari.
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swat882 5 yıl
Giyilebilir sony mp3 playerlar varken diğer cihazlar biraz fantezi
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SEO-Uzmanı 5 yıl
sipariş verilmeyince birleşenler üretilmez haliyle :)
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ounomaus 5 yıl
bileşenler üretilediği gibi saçma başlık olmamalıydı satılmadığı için denilmesi daha doğru insanları salak zanneden apple ne içiyor merak ediyorum
kimse artık yanına ipod nerdeyse taşımıyor (benim bile 5 yıl önce aldığım ipod nano 5. nesil kullanımıyorum)zaten telefonlar şuan gayet iyi işler yapıyor ama profesyonel kişiler ve gerçekten müzik sevenler zaten onlar ayrı ama onlarda cowon gibi markaların ürünlerini kullanan çok var apple zaten ipodu iphone çıkardığı zaman öldürüdü herkes biliyor bunu
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl ounomaus
dreek
bileşenler üretilediği gibi saçma başlık olmamalıydı satılmadığı için denilmesi daha doğru insanları salak zanneden apple ne içiyor merak ediyorum
kimse artık yanına ipod nerdeyse taşımıyor (benim bile 5 yıl önce aldığım ipod nano 5. nesil kullanımıyorum)zaten telefonlar şuan gayet iyi işler yapıyor ama profesyonel kişiler ve gerçekten müzik sevenler zaten onlar ayrı ama onlarda cowon gibi markaların ürünlerini kullanan çok var apple zaten ipodu iphone çıkardığı zaman öldürüdü herkes biliyor bunu

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ø 5 yıl
Steve amcayı rafa kaldıracak galiba Apple.
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carman 5 yıl
benim cihaz bozuldu tamire yedek parça vardır heralde
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TheMuyu 5 yıl
efsane :))
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